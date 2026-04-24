Die übersehene Bombe im US-Senat: Admiral enthüllt stillschweigend Amerikas Plan gegen China

In einer scheinbar routinemäßigen Senatsanhörung vom 21. April 2026 fiel eine Aussage, die in ihrer Tragweite kaum beachtet wurde. Admiral Samuel Paparo, Chef des US-Indo-Pazifik-Kommandos, erklärte offen, dass die Vereinigten Staaten die Energieabhängigkeit von Partnern und Rivalen analysieren – ebenso wie die Meerengen, durch die diese Energie transportiert wird.

Er nannte dabei ausdrücklich: Malakka, Lombok, Sunda.

Was fehlte, aber strategisch dazugehört: Hormus.

Und genau hier entsteht das größere Bild.

Die übersehene Bombe aus der US-Senatsanhörung vom 21. April:



INDOPACOM-Chef Admiral Paparo sagte offen, die USA analysieren Energieabhängigkeiten von Partnern & Rivalen sowie strategische Meerengen wie Malakka, Lombok, Sunda.



Das Brisante: Verbindet man das mit Hormus, ergibt… pic.twitter.com/N1jgEWllDB — Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026

Zwei Flaschenhälse – ein strategischer Hebel

Wer Chinas Energieversorgung verstehen will, muss zwei Punkte auf der Karte verbinden:

Straße von Hormus – Ausgangstor des Persischen Golfs Straße von Malakka – Eintrittstor nach Ostasien

Karte der Straße von Malakka

Ein erheblicher Teil des Öls aus Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, UAE und Katar passiert zunächst Hormus – und gelangt danach vielfach über den Indischen Ozean Richtung Malakka und weiter nach China, Japan, Südkorea und Taiwan.

Das bedeutet:

Wer Hormus kontrolliert oder stört, trifft die Quelle.

Wer Malakka kontrolliert oder stört, trifft die Route.

Und wer beides beeinflussen kann, besitzt einen geopolitischen Hebel von globalem Ausmaß.

Das PDF zeigt: Es bleibt nicht bei Worten

Im veröffentlichten Begleitdokument fordert Paparo:

mehr Treibstofflager im Indo-Pazifik

gesicherte Kraftstoffbestände

regionale Logistik-Hubs

schnellere Munitionsversorgung

größere Vorwärtspräsenz westlich der Datumsgrenze

verteilte Kriegslogistik im Ernstfall

Das ist keine abstrakte Planung. Das ist operative Vorbereitung.

Warum das auf China zielt

China ist die größte Importmacht für Energie weltweit. Trotz Ausbau erneuerbarer Energien bleibt Öl für Industrie, Transport, Chemie und Militär unverzichtbar. Ein großer Teil davon stammt direkt oder indirekt aus dem Nahen Osten.

Wenn also:

im Westen Druck auf Hormus entsteht

entsteht im Osten Druck auf Malakka entsteht

entsteht zugleich US-Verbündete alternative Versorgung erhalten

…dann entsteht für Peking ein strategisches Problem.

Nicht zwingend ein sofortiger Stopp – aber:

höhere Versicherungskosten

längere Routen

teurere Frachten

geringere Reserven

höhere Kriegslogistik-Kosten

wirtschaftlicher Druck im Krisenfall

Paparos Aussage bekommt dadurch neue Bedeutung

Als Paparo sagte, die USA wollten zunehmend Netto-Energielieferant im Indo-Pazifik werden, war das mehr als Wirtschaftspolitik.

Das bedeutet:

US-LNG für Japan und Südkorea

US-Energie für regionale Partner

geringere Abhängigkeit von Golf-Routen

stärkere Bindung an Washington

robustere Kriegsfähigkeit der Alliierten

Parallel würde Chinas Abhängigkeit von denselben Seewegen bestehen bleiben.

Die neue Form der Abschreckung

Früher dachte man bei Großmachtkonflikten an Flugzeugträger und Raketen.

Heute lautet die Frage:

Wer kontrolliert Tankerrouten?

Wer kann Partner versorgen?

Wer hat Lagerbestände?

Wer hält länger durch?

Das Pentagon scheint diese Antwort bereits formuliert zu haben:

Nicht direkte Konfrontation zuerst – sondern strategische Erschöpfung über Energie und Logistik.

Das große Signal

Wenn Hormus im Westen unter Druck steht und Paparo gleichzeitig Malakka als Schlüsselpunkt nennt, wirkt das wie zwei Seiten derselben Strategie:

Chinas größte Schwäche ist nicht nur militärisch.

Sie liegt in importierter Energie über verwundbare maritime Engpässe.

Fazit

Die meisten sahen in der Senatsanhörung nur eine Routinebefragung. Tatsächlich könnte sie ein selten offener Einblick in die amerikanische China-Strategie gewesen sein:

Kontrolle der Seewege, Sicherung eigener Verbündeter – und Druck auf Pekings Lebensadern.

Malakka war der ausgesprochene Name.

Hormus war der unausgesprochene.