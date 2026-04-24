Gates setzt 5 Millionen Dollar auf KI-Pflanzen für arme Bauern – Kritiker sagen, es gehe nur um Profit und Kontrolle

Dr. Michael Nevradakis

Ein von Google gegründetes und von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziertes KI-Startup hat es sich zum Ziel gesetzt, „klimaresistente Pflanzen“ zu entwickeln – aber einige Agrarexperten warnen, dass die Technologie in Wirklichkeit darauf ausgelegt ist, kleine Bauernhöfe abhängig von patentierten, privaten Technologien zu machen.

Im Januar vergab die Bill & Melinda Gates Foundation 4,98 Millionen US-Dollar an das in California ansässige Unternehmen Heritable Agriculture für das „Joint AI-driven Smallholder Omics aNalytics“ (JASON)-Projekt. Ziel des Projekts ist es, „mit Hilfe von KI klimaresistente Pflanzen für Kleinbauern in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu entwickeln“.

Laut Heritable Agriculture werden die KI-Tools spezifische Gene identifizieren, die am besten dafür geeignet sind, „die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen schwierige Bedingungen wie Dürre und Hitze zu verbessern“.

AgTech Navigator berichtete, dass die „KI-Genomics-Engine“ von Heritable Agriculture „alte und moderne Pflanzengenome“ durchforsten werde, um diejenigen zu identifizieren, die am besten an den Klimawandel angepasst sind.

Auf dem Papier sei die Idee, die Pflanzengenetik zu verbessern, um die Landwirtschaft in trockenen Klimazonen zu unterstützen, großartig, sagte der Anwalt und Landwirt John Klar. Aber Klar zeigte sich skeptisch gegenüber den Zielen des Projekts und merkte an, dass die meisten Agrartechnologien, insbesondere solche, die gentechnisch veränderte Organismen verwenden, „von Profit und Kontrolle angetrieben werden“.

„Wir haben eine 80-jährige Geschichte von Technologien, die dazu genutzt werden, Gewinne zu maximieren, während sie das Land zerstören, die Lebensmittelqualität verringern, Bauernfamilien verdrängen und eine völlige Abhängigkeit von multinationalen Konzernen für jeden Bissen von hochgradig verarbeitetem Mist schaffen“, so Klar.

Befürworter von KI-gesteuerter Agrartechnologie wollen „völlige Abhängigkeit“ schaffen

In einer Pressemitteilung im Januar sagte Brad Zamft, CEO von Heritable Agriculture, der Zuschuss der Bill & Melinda Gates Foundation sei ein Zeichen der „starken Unterstützung“ für den Ansatz des Unternehmens, der den Einsatz von KI und anderen Technologien „für globale Wirkung“ beinhaltet.

Zamft sagte, die Technologien seien gut für das Geschäft – und für die Menschheit.

„Ein Projekt wie JASON repräsentiert über ein Jahrzehnt harter Arbeit unserer Teammitglieder, die die Vision eines Agrarunternehmens geformt und gemeißelt haben, das der globalen Gemeinschaft dient, der Welt Gutes tut und gleichzeitig ein skalierbares Geschäft aufbaut“, so Zamft.

Laut der Pressemitteilung wird das JASON-Projekt den Bauern in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen helfen, „ihren Lebensunterhalt zu sichern, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und den Teufelskreis der durch Klimaschocks verursachten Armut zu durchbrechen“.

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass „eskalierende Dürre und Hitze“ eine „existenzielle Bedrohung“ für diese Bauern darstellen, die „nur über begrenzte Ressourcen verfügen, um sich an Klimaschocks anzupassen“, und Gefahr laufen, in Zyklen von „chronischer Ernährungsunsicherheit, Unterernährung und Vertreibung“ zu geraten.

Eine TechCrunch-Geschichte über Heritable Agriculture, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, deutete an, dass die Technologie des Unternehmens auch „verbessern könnte, wie Pflanzen angebaut werden“. In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass „die Landwirtschaft den Planeten und seine Ressourcen stark belastet und für etwa 25 % der anthropogenen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist“.

Klar nannte dies ein Beispiel für die „Climate-Fearporn-Erzählung“. Er sagte:

„Die industrielle Landwirtschaft verschmutzt mehr als Kleinbetriebe und verwandelt Vermögenswerte wie Mist in tödliche Lagunen. Doch im Kern baut die Landwirtschaft Böden wieder auf, und Kuhmist bindet Kohlendioxid und ernährt Mikroben, die Methan und Industriegifte abbauen.

Der Klimakult will Kuhmist durch synthetische Düngemittel ersetzen – hergestellt aus Methan –, die den Boden auslaugen, teuer sind und völlige Abhängigkeit schaffen. Sie kontrollieren bereits auf diese Weise den Großteil der westlichen Landwirtschaft – sie suchen nach Wegen, die Welt zu versklaven.“

Klar hinterfragte auch die Notwendigkeit, dass westliche Wissenschaftler und Startups afrikanischen Bauern vorschreiben, wie sie ihre Pflanzen anbauen sollen.

„Das Kissinger-Playbook besteht darin, vorgetäuschte Besorgnis um die Bevölkerung der Dritten Welt zu zeigen, um sie dann als Versuchskaninchen zu benutzen und die Welt zu betören“, so Klar.

Zamft sagte letztes Jahr zu TechCrunch, dass „genetische Modifikation nicht auf unserer Roadmap steht“, aber dass „Gen-Editing irgendwann kommen könnte“. Er deutete an, dass Gen-Editing eines Tages dazu beitragen werde, Pflanzen „programmierbar“ zu machen.

Jim Gale, ein Umweltschützer, Gründer der Umwelttechnikfirma Food Forest Abundance und Experte für regenerative Landwirtschaft und Permakultur, sagte, der Einsatz synthetischer Technologien zur Verbesserung von Ernteerträgen und -resilienz sei eine schlechte Idee.

„Die Vorstellung, dass die Evolution einen Fehler gemacht hat und dass wir synthetische Chemikalien herstellen können, die patentiert und profitorientiert sind, und dass diese synthetischen Stoffe einen besseren Job machen können als die Natur, ist auch zutiefst ignorant“, so Gale.

Lebensmitteltechnologie „leicht als philanthropisch getarnt, wenn sie von Profitmotiven angetrieben wird“

Nur ein Jahr, bevor sie Mittel von der Bill & Melinda Gates Foundation erhielt, wurde Heritable Agriculture von Google X ausgegliedert – Googles „Moonshot Factory“ oder Startup-Inkubator. Laut der Website des Unternehmens ist Heritable Agriculture weiterhin ein „stolzer Partner“ von Google Cloud.

Zamft – der seit 2018, dem Jahr, in dem er zu Google X kam, an dem Heritable-Projekt arbeitet – war laut TechCrunch zuvor als Programmbeauftragter und Stipendiat der Bill & Melinda Gates Foundation tätig. Außerdem leitete er früher Förderprogramme für die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des US-Energieministeriums.

Klar sagte, dass sich hinter den philanthropischen Botschaften von Unternehmen wie Heritable Agriculture, Google und der Bill & Melinda Gates Foundation ein Gewinnmotiv verbirgt.

„Lebensmittel sind hochprofitabel. Sie sind auch ein Grundpfeiler aller menschlichen Bedürfnisse und lassen sich leicht als philanthropisch tarnen, wenn sie von Gewinnmotiven angetrieben werden“, so Klar.

Klar deutete an, dass Heritable Agriculture und die Bill & Melinda Gates Foundation versuchen könnten, Bauern in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen von ihren Technologien abhängig zu machen, die ihnen dann gewinnbringend verkauft würden.

„Ob aus Profit- oder Abhängigkeitsgründen: Sobald die Genetik proprietär (patentiert) wird, kann sie missbraucht werden“, sagte Klar. Bemerkenswert ist, dass Heritable Agriculture derzeit drei Patente besitzt, die alle innerhalb der letzten 13 Monate erteilt wurden. Die Patente decken Technologien ab, die KI nutzen, um Pflanzeneigenschaften vorherzusagen und genetische Veränderungen zu empfehlen.

Diese Art von Gewinnstreben ermögliche es Leuten wie Bill Gates, sich in die Landwirtschaft einzumischen – obwohl ihnen jeglicher Hintergrund darin fehle, so Klar.

„Ich bin mir nicht sicher, ob Gates überhaupt eine landwirtschaftliche Erfolgsbilanz vorweisen kann, abgesehen von der Herstellung von künstlichem Fleisch und anderen Betrügereien, um billige Lebensmittel zu schaffen und Kühe und andere Tiere zu eliminieren – wieder einmal Profit, Abhängigkeit und Globalisierung“, sagte Klar.

Gale sagte, es gibt eine bessere Lösung für Bauern in Afrika und anderen Regionen mit niedrigem und mittlerem Einkommen.

„Wenn wir eine breite Akzeptanz von Verantwortung und Dienst an unserem Land und untereinander erreichen, dann und nur dann verdienen wir uns den Überfluss, den diese Welt so frei geben wird“, so Klar.

Gates Foundation steht vor Hindernissen, während Verbindungen zu Epstein überprüft werden

Letztes Jahr kündigte die Bill & Melinda Gates Foundation an, ihre Ausgaben „bis 2045 zu verdoppeln“ – was sich auf insgesamt 200 Milliarden Dollar beläuft – und ihre Barreserven auszugeben, „um Fortschritte bei der Rettung und Verbesserung von Leben zu beschleunigen“.

Doch das Engagement der Bill & Melinda Gates Foundation bei Heritable Agriculture fällt in eine zunehmend schwierige Zeit für die Organisation.

Enthüllungen aus den „Epstein Files“, die im Februar ans Licht kamen, zeigten, dass Bill Gates enge Beziehungen zu dem diskreditierten Finanzier und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterhielt.

Die Dokumente zeigen, dass Gates und Epstein zusammenarbeiteten, um ein globales Netzwerk zur „Pandemievorsorge“ zu finanzieren und zu entwickeln, einschließlich Wegen, um Gates „mehr Geld für Impfstoffe“ zu beschaffen.

Gates und Epstein finanzierten auch Bemühungen, die wissenschaftliche Diskurse zu beeinflussen und zu kontrollieren.

Das The Wall Street Journal berichtete am Mittwoch, dass die Bill & Melinda Gates Foundation ihre Belegschaft um etwa 20 % reduzieren will und eine „externe Überprüfung“ der Verbindungen von Gates zu Epstein einleiten wird.

Die The New York Times berichtete, dass die Bill & Melinda Gates Foundation eine externe Überprüfung eingeleitet hat, um das vergangene Engagement der Stiftung mit Epstein zu bewerten. In einem Interview im Februar sagte Gates dem WSJ, dass er „ziemlich dumm“ war, weil er Zeit mit Epstein verbrachte.