Die übersehene Bombe im US-Senat: Admiral enthüllt stillschweigend Amerikas Plan gegen China

In einer scheinbar routinemäßigen Senatsanhörung vom 21. April 2026 fiel eine Aussage, die in ihrer Tragweite kaum beachtet wurde. Admiral Samuel Paparo, Chef des US-Indo-Pazifik-Kommandos, erklärte offen, dass die Vereinigten Staaten die Energieabhängigkeit von Partnern und Rivalen analysieren – ebenso wie die Meerengen, durch die diese Energie transportiert wird.
Er nannte dabei ausdrücklich: Malakka, Lombok, Sunda.
Was fehlte, aber strategisch dazugehört: Hormus.
Und genau hier entsteht das größere Bild.
Die übersehene Bombe aus der US-Senatsanhörung vom 21. April:— Don (@Donuncutschweiz) April 24, 2026
INDOPACOM-Chef Admiral Paparo sagte offen, die USA analysieren Energieabhängigkeiten von Partnern & Rivalen sowie strategische Meerengen wie Malakka, Lombok, Sunda.
Das Brisante: Verbindet man das mit Hormus, ergibt… pic.twitter.com/N1jgEWllDB
Zwei Flaschenhälse – ein strategischer Hebel
Wer Chinas Energieversorgung verstehen will, muss zwei Punkte auf der Karte verbinden:
- Straße von Hormus – Ausgangstor des Persischen Golfs
- Straße von Malakka – Eintrittstor nach Ostasien
Karte der Straße von Malakka
Ein erheblicher Teil des Öls aus Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, UAE und Katar passiert zunächst Hormus – und gelangt danach vielfach über den Indischen Ozean Richtung Malakka und weiter nach China, Japan, Südkorea und Taiwan.
Das bedeutet:
Wer Hormus kontrolliert oder stört, trifft die Quelle.
Wer Malakka kontrolliert oder stört, trifft die Route.
Und wer beides beeinflussen kann, besitzt einen geopolitischen Hebel von globalem Ausmaß.
Das PDF zeigt: Es bleibt nicht bei Worten
Im veröffentlichten Begleitdokument fordert Paparo:
- mehr Treibstofflager im Indo-Pazifik
- gesicherte Kraftstoffbestände
- regionale Logistik-Hubs
- schnellere Munitionsversorgung
- größere Vorwärtspräsenz westlich der Datumsgrenze
- verteilte Kriegslogistik im Ernstfall
Das ist keine abstrakte Planung. Das ist operative Vorbereitung.
Warum das auf China zielt
China ist die größte Importmacht für Energie weltweit. Trotz Ausbau erneuerbarer Energien bleibt Öl für Industrie, Transport, Chemie und Militär unverzichtbar. Ein großer Teil davon stammt direkt oder indirekt aus dem Nahen Osten.
Wenn also:
- im Westen Druck auf Hormus entsteht
- im Osten Druck auf Malakka entsteht
- zugleich US-Verbündete alternative Versorgung erhalten
…dann entsteht für Peking ein strategisches Problem.
Nicht zwingend ein sofortiger Stopp – aber:
- höhere Versicherungskosten
- längere Routen
- teurere Frachten
- geringere Reserven
- höhere Kriegslogistik-Kosten
- wirtschaftlicher Druck im Krisenfall
Paparos Aussage bekommt dadurch neue Bedeutung
Als Paparo sagte, die USA wollten zunehmend Netto-Energielieferant im Indo-Pazifik werden, war das mehr als Wirtschaftspolitik.
Das bedeutet:
- US-LNG für Japan und Südkorea
- US-Energie für regionale Partner
- geringere Abhängigkeit von Golf-Routen
- stärkere Bindung an Washington
- robustere Kriegsfähigkeit der Alliierten
Parallel würde Chinas Abhängigkeit von denselben Seewegen bestehen bleiben.
Die neue Form der Abschreckung
Früher dachte man bei Großmachtkonflikten an Flugzeugträger und Raketen.
Heute lautet die Frage:
- Wer kontrolliert Tankerrouten?
- Wer kann Partner versorgen?
- Wer hat Lagerbestände?
- Wer hält länger durch?
Das Pentagon scheint diese Antwort bereits formuliert zu haben:
Nicht direkte Konfrontation zuerst – sondern strategische Erschöpfung über Energie und Logistik.
Das große Signal
Wenn Hormus im Westen unter Druck steht und Paparo gleichzeitig Malakka als Schlüsselpunkt nennt, wirkt das wie zwei Seiten derselben Strategie:
Chinas größte Schwäche ist nicht nur militärisch.
Sie liegt in importierter Energie über verwundbare maritime Engpässe.
Fazit
Die meisten sahen in der Senatsanhörung nur eine Routinebefragung. Tatsächlich könnte sie ein selten offener Einblick in die amerikanische China-Strategie gewesen sein:
Kontrolle der Seewege, Sicherung eigener Verbündeter – und Druck auf Pekings Lebensadern.
Malakka war der ausgesprochene Name.
Hormus war der unausgesprochene.