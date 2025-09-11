Ursula von der Leyen verspricht mehr Krieg, Zensur und Zentralisierung

In ihrer Rede zur Lage der Union 2025 signalisierte von der Leyen ihre Absicht, die Politik, die Europa geschwächt hat, weiter zu verfolgen

Thomas Fazi

Die Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der Nation 2025 bot wenig Überraschungen. Es war die übliche Mischung aus hohlen Versprechungen, technokratischem Jargon und heuchlerischem moralischem Getue, die sie zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Mit anderen Worten: mehr vom Gleichen.

In der Rede, die im bekannten orwellschen Tonfall gehalten wurde, fielen Worte wie Freiheit, Frieden, Wohlstand und Unabhängigkeit – und das, obwohl die EU weiterhin eine Politik verfolgt, die all dies untergräbt, indem sie Krieg und Militarisierung vorantreibt, gegen die Meinungsfreiheit vorgeht, die europäische Wirtschaft mit einer selbstzerstörerischen Energie- und Handelspolitik sabotiert und den Kontinent weiter der strategischen Agenda Washingtons unterordnet.

Wie erwartet, eröffnete von der Leyen mit Russland – Brüssels Hauptproblem. „Europa befindet sich in einem Kampf. Ein Kampf für einen Kontinent, der ganz und in Frieden ist … ein Kampf für unsere Zukunft“, erklärte sie und kündigte ein neues „Europäisches Verteidigungssemester“ und einen „klaren Fahrplan“ für die Verteidigungsbereitschaft bis 2030 an, während sie gleichzeitig das unerschütterliche Engagement des Blocks für die NATO betonte. Sie kündigte an, dass sich die Europäer auf eine Zukunft vorbereiten sollten, die durch eine permanente Militarisierung gekennzeichnet sei, einschließlich einer „Drohnenmauer“ entlang der Ostflanke der EU und einer Echtzeit-Weltraumüberwachung, damit „keine Truppenbewegung ungesehen bleibt“. Darüber hinaus versprach sie ein „Qualitative Military Edge“-Programm für die Ukraine und eine „Drohnenallianz“ mit Kiew, finanziert durch ein umstrittenes „Wiedergutmachungsdarlehen“, das durch Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten gestützt wird.

Von der Leyen wandte sich dann Israel und Gaza zu. Trotz überwältigender Beweise für Gräueltaten – einschließlich dessen, was führende humanitäre Institutionen und Völkermordexperten als Völkermord bezeichnet haben – hat die EU keine Handels- oder Kooperationsverträge mit Israel ausgesetzt, geschweige denn Sanktionen verhängt. Der Kontrast zu ihrer Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine könnte nicht krasser sein.

Um ihre Glaubwürdigkeit zu retten, kündigte von der Leyen an, die Kommission werde „unsere bilaterale Unterstützung für Israel auf Eis legen“ und schlug Sanktionen gegen „extremistische Minister und gewalttätige Siedler“ vor, zusammen mit einer teilweisen Aussetzung des Assoziierungsabkommens. Doch da nur untergeordnete Akteure ins Visier genommen wurden und die Maßnahmen die einstimmige Zustimmung der Mitgliedstaaten erfordern – eine nahezu unmögliche Bedingung –, war dies nicht mehr als ein Feigenblatt, um ihre erklärte feste Allianz mit Israel zu schützen.

Die Erweiterungsagenda stand erneut im Mittelpunkt. „Ukraine, Moldau, der Westbalkan – ihre Zukunft liegt in unserer Union“, erklärte sie und unterstrich den unermüdlichen expansionistischen Drang der EU.

In Bezug auf die Wirtschaft geriet die Rede zu einem Hirngespinst. Von der Leyen versprach einen Scaleup Europe Fund für Start-ups, KI-Gigafabriken, ein Battery Booster Package und einen Industrial Accelerator Act – alles mit dem Ziel, die EU zum Vorreiter im Bereich Technologie und KI zu machen, wie sie sagte. Die Rede im letzten Jahr war voll von ähnlichen Versprechen – von denen kaum eines in Erfüllung gegangen ist, wie Politico notierte.

Als sie eines der Hauptprobleme ansprach, das sowohl die europäische Industrie als auch die Haushalte belastet – die hohen Energiepreise –, stellte von der Leyen die erstaunliche Behauptung auf, dass diese durch die „Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen“ verursacht würden und nicht durch die eigene Entscheidung der EU, sich vom erschwinglichen russischen Gas abzuschneiden und es durch das weitaus teurere amerikanische LNG zu ersetzen. Sie verschlimmerte diese Verzerrung noch, indem sie behauptete, dass „Europa auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit ist“, während der Kontinent in Wirklichkeit einfach die Nähe gegen die Ferne eingetauscht hat und noch abhängiger von Importen von weit entfernten Lieferanten geworden ist, die den unbeständigen globalen Märkten ausgesetzt sind.

Von der Leyen erntete hörbares Gelächter, als sie verkündete, dass „die Zukunft der Autos und die Autos der Zukunft in Europa hergestellt werden müssen“ – ein hohler Slogan, der vor dem Hintergrund der tiefen Krise, in der sich die europäische Autoindustrie befindet, nicht zuletzt dank der erdrückenden EU-Vorschriften, absurd klang. Sie verteidigte sogar das jüngste Handelsabkommen zwischen der EU und den USA – das weithin als Kapitulation bezeichnet wurde – als „das bestmögliche Abkommen, das es gibt“.

Die Rede erreichte ihren surrealen Höhepunkt, als sie eine „Europäische Strategie zur Bekämpfung der Armut“ vorstellte, die dazu beitragen soll, „die Armut bis 2050 zu beseitigen“ – und das, obwohl die Armutsraten in der EU seit ihrem Amtsantritt 2019 gestiegen sind, nicht zuletzt aufgrund von Sanktionen und einer Energiepolitik, für die Brüssel selbst eintritt.

Doch der bedrohlichste Teil von von der Leyens Rede kam, als sie von „neuen Instrumenten“ zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit und zur Bekämpfung von „Informationsmanipulation“ und „Desinformation“ sprach. Zu diesem Zweck bekräftigte sie die Notwendigkeit eines „Europäischen Schutzschildes für die Demokratie“ und eines „Europäischen Zentrums für demokratische Resilienz“, um angeblich gefährlicher Propaganda entgegenzuwirken. Damit sagte sie weitere Eingriffe in die Meinungsfreiheit und die Kriminalisierung Andersdenkender voraus und kündigte weitere von der EU gesponserte Propagandakampagnen unter dem Banner der „Unterstützung des unabhängigen Journalismus und der Medienkompetenz“ an.

Letztlich war Von der Leyens Bericht zur Lage der Union 2025 weniger ein Fahrplan für die Zukunft Europas als ein Katalog von Misserfolgen, die als Triumphe verpackt wurden. Wie üblich machte sie äußere Feinde – Russland, China, Desinformation – für Europas Probleme verantwortlich, während sie das eigentliche Problem ignorierte: das eigene supranationale Modell der EU mit seinen starren politischen und wirtschaftlichen Zwängen. Mit ihrer Forderung nach noch mehr Zentralisierung, einschließlich der Abschaffung der Einstimmigkeit in wichtigen Politikbereichen, signalisierte von der Leyen ihre Absicht, genau die Politik zu verdoppeln, die Europa geschwächt hat. Was sie anbot, war keine Erneuerung, sondern mehr vom Gleichen – eine immer stärker militarisierte, abhängige und autoritäre Union.