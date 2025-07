US-Außenpolitik unter Trump: Eine Eskalation des Ukraine-Kriegs und ihre globalen Folgen

In einem kürzlich ausgestrahlten Interview mit Professor John Mearsheimer, einem renommierten Politikwissenschaftler und Experten für internationale Beziehungen, auf dem YouTube-Kanal „Judging Freedom“ am 15. Juli 2025, analysiert Mearsheimer die jüngsten Entwicklungen in der US-Außenpolitik unter Präsident Donald Trump, insbesondere in Bezug auf die Ukraine und den Nahen Osten. Das Gespräch, moderiert von Judge Andrew Napolitano, beleuchtet die eskalierenden Spannungen im Ukraine-Konflikt, die Rolle der USA in der Region und die komplexen Beziehungen zu Israel und Iran. Dieser Artikel basiert ausschließlich auf dem Transkript des Interviews und bietet eine detaillierte Analyse der angesprochenen Themen, wobei alle Zitate wörtlich aus dem Transkript übernommen und ins Deutsche übersetzt werden.

Trumps widersprüchliche Äußerungen

Ein zentrales Thema des Interviews ist die Frage, ob Präsident Trump den Krieg in der Ukraine eskaliert. Mearsheimer kritisiert Trumps chaotische Kommunikation und Entscheidungsfindung, die er als „unbeholfen“ und „intellektuell unehrlich“ beschreibt.

In einem Ausschnitt aus einem Q&A zeigt sich Trump zunächst uninformiert über eine Unterbrechung der Waffenlieferungen an die Ukraine:

„Ich habe nicht darüber nachgedacht, weil wir uns gerade mit der Ukraine und den Munitionen beschäftigen, aber ich bin nicht darauf eingegangen“

(„I haven’t thought about it because we’re looking at Ukraine right now and munitions, but I have not gone into it“).

Nur einen Tag später behauptet er jedoch, von der Unterbrechung gewusst zu haben:

„Ich wusste, was Pete tat, wir haben eine Pause eingelegt, um zu bewerten, wie viel Ausrüstung wir haben“

(„I knew what Pete was doing, we delayed in order to evaluate how much equipment we have“).

Mearsheimer kommentiert diese Widersprüche scharf:

„Ich würde mir vorstellen, dass der Kreml es genauso sieht wie Sie und ich – als Geschwätz und widersprüchlich und ein Verhalten, das man von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht erwarten würde“

(„I would imagine that they view it the same way you and I view it as gibberish and contradictory and the kind of behavior that you would not expect from the president of the United States“).

Er betont, dass Trumps improvisierte Art, außenpolitische Fragen zu behandeln, beispiellos sei:

„Keiner seiner Vorgänger ist je auch nur annähernd so vorgegangen. Dies ist beispiellos“

(„None of his predecessors have ever come close to behaving this way. This is unprecedented“).

Die militärische Lage in der Ukraine

Mearsheimer beschreibt die ukrainische Armee als stark geschwächt, fast wie einen „Hospizpatienten, der darauf wartet zu sterben“

(„a hospice patient waiting to die“), und zitiert damit den Analysten Scott Ritter.

Er hinterfragt die Wirksamkeit der von Trump angekündigten Waffenlieferungen, die über eine ungewöhnliche Konstruktion laufen sollen, bei der die CIA – nicht das Verteidigungsministerium – militärische Ausrüstung an die NATO verkauft, die diese dann an die Ukraine weiterleitet. Mearsheimer nennt dieses Verfahren einen „Rube-Goldberg-Mechanismus“ und bezweifelt, dass es die militärische Lage verändern wird:

„Welche Waffen werden genau an die Ukraine geschickt? Welche Waffen könnten die Situation auf dem Schlachtfeld verändern, indem sie entweder die russischen Offensiven stoppen oder das Blatt wenden?“

(„What exactly are they sending to Ukraine? What are the weapons that are going to change the situation on the battlefield?“)

Er stellt fest, dass weder die US-Regierung noch die NATO konkrete Angaben zu den gelieferten Waffen gemacht haben, die einen entscheidenden Einfluss haben könnten. Selbst die viel diskutierten Patriot-Raketen seien laut Mearsheimer nicht in ausreichender Zahl verfügbar und würden hauptsächlich in der Luftverteidigung im Hinterland eingesetzt, nicht an der Front:

„Es gibt nicht genügend Patriot-Raketen, weder in den USA noch in Europa, um den Ukrainern einen Unterschied im Luftkrieg zu verschaffen“

(„We don’t even have enough patriots, not only in the United States, but in Europe as well, to give to the Ukrainians to make a difference in the air war“).

Er resümiert:

„Das ist nur leere Rhetorik. Trump scheitert, weil er versagt“

(„This is just empty rhetoric. Trump is flailing. He’s flailing because he’s failing“).

Der Kreml und die nukleare Bedrohung

Mearsheimer analysiert auch die russische Perspektive auf Trumps Aktionen. Er glaubt, dass der Kreml Trumps Aussagen weitgehend ignoriert und sich auf die Faktenlage konzentriert:

„Ich denke, dass Putin, wie zu erwarten, nur die grundlegenden Fakten und die Logik betrachtet, die der Situation zugrunde liegen, und er schenkt dem, was Trump sagt, nicht viel Aufmerksamkeit“

(„Putin is just looking at the basic facts and logic that underpin the situation and he’s really not paying much attention to what Trump has to say“).

Dennoch sieht Mearsheimer eine zunehmende Gefahr einer nuklearen Eskalation. Er verweist auf russische Strategen, die den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung ziehen:

„Es gibt vernünftige Leute in Russland, die sagen, dass es wirklich an der Zeit ist, dass die Russen über den Einsatz von Atomwaffen nachdenken, wenn nicht jetzt, dann irgendwann in der Zukunft“

(„There are people in Russia, strategists who I know who are reasonable people who are saying that it’s really time for the Russians to think about using nuclear weapons“).

Diese Entwicklung markiert einen dramatischen Wandel im Vergleich zur zweiten Hälfte des Kalten Krieges, als der Einsatz von Atomwaffen als undenkbar galt.

Mearsheimer warnt:

„Die Möglichkeit, dass Atomwaffen eingesetzt werden, ist nicht groß, aber sie ist viel realer, als ich dachte, dass es möglich wäre“

(„The possibility of nuclear weapons being used, I would argue, is not great, but it’s much more real than I thought was possible“).

Der Nahe Osten: Trumps Unterstützung für Israel

Iran und die volatile Region

Neben der Ukraine behandelt das Interview auch die US-Politik im Nahen Osten, insbesondere die Beziehungen zu Iran und Israel. Mearsheimer kritisiert Trumps Entscheidung, am 22. Juni 2025 einen groß angelegten Angriff auf Iran zu starten, was die Region destabilisiert habe:

„Ich denke, es hat die Region volatiler gemacht. Es hat uns in einen Krieg mit dem Iran gezogen, was eine sehr gefährliche Situation ist“

(„I think it made it more volatile. It has dragged us into a war with Iran, which is a very dangerous situation“).

Im Gegensatz zur Biden-Regierung, die laut Mearsheimer erfolgreich einen Krieg mit Iran vermieden habe, habe Trump die Spannungen verschärft.

Er betont, dass Iran über erhebliche militärische Fähigkeiten verfügt, insbesondere die Fähigkeit, Israel erheblichen Schaden zuzufügen und die Straße von Hormuz zu blockieren:

„Die Iraner haben klargemacht, dass sie Israel erheblichen, wenn nicht sogar enormen Schaden zufügen können“

(„The Iranians have made it clear that they can do a significant amount, if not an enormous amount of damage to Israel“).

Diese strategischen Optionen machen Iran zu einem ernstzunehmenden Akteur, der nicht unterschätzt werden sollte.

Die Beziehung zwischen den USA und Israel

Mearsheimer hebt die enge Bindung zwischen den USA und Israel hervor, die durch die starke Lobby in den USA verstärkt wird. Er beschreibt die Abhängigkeit Israels von den USA als entscheidend für dessen militärische Operationen und die Durchführung der Politik in Gaza:

„Die Israelis sind stark von den Vereinigten Staaten abhängig, nicht nur für den Völkermord, sondern auch für militärische Operationen in Ländern wie Iran, Syrien und dem Libanon“

(„The Israelis are highly dependent on the United States, not only for the genocide, but for military operations in places like Iran and by the way, Syria and Lebanon“).

Er kritisiert, dass Trump Netanjahus Agenda vollständig unterstützt, einschließlich der ethnischen Säuberung in Gaza und im Westjordanland:

„Netanjahu will sicherstellen, dass es keinen Waffenstillstand gibt, sicherlich keinen dauerhaften Waffenstillstand, und dass er Gaza und sogar das Westjordanland so weit wie möglich ethnisch säubern kann. Und er scheint Trump in dieser Hinsicht voll und ganz an seiner Seite zu haben“

(„What Netanyahu wants to do is make sure there is no ceasefire, certainly no permanent ceasefire, and that he’s able to ethnically cleanse as much as possible Gaza and even the West Bank. And he seems to have Trump fully on board in that regard“).

Die Macht der pro-israelischen Lobby in den USA sei so groß, dass selbst Enthüllungen über Jeffrey Epstein die Beziehungen zwischen den USA und Israel nicht erschüttern könnten:

„Die Beziehung zwischen Israel und den Vereinigten Staaten ist so solide und die Macht der Lobby ist so überwältigend, dass es eines gewaltigen Erdbebens bedürfte, um diese Beziehung in irgendeiner bedeutenden Weise zu erschüttern“

(„The relationship between Israel and the United States is so solid and the power of the lobby is so awesome. It’s going to take a major earthquake to shake that relationship in any meaningful way“).

Deutschland und die europäische Sicherheit

Ein weiterer Punkt des Interviews ist die Rolle Deutschlands in Europa und die mögliche Wiederaufrüstung. Mearsheimer sieht keine unmittelbare Bedrohung durch einen neuen deutschen Militarismus:

„Ich denke, die Idee, dass es eine zweite Auflage des Kaiserreichs oder des Dritten Reichs geben wird, ist nicht zu erwarten“

(„I think the idea that you’re going to get the second coming of either Imperial Germany or the Third Reich is not in the cards“).

Dennoch äußert er Bedenken hinsichtlich einer möglichen nuklearen Aufrüstung Deutschlands, sollte die USA ihre Sicherheitsgarantien zurückziehen:

„Die Deutschen werden stark in Versuchung geraten, Atomwaffen zu beschaffen, und das könnte sehr problematisch werden. Das könnte die Russen wirklich beunruhigen“

(„The Germans will be powerfully tempted to get nuclear weapons and that could be very messy. That could really spook the Russians“).

Die Vorstellung, dass russische Berater Präsident Putin dazu drängen, deutsche Rüstungsfabriken anzugreifen, beunruhigt Mearsheimer:

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass das den Kreml beunruhigen wird“

(„It’ll rattle the Kremlin. There’s no question about that“).

Dies unterstreicht die zunehmende Spannung in den europäisch-russischen Beziehungen, die durch die eskalierende Unterstützung der NATO für die Ukraine weiter angeheizt wird.

Fazit

Das Interview mit John Mearsheimer zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen US-Außenpolitik unter Präsident Trump. Seine chaotische und widersprüchliche Herangehensweise an den Ukraine-Konflikt, kombiniert mit einer bedingungslosen Unterstützung für Israel, verschärft die globalen Spannungen. Mearsheimer warnt vor einer zunehmenden Gefahr eines nuklearen Konflikts, insbesondere im Kontext der Ukraine, und betont die strategischen Herausforderungen, denen sich die USA und ihre Verbündeten gegenübersehen.

Die enge Bindung an Israel, die durch die Macht der Lobby in den USA gestützt wird, sowie die es Sist der Ukraine als „Hospizpatient“ und die eskalierenden Spannungen mit Russland verdeutlichen die prekäre Lage. Die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt ohne klare Lösungsperspektive und die Gefahr einer nuklearen Eskalation machen die Situation laut Mearsheimer „viel gefährlicher“, als er es je für möglich gehalten hätte.

Zusammenfassend zeigt Mearsheimers Analyse, dass die US-Politik unter Trump nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten versagt, was zu einer zunehmend instabilen globalen Lage führt. Seine Warnungen vor einer möglichen nuklearen Eskalation und seine Kritik an Trumps unberechenbarer Führung unterstreichen die Dringlichkeit einer kohärenteren und verantwortungsvolleren Außenpolitik.