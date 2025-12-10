US-Außenministerium: Reisewarnung zu Venezuela – Was Washington am meisten fürchtet

von Roger D. Harris

Nachdem er zuvor gedroht hatte, dass die Tage des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gezählt seien, kündigte US-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien an, er werde den venezolanischen Luftraum schließen. Dann verkündete er selbstgefällig die „Trump-Korollar“ zur Monroe-Doktrin und lobte seinen Vorgänger aus dem neunzehnten Jahrhundert dafür, „eine Supermacht vorausgeahnt zu haben, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.“

Am 3. Dezember folgte das US-Außenministerium diesem Beispiel und veröffentlichte eine aktualisierte Venezuela-Reisewarnung. Das Dokument ist ein Meisterwerk geopolitischer kreativer Schreibkunst, bei dem Venezuelas Hauptexport nicht Öl ist, sondern existenzielle Angst. Laut Washington:

„Reisen Sie nicht nach Venezuela und bleiben Sie nicht in Venezuela aufgrund des hohen Risikos von unrechtmäßiger Haft, Folter in Haft, Terrorismus, Entführung, willkürlicher Durchsetzung lokaler Gesetze, Kriminalität, zivilen Unruhen und schlechter Gesundheitsinfrastruktur.“

Und das ist nur der erste Satz.

Falls man glauben sollte, es handle sich lediglich um bürokratische Vorsicht, wiederholt die Warnung in Fettdruck: „Reisen Sie aus keinem Grund nach Venezuela.“ Offenbar nicht einmal, um herauszufinden, ob Venezolaner weiterhin ihr tägliches Leben führen, trotz der von den USA verhängten Sanktionen, die die Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen sollen.

Das Außenministerium warnt, dass „politische Kundgebungen und Demonstrationen stattfinden, oft mit wenig Vorankündigung.“ Protest ist Washington offenbar furchterregend. Vielleicht dachte die US-Regierung tatsächlich an die 7 Millionen US-Bürger, die am 18. Oktober letzten Jahres in allen 50 Staaten demonstrierten und forderten, dass Trump selbst gehen müsse.

Die Warnung hebt außerdem die „Engpässe bei Benzin, Strom, Wasser, Medikamenten und medizinischen Vorräten hervor, die in weiten Teilen Venezuelas anhalten.“ Feinfühlig ausgelassen wird dabei der Teil, in dem diese Engpässe genau mit Washingtons wirtschaftlicher Belagerung korrelieren.

Dennoch besteht Washington darauf, Venezuela nicht als ein Land darzustellen, das unter illegalen US-Sanktionen lebt, sondern als eine Art geopolitisches Spukhaus: „Wenn Sie sich entscheiden, nach Venezuela zu reisen: Bereiten Sie ein Testament vor. Erwägen Sie die Anstellung einer professionellen Sicherheitsorganisation. Es gibt keinen sicheren Weg, nach Venezuela zu reisen.“

Der Abschnitt über „unbefristete Haft ohne konsularischen Zugang“, falls man ohne Visum nach Venezuela einreist, wird als Beweis der Barbarei präsentiert – statt als Reaktion auf US-Söldner, die das Land ohne Visum, ohne Erlaubnis und mit der erklärten Absicht betreten haben, Präsident Maduro zu entführen.

Die Reisewarnung des Außenministeriums stellt Venezuela als unbewohnbar dar, damit Menschen aus den USA niemals die unbequeme Wahrheit entdecken: dass Venezolaner weiterhin dem Regimewechselwahn Washingtons widerstehen.

Das fettgedruckte „Nicht reisen“ ist weniger eine Warnung vor körperlicher Gefahr, sondern eher ein Flehen, nicht Zeuge der Realität zu werden: dass Venezuela sich trotz Sanktionen, Sabotage, eingefrorenen Vermögenswerten, Attentatsplänen, Putschversuchen und Drohnenangriffen immer noch weigert, sich zu beugen.

Nachdem die Präsidenten Trump und Maduro letzte Woche ein Telefongespräch geführt hatten, lehnte Maduro Berichten zufolge das Ultimatum seines US-Amtskollegen ab, sich selbst zu verbrennen.

Der Ton der Warnung erreicht volle Panik, wenn sie andeutet, dass schon die bloße Ankunft in Caracas ohne das richtige Visum zu ewiger Gefangenschaft führen könnte. Sie erwähnt nicht, dass Venezuela – im Gegensatz zu den USA – noch nie jemanden verhaftet hat, weil er humanitäre Güter gebracht hat, noch ausländische Beamte aus Drittstaaten entführt hat, noch Offshore-Folteranlagen errichtet hat.

Die Warnung trägt eine tragikomische Ironie: Die USA warnen Reisende vor der „willkürlichen Durchsetzung lokaler Gesetze“, während das Yankee-Imperium offen eine Marineflotte in der südlichen Karibik stationiert. Eine solche Blockade ist eine Kriegshandlung, die um Größenordnungen willkürlicher ist, als nach einem Visum gefragt zu werden.

Die tiefere Botschaft ist klar: Venezuela ist gefährlich, weil seine Bolivarische Revolution darauf besteht, ohne Erlaubnis der Hegemonialmacht zu regieren. Das ist es, was Washington am meisten fürchtet.

Venezuelas größtes Verbrechen ist nicht Drogenhandel, sondern Souveränität. Seine unaussprechlichen Vergehen bestehen darin, sich zu weigern, seine Ölfelder für amerikanische Konzerne zu privatisieren, die Palästina-Resistenz zu unterstützen und für regionale Integration einzutreten. Der unverzeihliche Akt besteht darin, Führer zu wählen, die Washington missfallen.

Letztendlich liegt das Außenministerium in einem Punkt richtig: Reisende nach Venezuela sollten tatsächlich „ein Testament vorbereiten.“ Aber dies wäre ein „Testament“ zu lernen; ein Wille, die Propaganda zu hinterfragen und sich ihr zu widersetzen, die ein ganzes Land als Katastrophenzone darstellt, nur weil es sich für ein anderes sozio-politisches Modell entscheidet. Vor allem sollte es ein Wille sein, sich dem strukturellen Zwang des US-Imperialismus zu widersetzen, in Staaten zu intervenieren, die darauf bestehen, ihre eigene Zukunft zu bestimmen.

Wenn es irgendetwas wirklich Gefährliches an Venezuela gibt, dann ist es die Gefahr, dass Amerikaner dorthin reisen könnten und eine Bevölkerung entdecken, die dem Druck der USA trotzt – der Beweis, dass selbst unter Belagerung Souveränität störrisch, widerstandsfähig und noch immer sehr lebendig ist.

*

Roger D. Harris ist Gründungsmitglied des Venezuela Solidarity Network und aktiv in der Task Force on the Americas und der SanctionsKill-Kampagne. Der Autor versucht derzeit, einen Weg zu finden, Venezuela zu besuchen, da Flüge aus den USA gestrichen wurden.