„Die wahre Geschichte der Ereignisse des 7. Oktober muss noch erzählt werden“.

Die wahre Geschichte dessen, was am 7. Oktober geschah, muss noch erzählt werden. Das sagte der Autor und Blogger Max Blumenthal von The Grayzone in der Fernsehsendung Going Underground .

Er fand heraus, dass israelische Kommandeure den Befehl hatten, ihre eigenen Zivilisten zu erschießen, um zu verhindern, dass sie als Geiseln genommen wurden. „Das ist der größte Skandal in der Geschichte Israels“.

Innerhalb weniger Stunden verlor die israelische Armee zwischen 400 und 500 Soldaten. Offizielle Zahlen zeigten nun, dass mindestens 50 Prozent der Toten auf Militärstützpunkten zu beklagen seien, sagte Blumenthal. Es handelte sich um die Gaza-Division Israels. Das Hauptziel seien Soldaten in Uniform gewesen.

Aufnahmen von GoPro-Kameras der Hamas zeigten, wie israelische Soldaten getötet würden, seien aber nie von westlichen Medien gezeigt worden, bemerkte Blumenthal.

Israel wandte sich der Tötung von Zivilisten zu, um politischen Raum für das zu schaffen, was als Nächstes kommen sollte: die israelische Operation in Gaza.

Das israelische Außenministerium habe den Europäern grausame Bilder von getöteten Israelis gezeigt. Auch Hamas-Kämpfer töteten Zivilisten, aber sie hätten nur Kalaschnikows und Granaten. Aber wenn man sich die Häuser im Kibbuz Be’eri anschaut, sehen sie genauso aus wie die Häuser im Gazastreifen. „Ich habe es selbst gesehen, als Gaza angegriffen wurde. „Völlig zerstört.“

Ganze Familien wurden unter den Trümmern gefunden. Die Fluchtautos vom Nova-Festival waren völlig verkohlt und viele der Leichen, die in den Autos gefunden wurden, waren ebenfalls verkohlt.

Israel zeigte diese Bilder westlichen Medien und behauptete, sie seien Opfer der Gräueltaten der Hamas. „Dass sie Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt hätten, dass sie ganze Familien bei lebendigem Leibe verbrannt hätten“.

Inzwischen sei bestätigt, dass israelische Panzer die Häuser im Kibbuz Be’eri beschossen hätten, betonte Blumenthal, der zahlreiche Zeugenaussagen gesammelt hat.