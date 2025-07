Trump hat seinen „Populismus“ Akt komplett fallen gelassen

Die Lektion wird sich so lange wiederholen, bis sie gelernt ist.

Caitlin Johnstone

Es ist so lustig, wie Trump aufgehört hat, auch nur so zu tun, als wäre er ein Populist. Sobald er wiedergewählt wurde, sagte er einfach: „Ja, okay, Israel steht an erster Stelle und vergesst alles, was ich über die Meinungsfreiheit gesagt habe, und der Krieg in der Ukraine geht weiter und es wird keine Epstein-Untersuchung geben, fickt euch.“

Es ist seit langem offensichtlich für jeden, der nur halbwegs bei Verstand ist, dass Donald Trump nur ein weiteres Republikanisches Sumpfmonster ist, das mit der Unzufriedenheit der Öffentlichkeit mit dem Status Quo spielt, um Stimmen und Unterstützung zu gewinnen, aber es ist wirklich überraschend, wie vollständig er aufgehört hat, so zu tun, als ob er sich für den Kampf gegen den tiefen Staat und für die normalen Amerikaner einsetzt, sobald er wieder im Amt ist. Er hat die populistische Masche völlig fallen lassen und zeigt jedem, der sich beschwert, den Stinkefinger.

Der Präsident hat aggressiv und wiederholt gefordert, dass seine gesamte Basis nach Jahren der MAGAworld-Fixierung auf Jeffrey Epstein die Klappe hält und weitermacht, wobei er bizarrer Weise so weit ging zu behaupten, dass das Interesse und die Aufmerksamkeit für die Epstein-Akten eine Erfindung der Demokraten sei. Er tut dies sogar, während sein Justizministerium ein Video veröffentlicht, das angeblich Verschwörungstheorien widerlegt, wonach der Sexualstraftäter in seiner Gefängniszelle ermordet wurde – aber das Video ist geschnitten und es fehlen Minuten an Filmmaterial.

Dies geschieht, während die Financial Times berichtet, dass Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij ermutigt, seine Angriffe auf russisches Territorium zu verstärken und zu fragen, ob es möglich wäre, Moskau zu treffen. Das wäre derselbe Präsident Trump, der im Wahlkampf fälschlicherweise versprach, er werde den Krieg in der Ukraine in „nicht mehr als einem Tag“ beenden.

Nachdem er versprochen hatte, die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten wiederherzustellen und zu schützen, hat Trump aggressiv Reden unterdrückt, die den Staat Israel und seine völkermörderischen Gräueltaten kritisieren. Mit der Ankündigung der Columbia University, die IHRA-Definition von „Antisemitismus“ zu übernehmen, die Kritik an Israel mit Hassreden gegen Juden gleichsetzt, hat er am Dienstag einen weiteren Sieg für die staatliche Zensur errungen, ganz im Sinne der Trump-Regierung.

Nachdem er versprochen hatte, „Frieden, Stabilität und Harmonie in der ganzen Welt wiederherzustellen“, hat Trump den Iran bombardiert, Waffen nach Israel und in die Ukraine geliefert, Israels Völkermord in Gaza und seine zahlreichen Kriegshandlungen gegen seine Nachbarn unterstützt, hat Hunderte von Zivilisten mit einer grausamen Bombenkampagne im Jemen abgeschlachtet und Dutzende von Luftangriffen bei erneuten Operationen in Somalia durchgeführt, während er die Nation in die Ära der offiziellen Billionen-Dollar-Budgets des Pentagon geführt hat.

Im Jahr 2023 verkündete Trump , dass „wenn ihr mich wieder ins Weiße Haus bringt, werde ich den tiefen Staat völlig auslöschen.“ Im Jahr 2025 treibt er so ziemlich jede seit langem bestehende Agenda des tiefen Staates voran.

Trump: “I will totally obliterate the deep state.”



Crowd goes wild. Many Americans now understand the enemy isn’t Russia or China. The enemy is the US deep state oligarchy that weaponizes intelligence services, bribes politicians and controls the media.pic.twitter.com/t8UluiBi2t — Kim Dotcom (@KimDotcom) March 5, 2023

Jeder einzelne Teil von Trumps Programm, bei dem er hätte behaupten können, dass er sich für den kleinen Mann gegen die Mächtigen einsetzt, wurde in den ersten sechs Monaten seiner zweiten Amtszeit komplett die Toilette hinuntergespült, sodass an seiner Stelle nur ein republikanischer Standard von George W. Bush übrig blieb. Wenn Sie Steuersenkungen für die Reichen und eine grausame Behandlung von Einwanderern wollten, dann ist Trump immer noch Ihr Mann, aber wenn Sie gehofft haben, er würde den einfachen Amerikanern helfen oder irgendetwas tun, um den Sumpf in Washington trocken zu legen, dann pinkelt er nur auf Sie und schreibt eine Wand aus Text auf Truth Social, um zu erklären, warum das Pinkeln eigentlich Regen ist.

Was wiederum niemanden überraschen sollte, der aufmerksam ist. Von keiner der beiden großen amerikanischen Parteien, die an der Macht sind, wird jemals eine wirkliche Veränderung ausgehen;

Aber was so lustig ist, ist, dass die Leute wahrscheinlich wieder darauf hereinfallen werden. Trumps Basis ist sehr verärgert über die Epstein-Sache und viele von ihnen könnten Trump selbst verlassen, aber Sie wissen, dass im nächsten Wahlzyklus jemand wie Tucker Carlson oder JD Vance auf seiner Plattform kandidieren wird und diese Trottel werden es mit Haut und Haaren schlucken. Ich habe das neulich auf Twitter gesagt, und mehrere Leute sagten mir, dass die Wahl von Tucker Carlson ein großer Schlag für den tiefen Staat wäre, also wissen Sie, dass sie bereits darauf vorbereitet sind. Sie können es kaum erwarten, sich hinter die nächste falsche republikanische Populismus-Masche zu stellen.

Wie auch immer. Die Menschen werden mit dem Brei gefüttert, den sie immer wieder verlangen. Die Lektion wird sich so lange wiederholen, bis sie gelernt ist.