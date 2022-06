UPDATE: Die Affenpocken-Erzählung hält an

Erst vor drei Tagen haben wir einen Artikel von Kit Knightly veröffentlicht, in dem er darlegt, wie die Ausbreitung der Affenpocken die Entwicklung der Covid-Pandemie“ widerspiegelt.

Wie es bei sich entwickelnden Geschichten immer der Fall ist, war der Artikel schon bei Redaktionsschluss nicht mehr auf dem neuesten Stand.

Allein in den letzten drei Tagen haben andere Entwicklungen Kits Argumentation nur noch verstärkt:

In Deutschland hat die Impfstoffbehörde einen Leitfaden herausgegeben, in dem der Pockenimpfstoff Imvanex für Personen empfohlen wird, die für Affenpocken „gefährdet“ sind.

Im Vereinigten Königreich hat die Gesundheitsbehörde neue Leitlinien zur Selbstisolierung für Personen herausgegeben, die positiv auf Affenpocken getestet wurden.

Die USA haben weitere 500.000 Dosen Pockenimpfstoff bestellt.

Zunehmende Hysterie

The Atlantic veröffentlichte heute einen Artikel mit der Warnung „Could Be the Next Syphilis“.

Das Wall Street Journal berichtet von einer „Verdoppelung“ der Fälle (auf 45).

Ein Artikel in Nature stellt die Frage:

Können die weltweiten Ausbrüche eingedämmt werden?

Möglicher interner Konflikt?

Es gibt interessante Anzeichen für ein mögliches Tauziehen um den Ausbruch der Affenpocken, das im Hintergrund stattfindet. In dem oben verlinkten Artikel verweist Kit auf einen Artikel der New York Times, in dem behauptet wird, dass die Affenpocken durch die Luft übertragen werden.

Gestern widersprach die CDC dieser Behauptung und erklärte, es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Affenpocken über die Luft übertragen werden, und dass ihr keine Übertragung über die Luft gemeldet worden sei.

Die Washington Post schloss sich dieser Aussage an und berichtete:

Zahl der Affenpockenfälle steigt, aber US-Beamte sagen, Gesamtrisiko sei gering

Doch dann meldete sich die WHO zu Wort und erklärte, dass die Affenpocken doch über die Luft übertragen werden könnten… aber nur über eine kurze Distanz.

Und dann erschien heute in der New York Times diese Geschichte:

C.D.C. schließt Übertragung von Affenpocken über die Luft aus. Einige Experten sind anderer Meinung.

Ein regelrechtes Hin und Her geht hier vor sich. Vielleicht kämpfen verschiedene Fraktionen des Tiefen Staates um das Steuerrad der Affenpocken? Oder handelt es sich vielleicht um einen Schaukampf, um die Illusion von Zwietracht zu erzeugen?

Interessantes Timing

Von Anfang an wurde berichtet, dass die Affenpocken vor allem bei „Männern, die Sex mit Männern haben“ vorkommen (warum dieser Ausdruck allgegenwärtig ist und nicht nur bei „schwulen Männern“, weiß ich nicht).

Die Berichte aus dem Vereinigten Königreich, in denen es heißt, dass „Sex mit anonymen Partnern“ und „ungeschützter Sex“ die Ausbreitung begünstigen und die Rückverfolgung von Kontakten erschweren, werden immer zahlreicher.

Der Leiter der CDC hat darauf hingewiesen, dass Affenpocken-Patienten in der Regel auch an sexuell übertragbaren Krankheiten leiden.

In Anbetracht dessen ist der Beginn des „Ausbruchs“ kurz vor Beginn des Pride-Monats ein verdächtiges Timing.