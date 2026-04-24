Krieg gegen Iran: Ein Patt ohne absehbares Ende

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US-Präsident Donald Trump ist erneut vor seinen Drohungen gegenüber Iran zurückgewichen:

Trump sagte, die Waffenruhe hätte am Mittwoch enden sollen, doch er habe beschlossen, sie aufrechtzuerhalten, weil die Regierung in Teheran „ernsthaft zerstritten“ sei.

Er sagte, die Pause werde so lange andauern, „bis zu dem Zeitpunkt“, an dem Irans Führung und Vertreter einen „einheitlichen Vorschlag“ zur Beendigung des Krieges mit den Vereinigten Staaten und Israel vorlegen. Trump sagte außerdem, er habe diesen Schritt nach einer Bitte von Asim Munir und Shehbaz Sharif aus Pakistan unternommen. Er habe das US-Militär angewiesen, die Blockade aufrechtzuerhalten, bis ein Vorschlag übermittelt werde.

Die USA haben jedoch, wie Trump zuvor selbst eingeräumt hatte, Irans Zehn-Punkte-Vorschlag bereits erhalten.

Was Trump zugibt, ohne es offen auszusprechen, ist, dass es wahrscheinlich keine ausgehandelte Beilegung dieses Krieges geben wird. Die USA sind strukturell nicht in der Lage, Sanktionen gegen Iran aufzuheben oder einen Friedensvertrag zu schließen. Iran wiederum ist nicht bereit, auf seine Rechte zur Urananreicherung im Austausch gegen bloße Versprechen zu verzichten, die Trump oder seine Nachfolger höchstwahrscheinlich nicht einhalten würden.

Der Konflikt wird daher weitergehen

Irans militärische Fähigkeiten reichen aus, um einen langen Krieg zu führen. Die intensive Bombenkampagne der USA und Israels war nicht in der Lage, das Land zu entwaffnen:

Etwa die Hälfte von Irans Bestand an ballistischen Raketen und den dazugehörigen Startsystemen war zu Beginn der Waffenruhe Anfang April noch intakt, sagten drei Beamte gegenüber CBS News.

Rund 60 Prozent der Marineeinheiten der Islamischen Revolutionsgarde existieren weiterhin, darunter Schnellangriffsboote.

Etwa zwei Drittel der iranischen Luftwaffe gelten weiterhin als einsatzfähig, trotz einer intensiven US-amerikanisch-israelischen Kampagne mit Tausenden Angriffszielen, darunter Lager- und Produktionsstätten.

Der Leiter der Defense Intelligence Agency erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme vor einer Anhörung des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses, dass Iran weiterhin Schaden zufügen könne.

„Iran verfügt weiterhin über Tausende Raketen und Einweg-Angriffsdrohnen, die US-amerikanische und verbündete Kräfte in der gesamten Region bedrohen können – trotz der Schwächung seiner Fähigkeiten durch Verluste und Verbrauch“, schrieb Marine-General James Adams.

Zuvor hatten der Präsident und Verteidigungsminister Pete Hegseth die US-Operation mit dem Namen Operation Epic Fury als nahezu vollständige Zerstörung der iranischen Militärkapazität dargestellt.

Ein mageres Ergebnis

Das ist ein dürftiges Resultat, wenn Berichte stimmen, wonach das Pentagon fast 50 Prozent seiner relevanten Munition aufgebraucht hat:

In den vergangenen sieben Kriegswochen hat das US-Militär mindestens 45 Prozent seines Bestands an Precision Strike Missiles verbraucht, mindestens die Hälfte seiner THAAD-Abfangraketen sowie nahezu 50 Prozent seiner Patriot-Luftabwehrraketen.

Außerdem wurden etwa 30 Prozent der Tomahawk-Raketenbestände, mehr als 20 Prozent der Joint Air-to-Surface Standoff Missiles mit großer Reichweite sowie rund 20 Prozent der SM-3- und SM-6-Raketen verbraucht.

Es würde etwa vier bis fünf Jahre dauern, diese Systeme zu ersetzen.

Trumps Drohungen wurden mehrfach widerlegt

Inzwischen wurden Trumps Bluff nicht nur ein- oder zweimal, sondern fünfmal entlarvt:

Bei fünf verschiedenen Gelegenheiten setzte der Präsident Iran Fristen, seine Bedingungen zu akzeptieren oder seinen Zorn zu spüren.

Und jedes Mal verschob er diese Frist erneut, obwohl es kaum oder gar keine öffentlichen Hinweise gab, dass Iran seine Bedingungen erfüllt hätte.

Die USA haben keine Optionen mehr, sind jedoch nicht bereit, ihre Niederlage einzugestehen.

Die wirtschaftlichen Schäden wachsen täglich

Mit jedem Tag nehmen die Schäden durch Irans Blockade der Straße von Hormus zu:

Der Internationale Währungsfonds warnte vergangene Woche, dass in einem schweren Szenario – bei monatelang anhaltendem Konflikt und dauerhaft hohen Ölpreisen – das weltweite Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 auf 2 Prozent fallen könnte.

Ein solches Wachstum wurde zuletzt nur während der tiefsten globalen Rezessionen erreicht.

Das steht im Gegensatz zum Hauptszenario des IWF, das von einer schnellen Lösung und einem globalen Wachstum von 3,1 Prozent ausgeht.

Der Konflikt hat die globalen Energiemärkte bereits stärker gestört als die Ölkrise von 1973.

Die Folgen gehen weit über Rohöl hinaus.

Lieferketten für Helium – entscheidend für den Boom künstlicher Intelligenz – sowie Düngemittel für die weltweite Ernährungssicherheit geraten ins Stocken.

Die Aluminiumpreise liegen nahe einem Vierjahreshoch, nachdem kriegsbedingte Schließungen von Schmelzanlagen am Golf rund 10 Prozent des weltweiten Angebots beeinträchtigt haben.

US-Propaganda über angebliche Spaltung Irans

Die aktuelle US-Propaganda behauptet, die Führung Irans sei nicht geeint:

Trumps Unterhändler glauben, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges und zur Regelung dessen, was vom iranischen Atomprogramm übrig ist, sei weiterhin erreichbar. Gleichzeitig fürchten sie, in Teheran niemanden zu haben, der befugt ist, Ja zu sagen.

„Oberster Führer Mojtaba Khamenei kommuniziert kaum. Die IRGC-Generäle, die nun das Land kontrollieren, und die zivilen Unterhändler Irans liegen offen über die Strategie im Streit“, sagte ein US-Beamter.

Fehlinterpretation des politischen Systems Irans

Das ist eine gravierende Fehlinterpretation des politischen Prozesses in Iran.

Der Nationale Sicherheitsrat unter dem Obersten Führer war schon immer das wichtigste Gremium für außenpolitische Grundsatzentscheidungen.

Bei Fragen der nationalen Sicherheit sind Präsident Pezeshkian und Außenminister Araghchi Diplomaten, keine eigentlichen Entscheidungsträger.

Die Unterscheidung zwischen „Hardlinern“ und „Moderaten“ in Iran ist daher nicht zutreffend.

Trumps neuester Rückzieher

Meinungsführer des Mainstreams, die mit Trumps Beifall zur Ermordung der angeblich widerständigen Seite in Iran aufrufen, offenbaren lediglich ihre Unwissenheit.

Mit seinem jüngsten Rückzieher hat Trump das Problem in die Zukunft verschoben.

Es ist zu erwarten, dass er versuchen wird, die von ihm geschaffene Lage zu ignorieren, bis deutlichere Schäden in der US-Wirtschaft sichtbar werden.

Iran dürfte den Druck erhöhen

In der Zwischenzeit kann, sollte und wird Iran wahrscheinlich den Druck erhöhen.

Der offensichtlichste Schritt wäre, Ansarollah (die Huthi) im Jemen darum zu bitten, den südlichen Bab-al-Mandeb-Ausgang des Roten Meeres zu schließen.

Dadurch würden weitere 5 Prozent der weltweiten Ölproduktion blockiert und der wirtschaftliche Druck zusätzlich steigen.