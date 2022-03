US-Behörde CDC entfernt Zehntausende von Todesfällen, die „versehentlich“ auf COVID zurückgeführt wurden

childrenshealthdefense.org: Die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) entfernten am 14. März Zehntausende von Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19, darunter fast ein Viertel der Todesfälle, die sie Kindern zugeschrieben hatten, und machten einen Algorithmus dafür verantwortlich, dass „versehentlich Todesfälle gezählt wurden, die nicht im Zusammenhang mit COVID-19 standen“.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben am 15. März Zehntausende von Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19 von ihrer Website entfernt, darunter fast ein Viertel der Todesfälle, die nach Angaben der Behörde bei Kindern aufgetreten waren.

In einer Erklärung an die Nachrichtenagentur Reuters erklärte die CDC, sie habe die Sterblichkeitsdaten angepasst, weil der Algorithmus der Website „versehentlich Todesfälle gezählt habe, die nicht mit COVID-19 in Verbindung standen“.

„Die Daten zu den Todesfällen wurden angepasst, nachdem ein logischer Fehler in der Kodierung behoben wurde“, heißt es auf der CDC-Website. „Dies führte zu einer geringeren Anzahl von Todesfällen in allen demografischen Kategorien“.

Die Agentur räumte auch ein, dass die COVID-Todesdaten nicht vollständig sind.

Vor der Anpassung am 15. März schrieb die CDC 851.000 Todesfälle COVID zu, darunter 1.755 Todesfälle in der Pädiatrie, so Kelley Krohnert, die in Georgia lebt und die Aktualisierungen der CDC verfolgt. Nach der Änderung sank die Zahl der COVID-bedingten Todesfälle auf 780.000.

Die Änderung führte zur Streichung von 72.277 Todesfällen, die zuvor in 26 Staaten gemeldet worden waren, darunter 416 pädiatrische Todesfälle – ein Rückgang um 24 % auf 1.341, so die Behörde.

Die COVID-Statistiken der CDC, die dazu dienen, zu begründen, welche Altersgruppen geimpft werden sollten, wurden von den US-Gesundheitsbehörden herangezogen, um die Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu unterstützen.

CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky bezog sich im November 2021 auf die Zahl der Todesfälle des Trackers, als sie darauf drängte, dass ein Expertengremium ihrer Behörde die Impfung für alle Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren empfiehlt.

Nach Angaben der American Academy of Pediatrics machen Kinder nur 19 % aller COVID-Fälle aus, wobei 0,01 % der Fälle im Kindesalter zum Tod führen.

Laut CNN plant Moderna, im März Studiendaten von 2- bis 5-Jährigen vorzulegen, und wird möglicherweise die Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen, wenn die Daten überzeugend sind und eine behördliche Konsultation stattfinden kann“.

Der CEO von Pfizer, Albert Bourla, sagte am 13. März in der CBS-Sendung „Face the Nation“, er rechne damit, dass ein Impfstoff für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren „möglicherweise im Mai“ zur Verfügung stehen werde, „wenn er funktioniert“.

Johnson & Johnson hat eine Studie im Spätstadium seines Impfstoffs für 12- bis 17-Jährige, aber nichts für die jüngere Gruppe.

Es ist nicht bekannt, ob die Pharmariesen die jüngsten COVID-Zahlen der CDC in ihrer Risiko-Nutzen-Analyse verwenden werden, die den US-Gesundheitsbehörden vorgelegt wird, um festzustellen, ob die Risiken von COVID die potenziellen Risiken von Impfstoffen bei Kindern überwiegen.

CDC wählt die COVID-Daten für die Öffentlichkeit aus

Dr. Meryl Nass, Ärztin und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses von Children’s Health Defense, schrieb am 19. März, dass die CDC die Daten, die sie der Öffentlichkeit vorlegt, auswählt, um ihre „Gesundheitspolitik“ durchzusetzen.

Die Agentur versteckt das meiste von dem, was sie hat, und macht dann „ihre ‚veralteten‘ IT-Systeme für die Probleme verantwortlich, wenn sie erwischt wird“, sagte Nass.

Nass erklärte:

„Die CDC ist keine Behörde für öffentliche Gesundheit. Sie ist eine öffentliche Propagandaagentur, die eine riesige Menge an Daten sammelt. Die CDC nutzt ihre riesige Datenbibliothek, um Präsentationen zu erstellen, die die Gesundheitspolitik der aktuellen Regierung unterstützen. Die CDC verfügt auch über hochmoderne PR-Mitarbeiter und Fernsehstudios und produziert Videos, Radiospots und eine enorme Anzahl von Pressemitteilungen, die an die Medien verteilt werden. Die CDC empfängt viele Journalisten in ihrer Zentrale in Atlanta. Mit kostenlosen Informationsreisen werden US-Gesundheitsreporter erfolgreich umworben.

Unter Berufung auf einen Bericht des Senats aus dem Jahr 2007 über die CDC sagte Nass, die Behörde gebe „Millionen von Steuergeldern für fehlgeschlagene Präventionsbemühungen, internationale Reisen und verschwenderische Einrichtungen aus, kann aber nicht nachweisen, dass sie Krankheiten kontrolliert“.

Faktenprüfer“ behauptet, es gebe keine Beweise dafür, dass die COVID-Todesfälle zu hoch gezählt wurden

Health Feedback, eine Initiative zur Überprüfung von Fakten unter dem Dach von Science Feedback, erklärte am 1. März, es gebe „keine Beweise dafür, dass die COVID-Todesfälle zu hoch gezählt wurden“, und bezeichnete Beiträge, die das Gegenteil behaupten, als sachlich ungenau, falsch und irreführend.

Heath Feedback konzentriert sich darauf, „Fehlinformationen über die Sicherheit von Impfstoffen zu korrigieren“, und sagte, es habe „mehrere falsche Behauptungen überprüft“, dass COVID-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle überhöht seien, während „viele Experten des öffentlichen Gesundheitswesens der Meinung sind, dass die COVID-19-Zahlen zu niedrig angesetzt sind“.

Health Feedback sprach auch Todesbescheinigungen an, in denen COVID zusammen mit anderen Gesundheitszuständen aufgeführt ist, und sagte, dass Gesundheitszustände die Widerstandsfähigkeit einer Person gegen Krankheiten schwächen und dass in „vielen solchen Fällen eine Person mit zugrundeliegenden Gesundheitszuständen zu diesem Zeitpunkt nicht gestorben wäre, wenn es nicht für COVID-19 gewesen wäre“.

„Dies bedeutet, dass die Todesursache immer noch COVID-19 ist“, heißt es auf der Website.

Health Feedback räumte nicht ein, dass Todesfälle, die bei der Auflistung von COVID und anderen Gesundheitszuständen auftreten, durch zugrunde liegende Gesundheitszustände verursacht werden könnten.

Health Feedback wurde als Teil des Vaccine Safety Net eingerichtet – einem „globalen Netzwerk von Websites, das von der Weltgesundheitsorganisation geschaffen wurde und zuverlässige Informationen über die Sicherheit von Impfstoffen bietet“.

Es gehört auch zum International Fact-Checking Network, das vom Poynter Institute gegründet wurde und von der Bill & Melinda Gates Foundation, Google, Facebook, dem Omidyar Network und Nichtregierungsorganisationen im Besitz von George Soros wie der National Endowment for Democracy und der Open Society Foundation finanziert wird.

Bis heute hat Health Feedback keine Korrektur seines Faktenchecks veröffentlicht, der die neuen Mortalitätsdaten der CDC widerspiegelt.