Uranpartikel aus der Ukraine in Europa entdeckt, die Gesundheitsprobleme verursachen

Von Sonja van den Ende

Die westlichen Eliten predigen in ihrer ganzen Dummheit die Gefahr des Klimawandels und ignorieren die Gefahr von abgereichertem Uran.

Im März 2023 lieferten das Vereinigte Königreich und im September 2023 die USA mit abgereichertem Uran gefüllte Granaten an die Ukraine, oder vielleicht haben sie es auch schon vorher geliefert, wir wissen es nicht, denn wenn sie etwas ankündigen, ist es in der Regel schon passiert!

Abgereichertes Uran kann zur Verstärkung der Panzerung von Panzern verwendet werden, wird aber wegen seiner extremen Dichte und seiner Fähigkeit, herkömmliche Panzerungen zu durchschlagen, für Waffen bevorzugt. Diese Art von Geschossen spitzt sich beim Aufprall zu, was ihre Fähigkeit, sich durch die Panzerung zu bohren, weiter erhöht, und sie entzünden sich nach dem Kontakt.

Im September 2023, nach der Lieferung dieser mit abgereichertem Uran gefüllten Granaten, erklärte das russische Verteidigungsministerium, es habe Lagerhäuser angegriffen, in denen ukrainische Truppen diese Granaten mit abgereichertem Uran und im Vereinigten Königreich hergestellte Langstreckenraketen vom Typ Storm-Shadow lagerten.

„Gestern Abend haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen Gruppenangriff mit hochpräzisen luftgestützten Langstreckenwaffen und unbemannten Flugzeugen auf die Lagerstätten von Storm-Shadow-Marschflugkörpern und Munition mit abgereichertem Uran durchgeführt“, so das Ministerium in einer Erklärung vom September 2023.

Obwohl der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, erklärte, dass bei der Verwendung von abgereichertem Uran keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit bestehe, behaupteten die Washington Post und andere so genannte Qualitätszeitungen jedoch, dass eine echte Gefahr für die öffentliche Gesundheit bestehe. Das Vereinigte Königreich war das erste Land, das im März 2023 mit der Lieferung von Geschossen mit abgereichertem Uran und Langstreckenraketen des Typs Storm-Shadow an die Ukraine begann, ebenso wie mit der Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran für den britischen Panzer Challenger 2. Die USA kündigten am 6. September 2023 an, dass sie Munition mit abgereichertem Uran und Streubomben an die Ukraine liefern würden.

Im Mai 2023 wurden Informationen über eine gewaltige Explosion in einem Lagerhaus der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Stadt Chmelnizkij in der Westukraine bekannt. Höchstwahrscheinlich durch einen Raketenangriff der russischen Streitkräfte wurde ein Lager für mit britischem Uran gefüllte Granaten getroffen. Einigen Berichten zufolge wurde ein weiteres Lager mit Munition mit abgereichertem Uran ebenfalls von Russland in der Region Ternopil getroffen.

Dies löste unter den Bewohnern der Westukraine, aber auch in den Grenzgebieten der Ukraine wie Polen, Panik aus. In den ukrainischen Medien wurden Informationen über einen Anstieg der Gammastrahlung nach der Zerstörung der beiden Lagerstätten veröffentlicht. Wissenschaftler erklärten, eine relativ geringe Dosis Gammastrahlung stamme von dem abgereicherten Uran in der Munition; ein starker Anstieg deutet auf die Zerstörung einer sehr großen Anzahl von Munition mit abgereichertem Uran hin, wodurch sich der Gehalt an radioaktivem Material in der Luft erhöhte.

In den letzten Tagen hat der britische Wissenschaftler Dr. Christopher Busby, wissenschaftlicher Sekretär des Europäischen Ausschusses für Strahlenrisiken, weitere Enthüllungen und Studien vorgelegt und einen Anstieg der Konzentration von Uranpartikeln in der Luft im Südosten des Vereinigten Königreichs festgestellt. Zuvor veröffentlichte er jedoch eine Zusammenfassung/Papier mit dem Titel: „Uranwaffen, die in der Ukraine eingesetzt werden, haben die Urankonzentration in der Luft im Vereinigten Königreich deutlich erhöht“.

Er beginnt sein Forschungspapier mit folgendem Text:

„Von der Atomic Weapons Establishment (AWE) wurden Daten für den Zeitraum November 2017 bis November 2022 eingeholt, um herauszufinden, ob es einen Anstieg von Uran im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gab. Die Ergebnisse von 9 High Volume Air Samplers, die von AWE vor Ort und außerhalb eingesetzt wurden, zeigten, dass die Uranwerte in allen 9 HVAS-Proben ab Februar 2022, als der Krieg begann, deutlich erhöht waren. Das Ergebnis hat erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit in Großbritannien und Europa“.

Mehrere Forschungspapiere sind in der Internationalen Atomenergie-Datenbank enthalten, und interessanterweise fand bereits 2001 eine Konferenz in Prag (Tschechische Republik) statt, auf der mehrere Zusammenfassungen verschiedener Wissenschaftler über abgereichertes Uran und die Folgen seines Einsatzes im ehemaligen Jugoslawien und (Süd-)Irak online nachgelesen werden können.

Der Krieg der NATO gegen Jugoslawien wurde mit allen verfügbaren Mitteln geführt. Die fortschrittlichste Militärtechnologie wurde eingesetzt, ohne die geringste Rücksicht auf die Folgen für die Umwelt und für die menschliche Existenz. Gesichtslose westliche Politiker drückten die Knöpfe. Wissenschaftler warnten, dass eine solche politische Bereitschaft zum Einsatz von Massenvernichtungsmitteln wie abgereichertem Uran tragische Folgen haben könnte. Die Mainstream-Medien im Westen, aber auch in Serbien und Jugoslawien waren in der Zeit von November bis März 2001 besonders an dem Problem des abgereicherten Urans interessiert. Die damalige serbische Regierung erklärte, dass der gesamte ökologische Schaden, der durch die NATO-Bombardierung im Jahr 1999 verursacht wurde, 40 Millionen US-Dollar übersteigt. Die für die Beseitigung der Schäden erforderlichen Gelder der internationalen Gemeinschaft beliefen sich auf 20 Millionen Dollar, und erst in fünf Jahren würde man die verheerenden Auswirkungen von abgereichertem Uran auf den Menschen kennen. In den zehn Jahren nach der Bombardierung erkrankten in Serbien etwa 30.000 Menschen an Krebs, und mehr als 10.000 von ihnen starben.

Im Irak sind die Folgen der Bombardierung oder des Einsatzes von Munition mit abgereichertem Uran sogar noch schlimmer. Der lange Krieg, der offiziell 2003 von den USA und ihren westlichen Verbündeten begonnen wurde, aber davor gab es bereits den Golfkrieg und den Iran-Irak-Krieg, hat eine Spur der Zerstörung für Menschen und Umwelt hinterlassen, die Auswirkungen sind noch heute zu sehen und sind so schrecklich! Wie Al-Jazeera schreibt, „steht die Kontamination durch abgereicherte Uranmunition und andere militärisch bedingte Verschmutzungen im Verdacht, einen starken Anstieg von Geburtsfehlern, Krebsfällen und anderen Krankheiten in weiten Teilen des Irak zu verursachen“. Im Jahr 2004 führte das US-Militär zwei massive militärische Belagerungen der Stadt Fallujah durch und verwendete dabei große Mengen an Munition mit abgereichertem Uran sowie weißen Phosphor.

Es gibt keine wirklichen Statistiken, keine Zahlen, keine Angaben, um das unmenschliche Leid im Irak zu überwachen. Ein Land, das vom Westen mit all seinen Waffen und abgereichertem Uran und weißem Phosphor zerstört wurde, die die Menschheit verwüstet haben, und der Westen setzt diese schrecklichen Waffen jetzt in der Ukraine ein, mit dem Unterschied, dass wahrscheinlich nicht Russland oder die Ukraine die Opfer sind, sondern Europa selbst unter seinem Kriegswahnsinn zugrunde gehen wird.

Christopher Busby sagt, dass dies bedeutet, dass Polen, Deutschland und andere Länder in Europa mit radioaktiven Partikeln verseucht sind. Die so genannten Faktenprüfer im Westen haben diese Behauptung des Wissenschaftlers sofort widerlegt, ohne die Fakten wirklich zu prüfen und den Wissenschaftler und andere Wissenschaftler, die seit Jahren in diesem Bereich forschen, zu diskreditieren. Das sagt Christopher Busby;

„Unsere Forschung im Irak zeigt eindeutig, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von Uranpartikeln sehr bedeutend sind. Sie könnten auch die Hauptursache für Krebs bei den Bewohnern Hiroshimas gewesen sein, die während des so genannten schwarzen Regens Uran ausgesetzt waren.“

Das Beunruhigendste ist, dass es keine Daten gibt und niemand, außer den USA, dem Vereinigten Königreich und der Ukraine selbst natürlich, weiß, wie viel Munition verschossen wurde, bevor Russland die Lagerhäuser zerstörte, aber auch nach der Zerstörung ist nicht bekannt, ob es weitere Lagerhäuser gibt oder ob diese Panzer mit Munition noch aktiv sind.

Wir wissen nicht, wie im ehemaligen Jugoslawien oder im Irak, wie viele Menschenopfer dieses abgereicherte Uran fordern wird, nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern auch Soldaten. Wir alle kennen den Fall des „Golfkriegssyndroms„, das laut den USA und allen anderen westlichen Staaten, die an diesem Krieg beteiligt waren, eine unbekannte Ursache hatte, aber natürlich mit abgereichertem Uran zu tun haben könnte. Die meisten Europäer erinnern sich auch an die Katastrophe von Tschernobyl, ebenfalls in der Ukraine (damals noch Teil der Sowjetunion). Der Wind wehte aus der falschen Richtung, und die radioaktiven Partikel verbreiteten sich bis nach Europa. Die europäischen Behörden warnten die Bevölkerung damals, in den Häusern zu bleiben und zum Beispiel keinen frischen Spinat vom Land zu essen, was heute nicht mehr geschieht usw., so der Wissenschaftler Christopher Busby. Europa steht möglicherweise am Rande einer Pandemie verschiedener Krebsarten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die derzeit an der Macht befindlichen Eliten Europas und des Westens in ihrer ganzen Dummheit die Gefahr des Klimawandels predigen und die Gefahr von abgereichertem Uran ignorieren, indem sie es als nicht gefährlich für die öffentliche Gesundheit abtun, während Wissenschaftler beweisen, dass es das sein kann. Wichtige, meiner Meinung nach westlich orientierte Institutionen wie die Vereinten Nationen wollen ihre 2030-Agenda umsetzen, ignorieren aber abgereichertes Uran, das westliche Länder in Kriegsgebiete auf der ganzen Welt geschickt haben und weiterhin schicken. Mit anderen Worten: Der Klimawahnsinn und alle anderen Punkte der Agenda basieren hauptsächlich auf einer westlichen Ideologie, mit der die restlichen zwei Drittel der Welt nichts anfangen können, solange derselbe Westen weiterhin Waffen mit abgereichertem Uran schickt!