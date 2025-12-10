Die neue Nationale Sicherheitsstrategie skizziert ein realistisches Plädoyer für strategische Stabilität mit Russland

Eldar Mamedov

Die Veröffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) der Trump-Administration hat erwartungsgemäß einen Sturm der Entrüstung in den Machtzentren Kiews und der europäischen Hauptstädte ausgelöst, während Moskau sie begrüßte. Die unmissverständliche Sprache des Dokuments, die die Beendigung des Krieges in der Ukraine zur dringenden Priorität erklärt, stieß bei transatlantischen Eliten auf Empörung und Ablehnung. Diese Reaktionen offenbaren einen fundamentalen Konflikt zwischen tief verwurzeltem transatlantischem Idealismus und einem wiedererstarkten amerikanischen Realismus.

Die Strategie belegt eindeutig, dass Präsident Donald Trumps 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine weder eine Ausnahmeerscheinung noch das Ergebnis einer unbewussten Manipulation seines Sondergesandten Steve Witkoff durch russische Diplomaten ist – eine Vorstellung, die absurde Theorien genährt hat, der Plan sei „in Moskau gemacht“. Es handelt sich um die logische und pragmatische Umsetzung einer neuen strategischen Doktrin, die amerikanische Interessen in den Vordergrund stellt und eine Rückkehr zum Realismus in Europa fordert.

Zu lange wurde die US-Politik von einer moralisierenden Ideologie bestimmt, die nationale Interessen dem unerreichbaren Ziel eines totalen ukrainischen Sieges unterordnete. Die neue Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) stellt einen entscheidenden Bruch mit diesem Ansatz dar. Sie verankert die amerikanische Außenpolitik in der ungeschminkten Realität von Macht, Risiko und strategischer Ausrichtung. Die Konsequenzen für den Ukraine-Krieg sind eindeutig: Washingtons Ziel ist es nicht länger, einen Stellvertreterkrieg auf unbestimmte Zeit anzuheizen, sondern einen ausgehandelten Frieden zu erzwingen und ein Machtgleichgewicht wiederherzustellen, das einen katastrophalen direkten Zusammenstoß zwischen Atommächten verhindert.

Die NSS 2025 basiert auf dem Grundprinzip „America First“, für das Trump ein klares demokratisches Mandat erhielt. Sie stellt ausdrücklich fest, dass die Vereinigten Staaten nicht länger „die gesamte Weltordnung wie Atlas stützen“ und dass ihre reichen und fähigen Verbündeten die Hauptverantwortung für ihre jeweiligen Regionen und deren Verteidigung übernehmen müssen. Diese Erklärung ist weder rhetorisch noch philosophisch; sie ist eine Richtlinie für den gesamten außenpolitischen Apparat der USA.

Angewendet auf Europa, führt diese Logik zu mehreren unumstößlichen Schlussfolgerungen, die den Ausgang des Ukraine-Konflikts unmittelbar prägen.

Erstens ist die Beendigung des Krieges ein vorrangiges US-Interesse, um eine unbeabsichtigte und potenziell katastrophale Eskalation mit Russland, die in einer möglichen nuklearen Konfrontation münden könnte, zu verhindern. Zweitens muss Europa auf eigenen Beinen stehen, was eine reduzierte US-Militärpräsenz und -Hilfe sowie ein verstärktes Streben nach europäischer Eigenständigkeit bedeutet. Drittens ist die NATO-Erweiterung beendet. Die Strategie zielt darauf ab, die Wahrnehmung der NATO als ständig wachsendes Bündnis zu beenden und eine solche Erweiterung in der Realität zu verhindern. Diese Schlussfolgerung steht in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, da Moskau die potenzielle Mitgliedschaft der Ukraine in einem feindseligen Militärbündnis ganz klar als Kriegsgrund ansah. Viertens muss die strategische Stabilität mit Russland wiederhergestellt werden, da ein dauerhafter – und sich verschärfender – Feindseligkeitszustand mit einer atomar bewaffneten Großmacht sinnlos und gefährlich ist.

Dies sind keine isolierten Punkte, sondern Bestandteile eines integrierten Rahmens. Die Strategie kritisiert europäische Beamte für ihre „unrealistischen Erwartungen“ an den Krieg und stellt fest, dass sich zwar eine deutliche Mehrheit der Europäer Frieden wünscht, diese Wünsche jedoch nicht in der offiziellen Politik widergespiegelt werden. Kurz gesagt: Washington ist nun entschlossen, den Verbündeten, die es als orientierungslos betrachtet, die strategische Realität aufzuzwingen.

In diesem strategischen Kontext offenbart sich Trumps 28-Punkte-Friedensrahmen als das, was er wirklich ist: ein pragmatisches Instrument amerikanischer Staatskunst. Wenn das oberste Ziel die rasche Beendigung eines Krieges ist, konzentriert die Diplomatie den Druck zwangsläufig auf die Partei, auf die man den größten Einfluss hat. Russland besitzt nicht nur die militärische Initiative vor Ort, sondern den USA bleiben auch nur wenige nicht-eskalierende Mittel, um Druck auf Moskau auszuüben. Umgekehrt verfügt Washington über immensen und direkten Einfluss auf Kiew.

Eine Strategie, die auf einen schnellen Abschluss abzielt, führt daher logischerweise dazu, die Ukraine zu Zugeständnissen zu drängen. Die Elemente des Trump-Plans – Gebietsanpassungen, ein formelles Ausschlusskriterium für Kiew von der NATO, Beschränkungen des ukrainischen Militärs und ein Verbot der Beschlagnahmung Moskauer Staatsvermögens – sind keine russische Wunschliste, sondern kalkulierte Kompromisse, die ein für den Kreml akzeptables Abkommen ermöglichen sollen. Sie decken sich perfekt mit den Zielen der Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS), die NATO-Osterweiterung zu stoppen und die Spannungen mit Russland abzubauen. Die Entschlossenheit der US-Regierung in diesen Punkten ist offensichtlich, da Regierungsvertreter trotz europäischer und ukrainischer Proteste signalisiert haben, an der Umsetzung wichtiger Bestimmungen festzuhalten.

Darüber hinaus macht die Betonung der Strategie auf die Vermeidung langfristiger Verstrickungen es höchst unwahrscheinlich, dass die USA Kiew umfassende Sicherheitsgarantien geben werden, die Amerika in einem zukünftigen Konflikt binden könnten. Ziel ist es, die USA aus der Krise herauszuführen, nicht eine neue, unbefristete Verpflichtung einzugehen.

Der von der NSS eingeschlagene Weg wird nicht einfach sein. Eine einflussreiche, parteiübergreifende Gruppierung des Washingtoner Establishments – darunter Persönlichkeiten aus der ehemaligen Trump-Administration wie Mike Pompeo – ist weiterhin entschlossen, jegliches Friedensabkommen zu sabotieren und brandmarkt Realismus als Beschwichtigungspolitik. Diese Kriegstreiber, von denen einige problematische finanzielle Verbindungen zur Rüstungsindustrie unterhalten, führen einen Abwehrkampf mit gezielten Medienleaks und politischem Druck.

Die Veröffentlichung der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) verändert jedoch das politische Schlachtfeld. Sie ist das grundlegende Dokument, das die Exekutive leitet. Beamte im Außenministerium und in Botschaften weltweit sind nun verpflichtet, ihr Handeln an den Zielen der Strategie auszurichten, ungeachtet ihrer persönlichen Ansichten. Mit einem republikanischen Präsidenten und einem republikanisch dominierten Kongress verfügt die Regierung über beträchtliches politisches Kapital, um diese Vision zumindest kurzfristig umzusetzen.

Die entscheidende Frage ist, ob Moskau die angebotenen Bedingungen als ausreichend erachten wird. Der Kreml hat bereits Einwände gegen einige Punkte geäußert. Dennoch zeugt die neue US-Strategie von einem nüchternen Verständnis der Machtverhältnisse: Russlands Position auf dem Schlachtfeld verleiht ihm Verhandlungsmacht. Sollte sich das erste Angebot als unzureichend erweisen, legt die Logik der Nationalen Sicherheitsstrategie nahe, dass Washington bereit sein könnte, den Druck auf Kiew und Europa zu erhöhen oder Moskau weitere Zusicherungen zu geben, um sein oberstes Ziel, die Beendigung des Krieges, zu erreichen.

Allerdings liegt es auch in der Verantwortung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, nicht zu weit zu gehen. Die Strategie bietet Moskau ein seltenes Zeitfenster; um es zu nutzen, bedarf es Weitsicht, um eine stabile, wenn auch vorsichtige Beziehung zu den Vereinigten Staaten aufzubauen.

Die Ära, in der Amerika Europas Sicherheitsfantasien finanzierte, ist vorbei. Die neue Nationale Sicherheitsstrategie fordert einen Frieden in der Ukraine, der den amerikanischen Interessen dient – mit Priorität für Stabilität vor maximalistischer Gerechtigkeit, Deeskalation vor moralischer Pose und die harte Arbeit der Diplomatie vor der verführerischen Torheit eines endlosen Krieges. Es ist eine schwierige, aber notwendige Korrektur, die den einzig plausiblen Weg bietet, die verbliebene ukrainische Souveränität zu bewahren und gleichzeitig eine weitaus größere, möglicherweise zivilisationszerstörende Katastrophe abzuwenden.