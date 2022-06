Bidens Westasien-Tour wird ausgesetzt, weil die USA die Kontrolle über den Golf verlieren

Die für Ende dieses Monats geplante Reise von US-Präsident Joe Biden nach Westasien wurde laut Berichten unter Berufung auf diplomatische Quellen auf Juli verschoben. Allerdings ist auch dieser neue vorgeschlagene Termin ungewiss und kann weiter verschoben oder storniert werden.

Während Biden mit seinen offiziellen Besuchen in Ostasien, Neuseeland und Europa im Zeitplan bleibt, warum ist Westasien so schwer festzumachen?

Bidens Reiseplan sollte sowohl Tel Aviv als auch Riad umfassen, insbesondere angesichts der Bemühungen, die angespannten Beziehungen zu letzterem zu verbessern. Weder das Weiße Haus noch die israelische und saudische Botschaft in Washington haben einen Grund für die Änderung der Pläne angegeben.

Es wurde spekuliert, dass Bidens erste Reise in die Region als Präsident teilweise aufgrund politischer Unsicherheiten in Israel verschoben wurde, da die Koalition von Premierminister Naftali Bennett ihren Mehrheitsstatus verloren hat.

Die politische Sackgasse ist so ernst, dass Bennett davor gewarnt hat, dass der Staat am Rande des Zusammenbruchs steht. Wie die Jerusalem Post feststellte, „ist es höchst unwahrscheinlich, dass der US-Präsident kommt, wenn es der Opposition gelingt, die Knesset aufzulösen und vorgezogene Neuwahlen zu erzwingen.“

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Grund für die Verschiebung der Krieg in der Ukraine ist, der entgegen der Mainstream-Medienberichterstattung derzeit nicht im Einklang mit den Erwartungen des kollektiven Westens verläuft.

Warum wurde Bidens Reise verschoben?

Die Ukraine hat sowohl für Biden als auch für das politische, militärische und mediale Establishment der USA oberste Priorität in der Außenpolitik. Dies hat natürlich die allgemeine Bedeutung Westasiens in der Umgehungsstraße verringert, obwohl die Region nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist, um nichtrussische Energiequellen zu sichern.

Aber ein erfolgreiches diplomatisches Manöver Russlands brach Bidens Reise Tage vor ihrem geplanten Beginn ab und behinderte Washingtons Versuche, die Wiederherstellung seiner Beziehungen zu mehreren Staaten des Persischen Golfs zu beschleunigen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow begann Anfang letzter Woche eine frühe Reise durch die Golfstaaten und traf sich mit den Außenministern des Golfkooperationsrates (GCC) in Riad, wo Russland und die größten Ölproduzenten der Region ihre Unterstützung für die OPEC+-Allianz bekräftigten und sich darauf einigten Energieausbeute.

Historisch gesehen war die US-Kontrolle in Westasien, insbesondere in den arabischen Staaten des Persischen Golfs, absolut und unangefochten. Doch zum ersten Mal seit 80 Jahren gibt es Anzeichen dafür, dass sich die geopolitische Landkarte strategischer Allianzen zugunsten Moskaus verändert.

Während das russische Militär damit beschäftigt ist, die westliche Agenda in der Ukraine zu vereiteln, könnte die russische Diplomatie Westasien aus dem jahrzehntelangen Einfluss der USA auf die Region befreien.

USA verlieren Unterstützung am Golf

Niemand hätte gedacht, dass die Monarchien am Persischen Golf mit den historisch „revolutionären“ arabischen Staaten wie Algerien, Syrien, Irak und Ägypten auf der gleichen Seite stehen könnten. Diese Entwicklung macht die Chancen, dass die Biden-Tour mit einem Misserfolg endet, größer als die Chancen auf einen Erfolg.

Die wohl wichtigste Station auf Bidens „angeblicher“ Tournee ist Saudi-Arabien und ein mit Spannung erwartetes Treffen mit seinem De-facto-Herrscher, dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (MbS).

Washington hat jedoch bereits alle Gespräche über einen Besuch im Königreich heruntergespielt, das vom damaligen Präsidentschaftskandidaten Biden einst als „Paria“-Staat gebrandmarkt wurde. Am Freitag erklärte Biden, obwohl er den Saudis und der OPEC für ihre minimale Erhöhung der Ölversorgung dankte, er habe „im Moment keine direkten Pläne“, Riad zu besuchen.

Auf die Frage nach der Möglichkeit, dass Biden nach Saudi-Arabien geht, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, Reportern am vergangenen Mittwoch, es gebe keine Reisepläne zu verkünden, und bot eine vage Aussage an: „Der Präsident wird nach Möglichkeiten suchen, mit Führern aus der Mitte in Kontakt zu treten Region Ost.“

Diese unentschlossene Haltung Washingtons spiegelt seine de facto neue Position als zweitrangiger Akteur im Persischen Golf wider. Die USA befinden sich voll und ganz im „reaktiven“ Modus, während sie beobachten, wie Moskau den Riss zwischen Saudi-Arabien ausnutzt, um MbS weiter von für seinen amerikanischen Verbündeten günstigen Entscheidungen zu distanzieren, wie etwa der Zurückweisung von Washingtons Druck, die Ölproduktion zu erhöhen, um die Preise zu senken.

Nicht bereit loszulassen

Es scheint, dass die USA die meisten Golfstaaten (mit Ausnahme von Katar) zugunsten des neuen, schlaueren russischen Verbündeten verloren haben. Dieser Verlust spiegelte sich in der jüngsten Entscheidung der OPEC wider, die Ölproduktion nur um 200.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, deutlich unter die 1 Million Barrel pro Tag. um die USA ersucht haben.

Wird die US-Regierung diese Niederlage einfach hinnehmen und eine weiße Fahne hissen? Die Antwort lautet „Nein“, da Biden an der seit langem etablierten Beltway-Politik für Westasien festhalten wird, deren wichtigster Aspekt die US-Militärbasen im Persischen Golf sind.

Im Gegensatz zu dem, was die lokale Bevölkerung glauben machen möchte, wurden die US-Militärbasen nicht errichtet, um die Gastgeberstaaten zu schützen, sondern um deren Verpflichtung der Regierung gegenüber den Interessen der USA sicherzustellen und sogar zu erzwingen, und um sich den Diktaten Washingtons zu unterwerfen.

Im Hinblick auf die derzeitige US-Beschäftigung mit der Ukraine neigt sich der Krieg zugunsten Russlands, sowohl im militärischen als auch im wirtschaftlichen Bereich, mit einem fast vollständigen Scheitern der vom Westen verhängten Wirtschaftssanktionen.

Je länger Biden seine Westasien-Tour wegen „nicht idealer Bedingungen“ in den Gastländern verzögert, desto mehr werden sich diese Bedingungen wahrscheinlich gegen die Interessen der USA entwickeln. Weder Saudi-Arabien noch die Überreste der israelischen Koalitionsregierung warten auf Biden – vor allem, wenn nichts die häufigen Reisen der Russen, Chinesen und anderer multipolarer Akteure daran hindert, diese amerikanische Lücke zu füllen.