Ursula von der Leyens neuer Geheimdienst: Wie die EU im Schatten ihren eigenen Sicherheitsapparat aufbaut

Die Europäische Union richtet unter der direkten Führung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine völlig neue Geheimdiensteinheit ein – eine Entwicklung, die in Brüssel selbst für Unruhe sorgt. Offiziell soll sie helfen, „Informationen der nationalen Dienste besser zu nutzen“. Inoffiziell deutet alles auf eine beispiellose Machtkonzentration hin: Die Kommission schafft sich einen eigenen Nachrichtendienst – ohne demokratische Debatte, ohne klare Kontrolle, ohne Zustimmung der Mitgliedstaaten.

Ein Nachrichtendienst im Maschinenraum der EU

Die geplante Einheit soll im Generalsekretariat der Kommission angesiedelt werden – also genau dort, wo alle politischen Fäden zusammenlaufen. Von der Leyen will Beamte aus nationalen Diensten „abwerben“ oder per Abordnung einspannen. Sie sollen Informationen, Analysen und operative Einschätzungen bündeln.

Im Klartext: Die Kommission schafft sich erstmals direkten Zugriff auf europäische Geheimdienstinformationen, unabhängig von bestehenden Strukturen.

Widerstand aus der EU-Diplomatie

Der Schritt sorgt für erheblichen Widerstand beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). Dort sitzt seit Jahren das „Intcen“, der offizielle EU-Nachrichtendienst, der bislang eher technisch arbeitet: Risikoanalysen, Lageberichte, Terrorwarnungen.

Die neue Einheit droht Intcen zu verdrängen, es zu duplizieren oder schlicht zu entmachten. Diplomaten sprechen bereits von einem „Schattengeheimdienst“ – eine Struktur außerhalb der etablierten Sicherheitsarchitektur.

Ein Geheimdienst ohne öffentliche Kontrolle

Brisant:

Es gibt keine gesetzliche Grundlage ,

, keinen Aufsichtsmechanismus ,

, kein Parlament, das diese Einheit bisher überwacht.

Wer wird diese Einheit leiten?

Niemand weiß es.

Weder Financial Times noch Reuters konnten einen Leiter oder eine Leiterin identifizieren. Offizielle Stellen sagen lediglich: Das Konzept werde „noch entwickelt“.

Mit anderen Worten: Ein Geheimdienst beginnt zu arbeiten, bevor klar ist, wer überhaupt verantwortlich ist.

US-Rückzug als Vorwand – Machtkonzentration als Ergebnis

Die Rechtfertigung lautet:

der Ukrainekrieg

Russlands hybride Angriffe

Donald Trumps Drohungen, die NATO zu vernachlässigen

Doch während Washington seine Prioritäten verlagert, baut die EU nicht eine anspruchsvolle militärische Autonomie auf – sondern einen politischen Geheimdienst unter der direkten Kontrolle der Kommission.

Von der Leyen hat bereits:

ein „Security College“ eingerichtet,

EU-Waffenprogramme gestartet,

Verteidigungskompetenzen nach Brüssel gezogen,

das IRIS²-Satellitennetz initiiert.

Schritt für Schritt entsteht etwas, das früher undenkbar war:

Ein eigenständiger europäischer Sicherheitsapparat – zentralisiert, technisch mächtig, demokratisch kaum eingebettet.

Warum das gefährlich ist

Die EU ist keine Nation, kein Bundesstaat, kein Militärbündnis. Das institutionelle Gefüge ist so konstruiert, dass Macht verteilt, nicht gebündelt wird. Doch genau das passiert jetzt.

Ein Nachrichtendienst, der nicht dem Parlament, sondern der Kommission unterstellt ist, wäre:

politisch steuerbar ,

, intransparent ,

, nicht rechenschaftspflichtig ,

, ein Werkzeug der Agenda der Kommissionspräsidentin, nicht der Mitgliedstaaten.

Der Zeitpunkt ist ebenfalls alarmierend:

Parallel baut die EU ein „Democracy Shield“, ein Zensur- und Informationskontrollzentrum gegen sogenannte „Desinformation“. Beides zusammen – Geheimdienst + Wahrheitsministerium – ergibt eine Architektur, die man sonst aus völlig anderen politischen Systemen kennt.

Die entscheidende Frage

Wenn die Kommission jetzt ihren eigenen Geheimdienst bekommt,

wer kontrolliert dann den mächtigsten Akteur der EU?

Wer prüft die Arbeit?

Wer schützt Bürgerrechte und nationale Souveränität?

Und warum wird diese Struktur im Stillen aufgebaut – ohne parlamentarische Debatte, ohne öffentliche Erklärung?

Fazit: Europa steht an einer Schwelle

Es entsteht ein EU-weiter Sicherheitsapparat, der weder gewählt noch vollständig legitimiert ist. Und während nationale Dienste bereits zögern, sensible Daten mit Brüssel zu teilen, schafft sich die Kommission neue Befugnisse – ohne klare Transparenz, ohne Kontrollmechanismen und ohne definierte Grenzen.

Die zentrale Frage lautet:

Ist das ein Schritt zur europäischen Souveränität – oder der Beginn einer bürokratischen Sicherheitsmaschine ohne demokratische Bremse?

Die Antwort darauf wird bestimmen, welche Art von EU wir in den kommenden Jahren bekommen:

Eine Union der Staaten – oder eine Union der Dienste.