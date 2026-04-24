Durchbruch: Trump verlängert Waffenstillstand im Libanon um drei Wochen, will aber „unendlich viel Zeit“ für Krieg gegen Iran und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump kündigt eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe im Libanon an und fordert, dass sich das Land „vor der Hisbollah schützt“.

und fordert, dass sich das Land „vor der Hisbollah schützt“. Israelische Medien berichten, dass der iranische Parlamentspräsident unter dem Druck der IRGC aus dem Verhandlungsteam zurücktritt ; Ölpreise steigen sprunghaft an. Der Iran weist den Bericht als völlig falsch zurück .

; Ölpreise steigen sprunghaft an. . Trump befiehlt der US-Marine, kleine iranische Boote zu „erschießen und zu versenken“ , da Besorgnis über Minen in der Straße von Hormus herrscht. Er sagt, die USA „brauchen jetzt kein Abkommen“ . Er sagt, er habe „alle Zeit der Welt, der Iran nicht“ – um den Krieg zu beenden.

, da Besorgnis über Minen in der Straße von Hormus herrscht. Er sagt, die USA . Er sagt, er habe – um den Krieg zu beenden. In der Nacht hat das US-Militär zwei weitere iranische Ölsupertanker abgefangen, die versuchten, die Blockade zu umgehen . Und im Indischen Ozean führte die USA eine maritime Blockade sowie eine Boarding-Kontrolle des sanktionierten staatenlosen Schiffes M/T Majestic X durch, das Öl aus dem Iran transportierte.

. Und sowie eine Boarding-Kontrolle des sanktionierten staatenlosen Schiffes M/T Majestic X durch, das Öl aus dem Iran transportierte. Medienquellen bestätigen auf Grundlage eines früheren Beitrags von Trump, dass die USA den Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit verlängert haben , bis Teheran einen „einheitlichen Vorschlag“ vorlegen kann.

, bis Teheran einen „einheitlichen Vorschlag“ vorlegen kann. Der Iran gibt bekannt, dass die ersten Hormuz-Zölle an die Zentralbank des Landes gezahlt wurden. Er behauptet zudem, die US-Blockade sei durchbrochen worden und man könne eine Atombombe bauen, „wenn wir wollten“.

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Trump verkündet Durchbruch im Libanon

Ein großer Durchbruch im Libanon, wo Präsident Trump einen auf drei Wochen verlängerten Waffenstillstand verkündet hat – obwohl weiterhin Berichte über vereinzelte Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah vorliegen – wobei letztere dem Waffenstillstand nicht zugestimmt hat:

Israel und der Libanon haben sich nach einem Treffen mit hochrangigen US-Vertretern im Weißen Haus darauf geeinigt, ihren Waffenstillstand um drei Wochen zu verlängern, teilte Präsident Donald Trump am Donnerstag mit. „Das Treffen verlief sehr gut!“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social, in dem er die Verlängerung der vorübergehenden Waffenruhe ankündigte. „Die Vereinigten Staaten werden mit dem Libanon zusammenarbeiten, um ihm zu helfen, sich vor der Hisbollah zu schützen“, schrieb Trump und bezog sich dabei auf die vom Iran unterstützte Milizgruppe. „Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon wird um DREI WOCHEN verlängert“, schrieb er.

Unterdessen wird dieser Zeitplan für den Iran immer offener…

Reporter: How long are you willing to wait for a response from Iran?



Trump: Don’t rush me. We were in Vietnam for 18 years. pic.twitter.com/rDCqglp8T8 — Acyn (@Acyn) April 23, 2026

Übersetzung von „X“: Reporter: Wie lange sind Sie bereit zu warten, bis Iran antwortet? Trump: Drängeln Sie mich nicht. Wir waren 18 Jahre in Vietnam.

Trump: Alle Zeit der Welt

Präsident Trump weist Behauptungen zurück, er wolle den Krieg unbedingt beenden; er sagt, er habe alle Zeit der Welt, der Iran hingegen nicht. Allerdings könnten die Verbraucherpreise und die Benzinpreise stetig steigen, und die Kongresswahlen im kommenden Herbst könnten ihm das Gegenteil beweisen. Hier ein Auszug aus Trumps Äußerungen:

Die iranische Marine liegt auf dem Meeresgrund, ihre Luftwaffe ist zerschlagen, ihre Flugabwehr- und Radarsysteme sind vernichtet, ihre Führer sind nicht mehr unter uns, die Blockade ist lückenlos und stark, und von da an wird es nur noch schlimmer – die Zeit läuft nicht zu ihren Gunsten!

Ein Abkommen wird nur dann geschlossen, wenn es angemessen und gut für die Vereinigten Staaten von Amerika, unsere Verbündeten und tatsächlich auch für den Rest der Welt ist.

Iran spricht von bloßer Übung und dementiert Berichte über Ghalibafs Rücktritt

Die früheren Berichte über „aktive Luftabwehr über Teheran“ seien das Ergebnis einer Übung gewesen, so der Iran. Und was noch wichtiger ist: Teheran weist israelische Medienberichte über eine umfassende Umstrukturierung unter Beteiligung des iranischen Parlamentspräsidenten zurück.

Iranian Journalist says "news that Ghalibaf has resigned is completely false." https://t.co/dsVB01TJqF — zerohedge (@zerohedge) April 23, 2026

Übersetzungen von „X“: Iranischer Journalist sagt: „Die Nachricht, dass Ghalibaf zurückgetreten ist, ist vollständig falsch.“

Die lächerliche Meldung von #Israels Kanal 12, dass @mb_ghalibaf aus dem Verhandlungsdelegation der #Iran zurückgetreten sei, die auch von Al Arabiya übernommen wurde, ist absolut falsch.

Berichte über „aktive Luftabwehr“ über Teheran: Ölpreis steigt auf Zwei-Wochen-Hoch

Nour News berichtet, die Ursache sei noch unklar; es könnte sich um eine weitere Übung, einen Fehlalarm oder lediglich um eine einzelne Drohne handeln. Israel bestreitet, einen Angriff gestartet zu haben. Doch der Ölpreis reagierte sofort:

Parlamentspräsident tritt nach Intervention der IRGC zurück

Der israelische Nachrichtensender N12 hat eine Eilmeldung veröffentlicht, wonach der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf, der offenbar die Geschäfte der Zivilregierung geleitet hat, nach der Intervention der IRGC aus dem Verhandlungsteam des Landes ausgeschieden ist. Es gab Gerüchte und unbestätigte Meldungen, dass er sogar festgenommen worden sei.

Da diese Meldung natürlich aus Israel stammt – das eine Konfliktpartei ist –, sollte sie bis zur Überprüfung mit Vorsicht genossen werden; Newsquawk merkt jedoch an, dass sie ausreichte, um die Aktienmärkte zu belasten und einen Anstieg des Rohölpreises auszulösen…

Unterdessen haben die iranischen Social-Media-Konten der beiden höchsten zivilen Amtsträger des Landes versucht, dem derzeitigen Konsens im Weißen Haus und in den Mainstream-Medien entgegenzuwirken, wonach Washington es bei den Verhandlungen mit einer zersplitterten, gespaltenen iranischen Nation zu tun habe:

Same person controlling Iran's top X accounts: Pezeshkian and Ghalibab publish identical posts 1 minute apart pic.twitter.com/fTVMm6jB9i — zerohedge (@zerohedge) April 23, 2026

Übersetzung von „X“: Gleiche Person steuert Irans wichtigste X-Accounts: Pezeshkian und Ghalibaf veröffentlichen identische Posts 1 Minute auseinander

Iran behauptet, die US-Blockade sei durchbrochen worden; könnte Atomwaffe bauen, „wenn wir wollten“

Das US-CENTCOM gab am Donnerstag bekannt, dass seine Streitkräfte seit Beginn der Blockade 33 mit dem Iran in Verbindung stehende Schiffe in der Straße von Hormus umgeleitet haben; iranische Staatsmedien berufen sich jedoch auf die unten aufgeführten öffentlich zugänglichen Tankerdaten (in einem Telegram-Beitrag), um zu verkünden, dass vier iranische Öltanker die US-Blockade erfolgreich durchbrochen haben und in iranische Gewässer eingedrungen sind.

Laut den jüngsten Aussagen hochrangiger iranischer Beamter demonstriert Teheran „Stärke“ in der Meerenge, und auch das Außenministerium hat betont, dass das Land zwar nach wie vor keine Atomwaffen anstrebe, aber die Fähigkeit besitze, bei Bedarf eine Bombe herzustellen. Via Al Jazeera: „Wir streben nicht an, aus unseren Beständen an hochangereichertem Uran eine Atombombe herzustellen, und wenn wir wollten, könnten wir es.“

Unterdessen hat sich das iranische Außenministerium zu den ausgesetzten Gesprächen mit Pakistan geäußert und erklärt, man habe sich bislang noch nicht zur Teilnahme entschlossen, betonte jedoch auch, dass ein Transfer des hochangereicherten Urans ins Ausland „keine Option“ sei.

Based on today's (2026‑04‑23) imagery, we have identified 9 Iranian tankers at Chabahar, Iran. There were 5 on 2026‑04‑21. HERO2 (9362073) and M.T HEDY (9212888) are back in Chabahar after exfiltrating the blockade line. DIONA (9569695), unmentioned below; has also returned. https://t.co/sx5KjSkAXN pic.twitter.com/6e1SQGzlxs — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) April 23, 2026

Übersetzung von „X“: Basierend auf den heutigen (2026-04-23) Bildern haben wir 9 iranische Tanker in Tschabahar, Iran, identifiziert. Am 2026-04-21 waren es 5. HERO2 (9362073) und M.T HEDY (9212888) sind nach dem Verlassen der Blockadelinie nach Tschabahar zurückgekehrt. DIONA (9569695), die unten nicht erwähnt wird, ist ebenfalls zurückgekehrt.

Iran bestätigt erste Mautzahlungen an die Zentralbank

Am Donnerstag gab der Iran erstmals öffentlich bekannt, dass erste Mautzahlungen erfolgreich an die staatliche Zentralbank des Iran (CBI) überwiesen wurden:

Die iranischen Behörden haben erstmals Einnahmen aus Mautgebühren für Schiffe erzielt, die die Straße von Hormus durchqueren, erklärte der stellvertretende Parlamentspräsident Hamid Reza Hajibabai. „Die ersten Einnahmen aus den Mautgebühren in der Straße von Hormus wurden auf das Konto der Zentralbank überwiesen“, zitierte ihn die Nachrichtenagentur Fars.

Ein konkreter Geldbetrag wurde nicht genannt – doch laut Angaben von Beamten kann er bis zu 2 Millionen Dollar pro Tanker betragen. In dieser Woche gab es Berichte, wonach mehrere iranische Tanker mit ausgeschalteten Transpondern die Blockade der US-Marine durchbrochen hätten – was das Pentagon jedoch dementiert hat.

Neuestes von Trump: „Braucht keinen Deal“

Die Gespräche sind ins Stocken geraten und scheinen – trotz einiger optimistischer Schlagzeilen am frühen Donnerstag – nicht näher an einer Einigung zu sein, da die beiden Seiten in der Atomfrage so weit voneinander entfernt sind wie eh und je. Dies ist vielleicht der Grund, warum Trump zugestimmt hat, dass die USA „keinen Deal brauchen“, um vom Iran zu bekommen, was sie wollen. Der Präsident teilte einen Artikel der Washington Post, in dem der Autor argumentiert, dass dem Iran die [Öl-]Lagerkapazitäten, das Geld und die Zeit ausgehen.

Der folgende aktuelle Kommentar auf Truth Social spiegelt im Großen und Ganzen auch die jüngste Berichterstattung und die Einschätzung von Marc Thiessen von der Washington Post wider, der als langjähriger Redenschreiber von Donald Rumsfeld und Präsident George W. Bush im Zusammenhang mit dem Irakkrieg traurige Berühmtheit erlangte:

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um einige frühere Beiträge und „Berichte“ von Marc Thiessen handelt. Er ist der kriegsbefürwortendste unter all den kriegsbefürwortenden Kommentatoren und tritt in letzter Zeit auch bei Mark Levin auf. Und…

Mark Thiessen, in Mark Levin interview Trump urged all his followers to watch, makes the case for troops on the ground in Iran: "We have to get what Donald Trump correctly calls 'the nuclear dust.'"



Thiessen also tries to connect Iran to Al-Qaeda and 9/11. https://t.co/7u7fii1C80 pic.twitter.com/R4nJ6JHCZH — Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) March 29, 2026

Übersetzungen von „X“: Mark Thiessen spricht sich in einem Interview mit Mark Levin, das Trump all seinen Anhängern ans Herz gelegt hat, für den Einsatz von Bodentruppen im Iran aus: „Wir müssen das erreichen, was Donald Trump treffend als ‚nuklearen Staub‘ bezeichnet.“ Thiessen versucht zudem, eine Verbindung zwischen dem Iran, Al-Qaida und den Anschlägen vom 11. September herzustellen.

Mark Levin spricht sich für die Entsendung von Bodentruppen in den Iran aus: „Warum sollten wir Bodentruppen brauchen? … Wir müssen an das Uran herankommen … [Der Iran] kann schmutzige Bomben bauen … Man muss an das Uran herankommen.“ (Trump hat seine Anhänger vor einigen Stunden auf Truth Social dazu aufgefordert, sich diese Sendung anzusehen.)

Trump befiehlt der Marine, zu schießen und zu töten

Obwohl der Waffenstillstand technisch gesehen noch gilt, hat Präsident Trump soeben der US-Marine befohlen, jedes kleine iranische Boot, das eine Bedrohung für die Straße von Hormus darstellt, „abzuschießen und zu versenken“, insbesondere solche, die „Minen in den Gewässern“ der Meerenge verlegen. Dies birgt die Gefahr einer raschen Eskalation inmitten der gegenseitigen Tanker-Beschlagnahmungen und bedeutet, dass in dieser umkämpften, lebenswichtigen Wasserstraße bald ein bewaffneter Konflikt ausbrechen könnte.

Öl, und die Märkte reagierten sofort auf den Eskalationsbefehl aus Washington:

Stand der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit Pakistan: Bald ein „Durchbruch“?

Der US-Handelstag begann mit einer etwas optimistischen Schlagzeile, die von Reuters aufgegriffen wurde und seltsamerweise zuerst von chinesischen Medien veröffentlicht worden war. Iranische Quellen sagten laut dem staatlichen chinesischen Sender CCTV, dass die Vorbereitungen für die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA „heute Abend oder morgen“ zu einem Durchbruch führen könnten. Dieser vermeintliche „Durchbruch“ bezieht sich jedoch lediglich darauf, überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen – was den Parteien am vergangenen Wochenende in der geplanten, aber abgesagten zweiten Verhandlungsrunde nicht gelungen war.

Unterdessen sieht ein gemeldeter pakistanischer Vorschlag die Wiederöffnung der Straße von Hormus im Austausch für eine teilweise Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran vor.

Pakistanische Beamte machten die US-Blockade und nicht interne Spaltungen im Iran für die ins Stocken geratenen Gespräche verantwortlich, während Präsident Trump den Waffenstillstand offenbar auf unbestimmte Zeit verlängert hat und dabei auf eine, wie er es nannte, „zerbrochene“ Führung in Teheran verwies.

Trump hat den Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit verlängert. Aus einem Truth Social-Beitrag vom Dienstag: „Aufgrund der Tatsache, dass die iranische Regierung ernsthaft gespalten ist – was nicht unerwartet kommt – und auf Ersuchen von Feldmarschall Asim Munir und Premierminister Shehbaz Sharif aus Pakistan wurden wir gebeten, unseren Angriff auf den Iran so lange auszusetzen, bis deren Führer und Vertreter einen einheitlichen Vorschlag vorlegen können.“

Eine weitere US-Kontrolle… im Indischen Ozean

US-Streitkräfte führten über Nacht „eine maritime Abfang- und Kontrollaktion auf dem sanktionierten staatenlosen Schiff M/T Majestic X durch, das Öl aus dem Iran im Indischen Ozean transportierte“, teilte das US-Verteidigungsministerium am X mit.

In der Erklärung hieß es, das Schiff habe sich im Zuständigkeitsbereich des United States Indo-Pacific Command befunden. „Wir werden die weltweite Durchsetzung der Seerechte fortsetzen, um illegale Netzwerke zu zerschlagen und Schiffe abzufangen, die den Iran materiell unterstützen, wo auch immer sie operieren“, hieß es. „Internationale Gewässer dürfen nicht als Schutzschild von sanktionierten Akteuren genutzt werden. Das Verteidigungsministerium wird illegalen Akteuren und ihren Schiffen weiterhin die Handlungsfreiheit im maritimen Bereich verweigern.“

Das vom US-Zentralkommando veröffentlichte Video der Abfangaktion:

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Neueste Entwicklungen an der Straße von Hormus

Die Konfrontation an der Engstelle der Straße von Hormus zwischen Teheran und dem US-Militär ist zum Mittelpunkt des fast zweimonatigen Konflikts geworden. Diese Konfrontation markiert die nächste Phase nach einem verlängerten Waffenstillstand mit dem Iran, nachdem Anfang dieser Woche eine zweite Runde der Friedensgespräche in Pakistan abgesagt worden war.

Am Mittwoch erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, Präsident Donald Trump räume dem Iran mehr Zeit ein, um auf die Forderungen der USA zu reagieren, erwarte jedoch von Teheran die Vorlage eines „einheitlichen Vorschlags“.

„Also, noch einmal: Der Präsident bietet ihnen ein wenig Flexibilität, weil wir einen einheitlichen Vorschlag als Antwort auf den sehr entschiedenen Vorschlag des Präsidenten sehen wollen. Und er hat seine roten Linien sehr deutlich gemacht“, sagte Leavitt.

Der Iran hat erklärt, dass er die Verhandlungen mit US-Vertretern nicht wieder aufnehmen werde, solange die US-Seeblockade seiner Häfen andauere, und das US-Militär teilte mit, es habe zwei iranische Öltanker abgefangen, die versucht hätten, die Blockade zu umgehen.

Übersetzung von „X“: Über Nacht haben US-Streitkräfte eine maritime Blockade und eine Kontrollbestiegsaktion auf dem sanktionierten staatenlosen Schiff M/T Majestic X durchgeführt, das Öl aus dem Iran transportierte, im Indischen Ozean innerhalb des Verantwortungsbereichs von INDOPACOM. Wir werden die globale maritime Durchsetzung fortsetzen, um illegale Netzwerke zu stören und Schiffe abzufangen, die materielle Unterstützung für den Iran leisten, wo immer sie operieren. Hochsee darf von sanktionierten Akteuren nicht als Schutzschild missbraucht werden. Das Kriegsministerium wird weiterhin illegale Akteure und ihre Schiffe in der Freiheit der Manöver im Seebereich verweigern.

Dies geschieht, nachdem iranische Streitkräfte am Mittwoch zwei Schiffe beschlagnahmt haben.

MOMENT masked Iran special forces STORM bridge of Epaminondas



1 of ships that 'endangered maritime safety by operating without necessary permits and tampering with navigation systems' https://t.co/nlLhdY4i9M pic.twitter.com/JssF4aYK5Q — RT (@RT_com) April 22, 2026

Übersetzung von „X“: MOMENT verdeckte iranische Spezialkräfte STÜRMEN Brücke der Epaminondas 1 der Schiffe, die „die Sicherheit der Schifffahrt gefährdeten, indem sie ohne notwendige Genehmigungen operierten und Navigationssysteme manipulierten“

Als Reaktion auf Trumps Verlängerung des Waffenstillstands zitierte das iranische Staatsfernsehen das Außenministerium mit der Aussage, man verfolge die Entwicklungen und die Streitkräfte seien auf jede Bedrohung vorbereitet.

Da die Straße von Hormus diese Woche praktisch gesperrt ist, bleibt etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und LNG-Lieferungen stark beeinträchtigt, während sich der Energieschock vom Nahen Osten über Asien, Afrika und Europa bis hin zur Westküste der USA ausbreitet.

Eine neue Einschätzung des Kriegsministeriums, die von der Washington Post zitiert wurde, besagt, dass die US-Streitkräfte sechs Monate benötigen würden, um den Seeweg von den von der iranischen Marine ausgelegten Minen zu räumen.

Zu den weiteren Nachrichten der Nacht gehört die Ankündigung von Pentagon-Sprecher Sean Parnell, dass Minister John C. Phelan zurücktreten werde. „Im Namen des Kriegsministers und des stellvertretenden Kriegsministers sind wir Minister Phelan für seinen Dienst für das Ministerium und die US-Marine dankbar“, sagte Parnell in einer Erklärung. „Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.“

Aktuelle Schlagzeilen der Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Verlängerung des Waffenstillstands US-Präsident Donald Trump hat am Dienstagabend den Waffenstillstand mit dem Iran auf unbestimmte Zeit verlängert, ohne eine Frist für dessen Ablauf festzulegen Der Iran hat erklärt, dass er die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen werde, solange die Seeblockade der USA gegen seine Häfen andauere Vizepräsident JD Vance war bereit gewesen, zu Friedensgesprächen nach Islamabad zu fliegen, doch Teheran erklärt, es habe keine Pläne, in nächster Zeit an Verhandlungen teilzunehmen

Hormuz Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz kam am Donnerstag zum Erliegen, nachdem der Iran auf Handelsschiffe geschossen und mindestens zwei Schiffe beschlagnahmt hatte Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran beschlagnahmte am Mittwoch die MSC Francesca und ein weiteres Schiff, das als „Epaminondes“ identifiziert wurde Der Iran hat laut einem iranischen Abgeordneten seine ersten Einnahmen aus Mautgebühren für die Straße von Hormuz eingenommen

Blockade Das US-Militär hat Anfang dieser Woche zwei iranische Öl-Supertanker, die „Hedy“ und die „Hero II“, abgefangen, die versucht hatten, die Blockade zu umgehen Mindestens zwei voll beladene iranische Tanker passierten diese Woche die US-Blockade und transportierten rund 9 Millionen Barrel Öl zum Markt Iranische Kanonenboote beschossen am Mittwoch Handelsschiffe in der Straße von Hormuz, während zwei der eigenen Öl-Supertanker die US-Blockade testeten

Auswirkungen auf den Markt Die Energiepreise steigen aufgrund der Pattsituation und der sich verschärfenden Spannungen um die Straße von Hormus erneut an Emirates fliegt mit 65 % seiner Kapazität, wobei etwa 13 % der Flughäfen in seinem Streckennetz weiterhin abgeschnitten sind Honeywell geht in seinem Ausblick davon aus, dass der Konflikt bis ins zweite Quartal andauern und den Umsatz um etwa 100 bis 150 Millionen US-Dollar verringern wird Schweden muss möglicherweise den Energieverbrauch einschränken, falls die Lieferungen aus dem Nahen Osten weiterhin unterbrochen bleiben; die Regierung prüft derzeit mögliche Beschränkungen des Kraftstoffverbrauchs

Chart des Tages (via UBS)

Kommentar der UBS-Analystin Catherine Gordon zu den Energiemärkten:

Das Öl- und Gas-Team von UBS vertritt weiterhin die Ansicht, dass das Ausmaß der Marktstörungen sowohl bei Öl als auch bei Aktien unterbewertet ist: Das Basisszenario der UBS ging von einer Deeskalation Anfang April und einer schrittweisen Wiederaufnahme der Lieferungen im 2. Quartal 2026 aus, wodurch der Brent-Preis im 2. Quartal 2026 bei 100 USD/Barrel und in der 2. Jahreshälfte 2026 im unteren bis mittleren 80-Dollar-Bereich bleiben würde; dieser Kurs setzt jedoch sehr bald tatsächliche Verbesserungen bei den Lieferungen voraus und nicht nur einen Waffenstillstand. Sollte es in den nächsten ein bis zwei Wochen keine Fortschritte bei der Normalisierung der Energielieferungen über die Straße von Hormus geben, warnt die UBS, riskiere der Markt einen deutlichen Anstieg der Öl- und LNG-Preise, wobei eine länger andauernde Unterbrechung bis in den Mai hinein die jüngsten Höchststände von ~120 USD/Barrel für den Frontmonat und ~150 USD/Barrel für Dated Brent durchbrechen würde. Energieorientierte Anleger konzentrieren sich weiterhin auf Barrel statt auf Rhetorik: Jeder Tag des Stillstands bedeutet einen Produktionsausfall von etwa 12–15 Mio. Barrel pro Tag. Der Markt bewegt sich nun in eine Energie-„Luftblase“, was eine Annäherung zwischen den aktuellen und den Termin-Ölpreisen oder zwischen den divergierenden Preis-Erwartungen auf dem physischen und dem Termin-Energiemarkt bewirken dürfte. Aus Handelssicht haben sich die Aktienmärkte insgesamt angesichts der Schlagzeilen über eine „Deeskalation“ als widerstandsfähig erwiesen, doch die Lage wirkt nach wie vor sehr fragil: Die technischen Faktoren haben einen Großteil der Arbeit geleistet (CTA-Fonds verlangsamen sich), die Positionierungen haben aufgeholt, und die Bewertungen auf Indexebene preisen relativ geringe Störungen ein.

Die Brent-Rohöl-Futures werden derzeit bei 103 Dollar pro Barrel gehandelt.

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