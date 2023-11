Moderna gibt zu, dass Covid mRNA-Injektionen Krebs verursachen. Dies geht aus einer Zeugenaussage hervor.

Ein weltweit anerkannter Impfstoffexperte hat bei einer Kongressanhörung Beweise dafür vorgelegt, dass der Pharmariese Moderna wusste, dass seine Covid mRNA-Impfstoffe Krebs verursachen.

Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie, sagte bei einer Anhörung auf dem Capitol Hill aus, die von der republikanischen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene (R-GA) geleitet wurde.

Während seiner Aussage präsentierte Malone das Patent für den Covid-Impfstoff von Moderna.

Aus dem Patent von Moderna geht hervor, dass die COVID-19-Impfstoffampullen Milliarden von DNA-Fragmenten enthalten.

Diese Fragmente werden zusammen mit anderen Verunreinigungen mit Geburtsfehlern und Krebs in Verbindung gebracht.

In dem Patent gibt Moderna zu, dass Verunreinigungen in den Impfstoffen Krebs verursachen.

Wie Malone in seiner Erklärung hervorhob, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dieses Eingeständnis jedoch offenbar ignoriert, als sie die Impfstoffe für den öffentlichen Gebrauch freigab.

Dieses Versäumnis gibt Anlass zu großer Besorgnis, zumal sich mehrere hochrangige FDA-Beamte nach der Zulassung der Impfstoffe gut bezahlte Jobs bei Moderna sicherten, wie Slay News berichtete.

Während der Anhörung betonte Dr. Malone, dass Moderna in seinem Patent anerkenne, dass RNA in Impfstoffen der DNA vorzuziehen sei.

RNA wird wegen der damit verbundenen Risiken bevorzugt, erklärte Malone.

Doch trotz der Risiken ist die mRNA-Injektion von Moderna mit Milliarden von DNA-Fragmenten verunreinigt.

„Moderna hat ein Patent auf die Verwendung von RNA für Impfstoffe“, sagte Malone bei der Anhörung.

„Darin räumt Moderna ausdrücklich ein, dass RNA der DNA für Impfzwecke überlegen ist, weil es Probleme gibt, darunter die Möglichkeit der Insertionsmutagenese, die zur Aktivierung von Onkogenen oder zur Inaktivierung von Tumor-Suppressor-Genen führen könnte.

„Die FDA sagt, sie habe keine Bedenken, aber Moderna führt in seinem eigenen Patent genau die gleichen Bedenken bezüglich Insertionsmutagenese und Genotoxizität an wie bei DNA.

„Moderna weiß es also – DNA ist eine Verunreinigung.

„Sie wird wegen der Art ihrer Herstellung zurückgelassen … Sie verwenden DNA, um RNA herzustellen, und dann bauen sie die DNA ab, und dann müssen sie die abgebaute DNA von der RNA reinigen.

„Und der Prozess, den sie verwenden, ist offensichtlich nicht sehr gut“.

