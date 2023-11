Die Armee bittet ungeimpfte Soldaten um ihre Rückkehr

Von Igor Chudov

Die Armee ist gezwungen, ihren Kurs zu ändern, da sich die Menschen weigern, sich zu melden

Oh, wie sehr sich die Zeiten geändert haben!

Die US-Armee bittet nun ungeimpfte COVID-Soldaten, die wegen ihrer Weigerung, sich impfen zu lassen, unfreiwillig entlassen wurden, in den Dienst zurückzukehren und erlaubt ihnen auch, ihre Militärakten zu korrigieren!

Noch vor zwei Jahren entließ das Pentagon in einer beschämenden Kampagne schadenfroh Soldaten, die sich weigerten, Covid-Impfstoffe zu nehmen:

https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2021/12/14/air-force-discharges-27-for-refusal-to-get-covid-vaccine/

Man versicherte uns, dass diese Entlassungen „die militärische Einsatzbereitschaft nicht beeinträchtigen“ würden.

„Ich kann Ihnen sagen, dass es keine operativen Auswirkungen auf die Bereitschaft der gesamten Truppe gibt“, sagte Marine Corps Lt. General David Ottignon den Gesetzgebern. „Es gibt keine Gemeinschaft, die einen Fall gemeldet hat, in dem ein [Anführer], ein Unteroffizier oder ein anderer Marineinfanterist deswegen nicht anwesend ist.“ Das Marine Corps hat mit Abstand die meisten Mitglieder entlassen: Insgesamt 1.968, von denen 20 % ehrenhaft entlassen wurden. Das entspricht knapp 1 % der gesamten Streitkräfte, die etwa 215.000 Mann umfassen.

Darunter litt jedoch die Einsatzbereitschaft: Tausende von Soldaten wurden entlassen, und potenzielle Rekruten weigerten sich, in die Streitkräfte einzutreten, denn, raten Sie mal, junge gesunde Männer verabscheuen COVID-Impfstoffe.

Mehr als 17.000 Militärangehörige weigerten sich, sich impfen zu lassen, und beriefen sich dabei auf Sicherheitsbedenken, die mit der raschen Entwicklung des Impfstoffs zusammenhingen und durch Fehlinformationen über die Boten-Ribonukleinsäure-Technologie sowie durch Bedenken hinsichtlich der bei der Formulierung und Prüfung verwendeten fötalen Zelllinien ausgelöst wurden. Je mehr die Kontroverse in den Nachrichten wütete, desto mehr Soldaten baten darum, sich nicht impfen zu lassen, wie ein Bericht der Military Times ergab.

Durch das COVID-Impfmandat wurden dreimal so viele Soldaten (8.339, siehe oben) getötet wie durch die 2.402 Soldaten, die auf tragische Weise in Afghanistan ums Leben kamen. Bei den unfreiwillig entlassenen Soldaten handelte es sich natürlich um die besten, klügsten, gesündesten und gewissenhaftesten, die sich am meisten um ihre Gesundheit sorgten.

Tausende wurden mit karrierezerstörenden Verweisen belegt:

Oberstleutnant Terry Kelley, ein Sprecher der Armee, sagte, dass 2.767 Soldaten „schriftliche Verweise von Generaloffizieren“ erhalten haben – was ihre Chancen auf Beförderungen oder Versetzungen innerhalb des Militärs zunichte macht – und dass zwei Bataillonskommandeure sowie vier weitere Offiziere von ihren Aufgaben entbunden wurden, aber weiterhin beim Militär bleiben.

Die Führung hat leider geschwiegen. (hier abgebildet ist Lloyd Austin)

Dies hat zur Folge, dass das Militär seine Rekrutierungsziele um 25 % verfehlt:

Die COVID-Impfungen und andere Gründe „haben dazu geführt, dass die Endstärke [der Armee] von ursprünglich 485.000 Ende 2021 auf heute rund 452.000 Soldaten im aktiven Dienst gesunken ist“.

Heute sind die COVID-Impfungen so gut wie vergessen, aber man sollte sich an die Bitterkeit, die Gemeinheit und die Sinnlosigkeit der Mandate erinnern. Erinnern Sie sich daran, wie diese Entlassungen von den Medien, wie der LA Times, bejubelt wurden:

Es tut mir leid um die zerstörten Karrieren der besten Soldaten. Sie haben ihre Gesundheit bewahrt – ihre Entlassungspapiere werden korrigiert -, aber sie werden sich immer an die Ungerechtigkeit, das Trauma und die Hilflosigkeit erinnern, die sie empfanden, als ihre Kommandeure sie entließen, weil sie die experimentellen und nicht funktionierenden COVID-Impfstoffe nicht genommen hatten.

Das Leben ist nicht fair; die Soldaten wurden nicht entschädigt, aber sie blieben wenigstens gesund und ihren Prinzipien treu.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, wie schwer es für diese tapferen Seelen war, an ihren Prinzipien festzuhalten: Ihr gesamtes Leben und ihre Karriere wurden durch die illegalen COVID-Befehle zerstört. Das sind mutige Menschen – und das Militär braucht stoische und starke Helden, von denen 8.331 aufgrund von irrsinnigen Befehlen der Biden-Administration entlassen wurden.

War das eine absichtliche Kampagne, um das Militär von kritischen Denkern zu befreien? Lassen Sie mich wissen, was Sie denken!