US-Behörde bestätigt: Tausende US-Bürger trotz vollständiger Impfung mit Covid infiziert. Dunkelziffer könnte weit höher sein

Tausende von Amerikanern haben sich mit Covid-19 angesteckt, obwohl sie vollständig geimpft sind, so die US Centers for Disease Control and Prevention – aber sie bestehen darauf, dass die Daten darauf hindeuten, dass solche „Durchbruchs“-Infektionen relativ selten sind.

Bis zum 30. April gab es 10’262 Fälle, in denen sich vollständig geimpfte Menschen mit Covid-19 infiziert haben, teilte die CDC am Dienstag unter Berufung auf Berichte aus 46 US-Bundesstaaten und Territorien mit. Weniger als 7% der Patienten wurden mit Covid-19-Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert, und 1,6%, oder 160, starben. Das mittlere Alter für alle Fälle war 58, und 63% der Infizierten waren weiblich.

Die Anzahl der Durchbruchsinfektionen entsprach etwa 1 von 10’000 vollständig geimpften Personen, die Gesamtzahl wurde jedoch deutlich unterschätzt. Die CDC sagte, die Meldung solcher Fälle sei freiwillig und schließe geimpfte Menschen nicht ein, die keine Covid-19-Symptome hatten und nicht getestet wurden. Aber es stellte auch fest, dass 101 Millionen Amerikaner zum 30. April vollständig geimpft waren, und die große Mehrheit der Geimpften war vor dem Virus geschützt.

„Die Anzahl der Covid-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, die unter geimpften Personen verhindert werden, wird die Anzahl der Impfstoff-Durchbruchsfälle bei weitem übersteigen,“ sagte die CDC.

Die Sequenzierungsdaten zu den Durchbruchsinfektionen deuten darauf hin, dass die in den USA verwendeten Covid-19-Impfstoffe etwa gleich wirksam gegen verschiedene Varianten des Virus sind. Etwa 64% der Fälle betrafen „besorgniserregende Varianten“, wie die britische Covid-19-Variante, sagte die CDC. Ende März und Anfang April machten dieselben Varianten etwa 70% der gesamten Covid-19-Fälle in den USA aus, so die Behörde.

Allerdings hatte die CDC Sequenzierungsdaten für nur etwa 5% der Durchbruchsinfektionen zur Verfügung. Und ab dem 1. Mai hat die Behörde die Überwachung kleinerer Covid-19-Durchbruchsfälle eingestellt und sich nur noch auf diejenigen konzentriert, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen.