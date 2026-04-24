US-Basen, die der Iran eliminieren wird, wenn der Krieg zurückkehrt, und anderer delusionaler Unsinn von Sy Hersh

Larry C. Johnson

Die meisten US-Militärstützpunkte und -einrichtungen im Persischen Golf (unten aufgeführt) wurden vom Iran während der ersten fünf Wochen des Krieges getroffen. Und viele von ihnen sind nicht mehr in Betrieb oder wurden effektiv zerstört. Der US-Marinestützpunkt in Bahrain ist nicht mehr betriebsfähig und kann keine US-Schiffe mehr warten. Eine der erklärten Forderungen Irans in seinem 10-Punkte-Plan, der den USA vor mehr als zwei Wochen vorgelegt wurde, ist die Schließung dieser Einrichtungen für das US-Militär.

Hier ist eine klare, aktuelle Zusammenfassung (Stand April 2026) der wichtigsten US-Militärstützpunkte und -einrichtungen im Persischen Golf. Die meisten sind gemeinsame Einrichtungen, die vom Gastland betrieben werden, und keine ausschließlich den USA gehörenden Basen. Viele wurden während des Iran-Krieges 2026 durch iranische Angriffe schwer beschädigt, wobei einige Mitarbeiter evakuiert oder zeitweise aus der Ferne arbeiteten. Insgesamt gibt es 15:

Bahrain

Naval Support Activity Bahrain (auch bekannt als NSA Bahrain oder Juffair Naval Base) in Manama — Hauptquartier der US-Marinefünften Flotte. Es überwacht Marineoperationen im Persischen Golf, Roten Meer, Arabischen Meer und Teilen des Indischen Ozeans. Dies ist der wichtigste US-Marinehub in der Region.

Katar

Al Udeid Air Base (nahe Doha) — Die größte US-Militäreinrichtung im Nahen Osten. Sie dient als vorgeschobenes Hauptquartier des US Central Command (CENTCOM), der US Air Forces Central und beherbergt etwa 8.000–10.000 US-Truppen (plus Koalitionskräfte). Sie unterstützt große Luftoperationen, Aufklärung und Kommandofunktionen. Sie war ein Hauptziel in jüngsten Konflikten.

Kuwait (beherbergt die meisten US-Basen in der Region)

Camp Arifjan — Vorgeschobenes Hauptquartier der US Army Central (ARCENT); wichtiger Logistik- und Versorgungsknotenpunkt.

Camp Buehring (ehemals Camp Udairi) — Aufstellungsort für US-Armeeeinheiten, die in den Irak, nach Syrien und in andere Gebiete verlegt werden.

Ali Al Salem Air Base — Luftwaffenstützpunkt für Transport-, Fracht- und Expeditionsoperationen (oft „The Rock“ genannt).

Ahmad al-Jaber Air Base — Gemeinsamer kuwaitisch-US-amerikanischer Luftwaffenstützpunkt zur Unterstützung von Luftoperationen.

Weitere kleinere Einrichtungen umfassen Camp Patriot (geteilt mit der Kuwait Naval Base).

Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Al Dhafra Air Base (südlich von Abu Dhabi) — Kritischer US-Luftwaffenstützpunkt, der mit den VAE-Luftstreitkräften geteilt wird. Er beherbergt den 380. Air Expeditionary Wing und unterstützt Kampfflugzeuge (einschließlich F-22, F-35, F-15), Aufklärung (U-2, RQ-4 Global Hawk), Luftkommando (E-3 Sentry) und Betankungsoperationen. Er wurde intensiv für regionale Missionen genutzt.

Jebel Ali Port (Dubai) — Kein formeller Stützpunkt, aber der verkehrsreichste US-Marinehafen im Nahen Osten. Er beherbergt regelmäßig Flugzeugträger und große Schiffe zur Nachschub- und Wartungsversorgung.

Fujairah Naval Base (außerhalb der Straße von Hormus) — Bietet logistische Unterstützung und einen Sicherungszugangspunkt.

Saudi-Arabien

Prince Sultan Air Base (PSAB, etwa 60–100 km südlich von Riad) — Wichtiger Luft- und Raketenabwehrhub, der Patriot- und THAAD-Systeme, Kampfflugzeugoperationen und Tankflugzeuge unterstützt. Sie wurde in den letzten Jahren für die regionale Verteidigung reaktiviert und erlebte Personalaufstockungen.

Eskan Village (nahe Riad) — Unterkunfts- und Unterstützungseinrichtung hauptsächlich für Personal der US Military Training Mission und andere Berater (keine Kampfbasis).

King Fahd Air Base (Taif) – In der Nähe von Taif im westlichen Saudi-Arabien gelegen (etwa 85 km von Mekka). Saudi-Arabien gewährte den USA im März 2026 erweiterten oder neuen Zugang zu dieser Basis speziell für Operationen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt. Sie bietet einen strategisch nützlichen westlichen Standort (näher am Roten Meer) im Vergleich zum zentraler/östlicher gelegenen Prince Sultan. Berichte beschreiben sie als für US-Luftoperationen, Logistik oder Unterstützung gegen den Iran geöffnet. Dies war eine bemerkenswerte Entwicklung, da Saudi-Arabien zuvor vorsichtig war, die offensive Nutzung seines Territoriums zu erlauben.

King Abdulaziz Air Base (Eastern Province / Dhahran-Gebiet) — Gelegentlicher US-Zugang in der Vergangenheit, hauptsächlich für Training oder Logistik; in den letzten Jahren kein primärer Hub.

King Fahd International Airport (Dammam-Gebiet) oder zugehörige militärische Sektionen — Manchmal für logistische Bewegungen genutzt, keine dedizierte Kampfbasis. Riyadh Air Base (militärische Seite des King Khalid International Airport) — Begrenzte Unterstützungsfunktionen.

Eine Möglichkeit, wie der Iran sicher sein kann, dass die USA ihn nicht erneut angreifen, falls es eine Verhandlungslösung gibt, ist das Verbot jeglicher US-Militärpräsenz auf diesen Basen. Wenn die Trump-Administration eine diplomatische Lösung des derzeit pausierenden Krieges erreichen will, muss sie zustimmen, sich von diesen Basen und Einrichtungen zurückzuziehen. Der Iran kann einen faktischen Abzug der US-Streitkräfte erzwingen, indem er diese Standorte zerstört und unbewohnbar macht.

Als Trump die Verlängerung der Waffenruhe am „Taco Tuesday“ ankündigte, schrieb er:

„… wir werden gebeten, unsere militärischen Aktionen gegen den Iran auszusetzen, bis ihre Führer und Vertreter einen kohärenten Vorschlag vorlegen können.“

Entschuldigung, Herr Trump, aber der Iran hat sehr wohl einen kohärenten Vorschlag vorgelegt. Hier ist er:

Aufhebung aller primären und sekundären Sanktionen gegen den Iran, einschließlich der Kennzeichnungen von Banken, Unternehmen und Einrichtungen.

Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte im Ausland (z. B. in westlich verbündeten Gerichtsbarkeiten).

Formelle US-Garantie gegen zukünftige militärische Aggression gegen den Iran und seine Verbündeten.

Beendigung aller US-Angriffe auf den Iran und seine regionalen Verbündeten, einschließlich Angriffen auf Infrastruktur, Milizen und Stellvertreterkräfte.

Abzug der US-Streitkräfte aus dem Nahen Osten oder zumindest erhebliche Reduzierung ihrer Präsenz.

Anerkennung der iranischen Kontrolle über die Straße von Hormus, was Teherans dominierende Rolle bei der Regulierung des Verkehrs durch die Wasserstraße faktisch kodifiziert.

Verpflichtung, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Irans einzumischen, einschließlich politischer und sicherheitspolitischer Angelegenheiten.

Anerkennung des „unveräußerlichen Rechts“ Irans auf Urananreicherung für zivile Kernenergie ohne vollständige Obergrenze für die Anreicherungsstufen.

Bereitstellung von Reparationen oder Entschädigungen für Schäden, die während US-geführter Operationen und des Krieges entstanden sind, einschließlich an Infrastruktur und Ölexporten.

Einbettung des Abkommens in einen von der UN unterstützten oder verbindlichen internationalen Rahmen (z. B. eine UN-Sicherheitsratsresolution oder ein multilaterales Abkommen), um zu verhindern, dass die USA einseitig Sanktionen wieder einführen oder Feindseligkeiten wieder aufnehmen.

Ich glaube nicht, dass der Iran seine Position ändern wird… Das ist sein „kohärenter Vorschlag“. Es gibt eine unheimliche parallele Propagandakampagne gegen den Iran, die dieselben Merkmale aufweist wie die Propagandakampagne gegen Russland. Die Kampagne gegen den Iran behauptet, es gebe große Spaltungen innerhalb der iranischen Regierung, die zivile Führer wie Außenminister Araghchi gegen die Führer der IRGC ausspielt. Das ist falsch. Erklärungen von Araghchi und Mohammad Bagher Ghalibaf (d. h. dem Sprecher des iranischen Parlaments) sind völlig im Einklang mit den Erklärungen der IRGC.

Das Problem mit dieser Lüge ist, dass es den Anschein hat, dass die meisten, wenn nicht alle Sicherheitsberater von Trump ihr glauben. Wie oben erwähnt, haben wir dasselbe Phänomen in Bezug auf die Russen gesehen. Wladimir Putin war sehr präzise, als er am 14. Juni 2024 Russlands Vorbedingungen für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorstellte. Russland ist davon nicht abgewichen.

Sy Hershs neuester Artikel ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Trump-Administration sich selbst belügt. Es ist ein erstaunliches Stück Bullshit. Hier sind zwei der absurdesten Absätze in dem Artikel:

„Und jetzt, so wurde mir gesagt, hat sich ein Krieg, den Russland zu gewinnen schien, im letzten Jahr in einen wirtschaftlichen und militärischen Albtraum für Putin und die russische Armee unter der Führung von General Valery Gerasimov verwandelt, dem kampferprobten Kommandeur, der einer von drei Männern in Russland mit Zugang zu den Atomcodes des Landes ist…“

„Das Ergebnis der Korruption und der intensiven ukrainischen Drohnenüberwachung, so sagte mir der Experte, ist, dass die russische Armee ‚bei ihrer Invasion nicht weiter ist als vor zwei Jahren. Sie können sich nicht bewegen – haben keine Offensivfähigkeit.‘“

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dieser Artikel ist ein Schandfleck auf der Karriere eines einst legendären Journalisten. Obwohl er berichtet, was ihm von US-Beamten, die mit Geheimdienst- und Militärangelegenheiten befasst sind, erzählt wird, unternimmt er keinen Versuch, den Unsinn, den ihm vorgesetzt wird, zu hinterfragen. Vor ein paar Wochen gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass russische Streitkräfte die vollständige Einnahme der gesamten Volksrepublik Luhansk abgeschlossen haben. Gegenwärtig ist Russland dabei, die beiden verbleibenden ukrainischen Hochburgen in der Volksrepublik Donezk – Slowjansk und Kramatorsk – einzukesseln. Russland rückt auch auf Sumy im Norden und Saporischschja im Süden vor.

Sy wiederholt das unsinnige Argument, dass das russische Militär inkompetent sei, weil es nicht in der Lage war, die Ukraine – einen von der NATO ausgerüsteten und finanzierten Stellvertreter – in der Zeit zu besiegen, die die Sowjets brauchten, um die Nazis zu besiegen. Ok, nehmen wir das mal als fairen Maßstab… Was sagt das über die Tatsache aus, dass das US-Militär es nicht geschafft hat, die Taliban nach 20 Jahren in Afghanistan zu besiegen? Das langsame Tempo des russischen Vormarsches im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg spiegelt eine Strategie zur Minimierung von Verlusten unter Soldaten und Zivilisten wider. Laut General Valery Gerasimov in einer kürzlichen Pressekonferenz hat Russland vom 1. Januar bis 31. März 2026 etwa 1.700 km² erobert. Zum Vergleich: Russland eroberte in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 mehr Territorium als in den ersten drei Monaten des Jahres 2025. So viel zur lächerlichen Behauptung, die russische Armee „habe keine Offensivfähigkeit“.