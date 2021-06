US-Behörde CDC erwischt, wie sie die Bücher über COVID-Impfstoffe fälscht – Bioterror ist der neue unendliche Krieg

mercola.com

COVID-19 war eine Pandemie von falsch-positiven Tests; der Grund für den Betrug war die Tatsache, dass die Labore bei der Verarbeitung der PCR-Tests übermäßig hohe Zyklusschwellen (CTs) verwendeten, was zu falsch-positiven Ergebnissen führte

Nun, da über 100 Millionen Amerikaner gegen COVID-19 „geimpft“ wurden, senkt die CDC den CT von 40 auf 28, aber nur bei der Diagnose von Impfstoff-Durchbrüchen – Fällen, bei denen bei vollständig geimpften Personen COVID-19 diagnostiziert wird

Um die Sache noch schlimmer zu machen, wird die CDC auch milde oder asymptomatische Infektionen von Personen, die geimpft wurden, nicht mehr als „COVID-Fälle“ erfassen. Die einzigen Fälle, die jetzt als COVID-Fälle für jemanden zählen, der mit dem COVID-19-Impfstoff geimpft wurde, sind diejenigen, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen

Während gesunde Menschen weiterhin fälschlicherweise als an COVID-19 erkrankt diagnostiziert werden, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht sind, minimiert die CDC gleichzeitig die Anzahl der Durchbruchsfälle, indem sie eine CT verwendet, die die Anzahl der falsch-positiven Fälle minimieren wird

Auch in anderen Ländern werden Daten manipuliert, um die Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs zu erhöhen und Durchbruchsfälle zu verbergen. In Großbritannien wird COVID-19 nur dann als Todesursache aufgeführt, wenn der Patient tatsächlich an einem aktiven Fall von COVID-19 gestorben ist und an nichts anderem

Seit vielen Monaten wissen wir nun, dass die COVID-19-Pandemie das Ergebnis statistischer Manipulationen und einer betrügerischen Teststrategie war. Ich habe dieses Schema in „COVID-19 Testskandal vertieft“ und „Erstaunlicher COVID-19 Testbetrug aufgedeckt“ detailliert beschrieben.

Jetzt, wo die Infektion in den meisten Teilen der Welt endemisch geworden ist und die Massenimpfung in vollem Gange ist, massieren die US-Gesundheitsbehörden Daten und revidieren die Testempfehlungen noch einmal – dieses Mal, um die Unwirksamkeit der Impfstoffe zu verbergen. Wie der Off-Guardian am 18. Mai 2021 berichtet:

„Das US Center for Disease Control (CDC) ändert seine Praktiken der Datenerfassung und der Tests für ‚Covid19‘, um den Anschein zu erwecken, dass die experimentellen Gentherapie-‚Impfstoffe‘ wirksam sind, um die angebliche Krankheit zu verhindern …

Der Trick liegt in der Berichterstattung über sogenannte „Durchbruchsinfektionen“ – das sind Menschen, die vollständig gegen eine SARS-Cov-2-Infektion „geimpft“ sind, aber trotzdem infiziert werden. Im Wesentlichen hat sich COVID-19 schon lange als ein komplett erfundenes Pandemie-Narrativ erwiesen – für diejenigen, die bereit sind, darauf zu achten -, das auf zwei Schlüsselfaktoren beruht:

Falsch-postive Tests. Der unzuverlässige PCR-Test kann so manipuliert werden, dass er eine hohe Anzahl von falsch-positiven Ergebnissen anzeigt, indem der Zyklus-Schwellenwert (CT-Wert) verändert wird. Aufgeblasene Fallzahl. Die unglaublich weit gefasste Definition von „Covid-Fall“, die auf der ganzen Welt verwendet wird, listet jeden, der einen positiven Test erhält, als „Covid19 -Fall“ auf, selbst wenn er nie irgendwelche Symptome hatte.

Ohne diese beiden Richtlinien hätte es niemals eine nennenswerte Pandemie gegeben, und jetzt hat die CDC zwei Richtlinienänderungen erlassen, was bedeutet, daß sie nicht mehr für geimpfte Leute gelten.“

CDC fälscht die Bücher über COVID-Durchbruch-Fälle

Ursprünglich empfahl die CDC den Labors, einen CT von 403 zu verwenden, wenn sie auf eine SARS-CoV-2-Infektion testen. Dies, obwohl bekannt war, dass die Verwendung eines CTs über 35 eine Falsch-Positiv-Rate von 97% erzeugt. Kurz gesagt, durch die Verwendung eines übertriebenen CTs wurden gesunde Menschen als an COVID-19 erkrankt angesehen, und der Betrug wurde durch die Einführung des Trugschlusses, dass asymptomatische Träger für einen großen Teil der Ausbreitung verantwortlich seien, weiter gestützt.

Jetzt hat die CDC plötzlich die CT beträchtlich gesenkt – von 40 auf 28 oder noch niedriger5 – was ein klarer Versuch zu sein scheint, COVID-19-Durchbruchsfälle bei denen zu verbergen, die mit dem COVID-19-Impfstoff geimpft wurden.

Die CDC hat neue Richtlinien in Kraft gesetzt, die effektiv ein abgestuftes System der Diagnose geschaffen haben. Das heißt, von nun an werden ungeimpfte Menschen es viel leichter haben, mit Covid19 diagnostiziert zu werden als geimpfte Menschen. ~ Off-Guardian 18. Mai 2021

Um zu verstehen, wie signifikant diese Änderung ist, bedenken Sie, dass sich die CT auf die Anzahl der Zyklen bezieht, mit denen der PCR-Test durchgeführt wird, und jeder Zyklus verdoppelt die Vergrößerung des viralen RNA-Fragments, nach dem der Test angeblich sucht.

Das bedeutet, dass ein Wechsel von 40 auf 28 die Vergrößerung, d.h. die Sensitivität des Tests, um mehr als das 4000-fache reduziert. Das Endergebnis sind weit weniger positive Testergebnisse. Dies gilt jedoch nur für Personen, die auf eine Durchbruchsinfektion getestet werden.

Wenn also geimpfte Personen an der Krankheit erkranken, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie als positive Fälle registriert werden, was den „Impfstoff“ als schützend erscheinen lässt, als er in Wirklichkeit sein könnte.

Wäre die ganze Zeit ein CT von 28 verwendet worden, hätten wir nicht annähernd die Zahl der „Fälle“ gehabt, die derzeit angegeben wird, und die Pandemie wäre irgendwann im Jahr 2020 für beendet erklärt worden. Umgekehrt, wenn ein CT von 40 oder höher für die Diagnose von Durchbruchsfällen verwendet würde, können Sie sicher sein, dass die Zahlen weit höher wären als derzeit berichtet.

Milde Infektionen zählen nicht mehr

Um den Anschein der Wirksamkeit des Impfstoffs noch weiter zu verstärken, wird die CDC auch leichte oder asymptomatische Infektionen bei geimpften Personen nicht mehr als „COVID-Fälle“ erfassen. Die einzigen Fälle, die jetzt als COVID-Fälle zählen – wenn der Patient gegen COVID-19 geimpft wurde – sind diejenigen, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führen.

In der Zwischenzeit, wenn Sie ungeimpft sind und an einem leichten Fall erkranken, oder wenn Sie bei einem höheren CT positiv getestet werden und keine Symptome haben, zählen Sie trotzdem als COVID-Fall. Wie von Off-Guardian erklärt:

„Die CDC hat neue Richtlinien in Kraft gesetzt, die effektiv ein abgestuftes System der Diagnose geschaffen haben. Das heißt, von nun an wird es für ungeimpfte Menschen viel einfacher sein, mit Covid19 diagnostiziert zu werden als für geimpfte Menschen. Bedenken Sie…

Person A ist nicht geimpft worden. Sie wird mit einem PCR-Test bei 40 Zyklen positiv auf Covid getestet und ist, obwohl sie keine Symptome hat, offiziell ein „Covid-Fall“.

Person B ist geimpft worden. Sie testet bei 28 Zyklen positiv und ist sechs Wochen lang mit hohem Fieber bettlägerig. Da sie nie in ein Krankenhaus kam und nicht gestorben ist, ist sie KEIN Covid-Fall.

Person C, die ebenfalls geimpft wurde, ist gestorben. Nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt mit hohem Fieber und Atemproblemen. Nur ihr positiver PCR-Test bestand aus 29 Zyklen, also ist auch sie offiziell kein Covid-Fall.“

Bis zum 30. April 2021 hatte die CDC insgesamt 10262 Meldungen von Impfstoff-Durchbruchsinfektionen erhalten, was zugegebenermaßen eine „erhebliche Untertreibung“ ist, da sie ein passives Überwachungssystem verwendet, das sich auf freiwillige Meldungen der staatlichen Gesundheitsämter stützt. Am 17. Mai 2021 wurde die Zahl der Durchbruchsfälle auf 1949 gesenkt, da die neue Richtlinie in Kraft trat, die nur Krankenhauseinweisungen und Todesfälle berücksichtigt.

Doppelte Standards treiben den öffentlichen Missbrauch an

Indem man die alten Regeln für ungeimpfte Personen beibehält – was zu einer großen Anzahl falsch positiver Ergebnisse und einer Überzählung von „Fällen“ führt – und neue Regeln für geimpfte Personen anwendet, die zu einer erheblichen Anzahl falsch negativer Ergebnisse und einer Unterzählung von Fällen führen, erhält man am Ende Statistiken, die der Propaganda der Mainstream-Medien entsprechen, die fälschlicherweise suggerieren, dass COVID-19 unter ungeimpften Personen weitaus häufiger vorkommt und dass der Impfstoff weitaus besser wirkt, als er tatsächlich tut.

All das dient dazu, möglichst viele Menschen mit diesem mehr als wertlosen, gefährlichen „Impfstoff“ impfen zu lassen. Wie von Off-Guardian angemerkt:

„Dies ist eine Politik, die darauf ausgelegt ist, eine Zahl kontinuierlich aufzublähen und die andere systematisch zu minimieren. Was ist das, wenn nicht ein offensichtlicher und absichtlicher Akt der Täuschung?“

Auf die Frage, warum die CDC asymptomatische oder leicht symptomatische Fälle nicht mit einbezieht, wenn sie geimpft wurden, sagte CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky, dass es daran liegt, dass geimpfte asymptomatische und leicht symptomatische Menschen sehr wenig Virus tragen.

Bequem, nicht wahr? Diese Antwort wurde nie gegeben, als sie asymptomatische, falsch positive COVID-Tests als „Fälle“ zählten und sie stattdessen mit Todesfällen gleichsetzten, um die Angst zu erhöhen, damit die Leute sich impfen lassen.

Wie ich bei vielen früheren Gelegenheiten erklärt habe, braucht man, um infektiös zu sein, eine ausreichend hohe Viruslast, und die Viren müssen lebendig sein, um sich zu replizieren. Ein wesentliches Problem des PCR-Tests ist, dass er nicht zwischen toten oder inaktiven Virustrümmern und lebenden Viren unterscheiden kann.

Der Grund, warum eine gesunde Person positiv auf COVID-19 testen kann, ist, dass der Test, wenn er mit einer hohen CT verwendet wird, nicht-infektiöse oder harmlose DNA-Segmente vergrößert, die nicht mit infektiösen Viruspartikeln in Verbindung stehen. Also, noch einmal, die CDC gibt jetzt zu, dass asymptomatische Menschen kein wirkliches Infektionsrisiko darstellen, aber sie wenden diese Logik nur auf diejenigen an, die geimpft worden sind, während sie die lügende Scharade für die Ungeimpften fortsetzen.

Sperrungen sollten nicht auf Massen-PCR-Tests basieren

Es kommen immer mehr Informationen heraus, die zeigen, wie PCR-Tests missbraucht werden. Wie in einer deutschen Studie, die am 19. Mai 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde:

„RT-PCR-Tests als Werkzeug für ein Massenscreening sollten nicht allein als Grundlage für Pandemie-Entscheidungen einschließlich Maßnahmen wie Quarantäne, Isolierung und Abriegelung verwendet werden.“

Sie begründeten diese Schlussfolgerung mit der Tatsache, dass nur 40,6 % der positiven Testergebnisse eine CT von 25 oder weniger aufwiesen. Bei diesem niedrigen CT hat ein positives Testergebnis eine annehmbare Chance, genau zu sein, was bedeutet, dass der Patient wahrscheinlich infektiös ist, selbst wenn die Symptome mild sind.

Der Rest der positiven Tests, 59,4 %, verwendete einen CT von über 25, was bedeutet, dass es sich mit größerer Wahrscheinlichkeit um falsch positive Ergebnisse handelt. Wie in „The Insanity of the PCR Testing Saga“ detailliert beschrieben, muss man einen CT von 17 verwenden, um 100 % bestätigte echte Positive zu erhalten.

Offensichtlich sind Selbstquarantäne und Sperrungen irrational, wenn fast 60% der sogenannten COVID-Fälle nicht infektiös sind. Der PCR-Test kann auch noch Monate nach einer aktiven Infektion tote virale RNA nachweisen, was den Test noch unzuverlässiger macht.

Ein Land, das den Wahnsinn der Massen-PCR-Tests erkannt hat, ist Schweden, das Ende November 2020 aufgehört hat, sich auf diesen Test zu verlassen, um Fälle zu bestimmen. Wie auf der Website der schwedischen Gesundheitsbehörde vermerkt (übersetzt aus dem Schwedischen):

„Die PCR-Technologie, die in Tests zum Nachweis von Viren verwendet wird, kann nicht zwischen Viren unterscheiden, die in der Lage sind, Zellen zu infizieren, und Viren, die vom Immunsystem neutralisiert wurden, und daher können diese Tests nicht verwendet werden, um festzustellen, ob jemand ansteckend ist oder nicht.

RNA von Viren kann oft noch Wochen (manchmal Monate) nach der Erkrankung nachgewiesen werden, was aber nicht bedeutet, dass man noch ansteckend ist. Es gibt auch mehrere wissenschaftliche Studien, die darauf hindeuten, dass die Infektiosität von COVID-19 zu Beginn der Krankheitsperiode am größten ist.

Die empfohlenen Kriterien zur Beurteilung der Infektionsfreiheit basieren daher auf einer stabilen klinischen Besserung mit Fieberfreiheit für mindestens zwei Tage und dass mindestens sieben Tage seit dem Auftreten der Symptome vergangen sind. Bei Personen, die ausgeprägtere Symptome hatten, mindestens 14 Tage nach der Erkrankung und bei Schwerstkranken eine individuelle Beurteilung durch den behandelnden Arzt.“

Eine COVID-19-Arbeitsgruppe traf sich am 19. April 2021, um zu diskutieren, ob diese Regeln angesichts der neuen Varianten aktualisiert werden müssen. Es wurde entschieden, dass keine Änderung der Regeln erforderlich ist.

Auch Großbritannien manipuliert Daten, um Impfstoffversagen zu verbergen

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass andere Länder beginnen, Daten zu manipulieren, um Impfversagen zu vertuschen. In Großbritannien zum Beispiel wurde die Regel abgeschafft, dass jeder, der innerhalb von 28 Tagen vor seinem Tod positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, als COVID-19-Toter gezählt wird.

Jetzt, wo es keine Impfstoffe mehr gibt, wird COVID-19 nur noch als Todesursache aufgeführt, wenn der Patient tatsächlich an einem aktiven Fall von COVID-19 gestorben ist und an nichts anderem. Wie von iNews berichtet:

„Die Modellierungs-Untergruppe des wissenschaftlichen Beratungsausschusses der Regierung Sage sagt, dass die 28-Tage-Definition vor der weit verbreiteten Impfung nützlich war, weil Todesfälle im Krankenhaus innerhalb eines Monats nach einem positiven Test am wahrscheinlichsten auf COVID-19 zurückzuführen waren.

Jetzt jedoch, wo Millionen von Menschen in Großbritannien geimpft sind, könnten Todesfälle aus anderen Gründen in den täglichen Daten auftauchen, wenn sie zuvor positiv auf Coronaviren getestet worden sind.

Eine hochrangige Quelle von Sage sagte: „Wenn die Definition gleich bleibt, würden diese Menschen als ‚Impfversager‘ gezählt werden, obwohl der Impfstoff den Tod durch COVID verhindert hat, sie aber in Wirklichkeit an etwas anderem gestorben sind.“

Ein unerklärter Krieg gegen die Öffentlichkeit

Während viele Menschen auf der ganzen Welt immer noch glauben, dass COVID-19 eine der tödlichsten Pandemien der modernen Geschichte war und diejenigen von uns, die überlebt haben, die Glücklichen sind, erzählen die Fakten tatsächlich eine ganz andere Geschichte.

Wenn man sich anschaut, wie Fallzahlen und Todesstatistiken erhoben und gemeldet wurden und wie sich diese Parameter im Laufe der Zeit verändert haben, wird einem klar, dass die Pandemie eine Fata Morgana war, die durch die Manipulation von Daten und nichts anderem entstanden ist.

Mehr als eineinhalb Jahre wurden uns in einem unerklärten Krieg gegen die Öffentlichkeit gestohlen. Selbst mit zunehmendem Bewusstsein für die Fakten, die tiefen Staat Spieler verantwortlich für diese grausame Hoax sind nicht wahrscheinlich, dass es aufhört. Sie haben ein langfristiges Ziel, und das ist die vollständige Übernahme und Kontrolle über den globalen Reichtum und die Bevölkerung.

So, wie wir vorwärts bewegen, können wir erwarten, mehr Vertuschungen, mehr Verwirrung, mehr Versuche, die Wahrheit zu beschönigen und die Schuldigen zu schützen. Ein typisches Beispiel: Die Planungsgruppe der COVID-Kommission, die mit der Planung der Schaffung einer „unabhängigen“ Untersuchungskommission wie der für 9/11 beauftragt ist, ist mit Leuten gefüllt, die ernsthafte Interessenkonflikte haben.

Wie das Miller Center berichtet, wird die COVID Commission Planning Group von wohltätigen Stiftungen unterstützt, die Teil einer technokratischen Allianz sind, die seit Jahren, in einigen Fällen Jahrzehnten, die Umverteilung des Reichtums und die globale Machtergreifung, die wir jetzt erleben, geplant haben.

Der auserwählte Anführer dieser neuen Planungsgruppe ist Philip Zelikow, ehemaliger Exekutivdirektor der 9/11 Commission und Mitglied des Global Development Program Advisory Panel der Bill & Melinda Gates Foundation.

Zelikow, ein ehemaliger Direktor des Miller Center of Public Affairs an der University of Virginia, ist auch ein aktuelles Mitglied der Strategiegruppe des Aspen Institute, einer technokratischen Drehscheibe, die Führungskräfte aus der ganzen Welt über die Feinheiten der Globalisierung aufgeklärt und beraten hat.

Er leitete auch die Markle Foundation’s Task Force on National Security in the Information Age, deren Schwerpunkt darauf lag, Informationen über potenzielle Sicherheitsbedrohungen auffindbar und für Beamte zugänglich zu machen.

Bioterror ist der neue unendliche Krieg

In einem Artikel vom 16. Mai 2021 beschreibt Off-Guardian detailliert Zelikows Interessenkonflikte und warum die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich nicht so bald gelöst werden wird, zumindest wenn der technokratische tiefe Staat, der nach einem Großen Reset sucht, dies verhindern kann:

„Zelikows Beteiligung deutet unter anderem darauf hin, dass wir uns in der zweiten Phase eines langen Krieges des Terrors befinden, der mit zwei Waffen geführt wird – militärisch und medizinisch – und dessen Propaganda-Botschaften von den korporativen Mainstream-Medien in der Verfolgung des Great Reset des Weltwirtschaftsforums ausgeführt werden …

Sie können sicher sein, dass es nicht bald enden wird und dass die neuen Terroristen inländische Dissidenten sind … die Kommission, die die Behauptungen der Regierung über COVID-19 und Injektionen (auch bekannt als ‚Impfstoffe‘) rechtfertigt, wird hart an der Arbeit sein, um ihren fiktiven Bericht zu schreiben, der ex post facto den schrecklichen Schaden rechtfertigen wird, der bereits eingetreten ist und der noch viele Jahre lang auftreten wird …

Jetzt ist es an der Zeit, einfach zu tun, was man Ihnen sagt“, wie Anthony Fauci so wohlwollend erklärte … Die Behörden haben uns gesagt, was auf uns zukommt. Passt auf. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist ein Spiel, das sie sich ausgedacht haben. Die Leute sollen im Ungewissen bleiben. Gespannt. Erleichtert. Angespannt. Entspannt. Geschockt. Verwirrt.

Das ist das Spiel. An einem Tag dies, am nächsten das. Du bist dabei, du bist raus. Ihr seid drin, ihr seid draußen. Wir gewähren euch diese Freiheit, aber seid brave Kinder oder wir müssen sie zurücknehmen. Wenn ihr euch daneben benehmt, bekommt ihr eine Auszeit.“

In der Tat, Angst wurde mit verheerenden Auswirkungen im vergangenen Jahr waffentauglich gemacht, und es ist, was die Zerstörung unserer Freiheiten ermöglicht.

Die Zeit, für die Freiheit einzustehen, ist JETZT

Im Jahr 2007 veröffentlichte Naomi Wolf „The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot“, in dem sie die 10 Schritte zur Tyrannei darlegt. Sie warnt jetzt jeden, überall, dass wir bei Schritt 10 sind. Sobald Schritt 10 in Kraft tritt, gibt es kein Zurück mehr. Es wird zu gefährlich sein, sich zu wehren.

Die gute Nachricht ist, dass die Möchtegern-Tyrannen noch nicht gewonnen haben. Das heißt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit, untätig zu bleiben und zu hoffen, dass sich alles von selbst wieder normalisiert. Die Antwort ist friedlicher, massenhafter ziviler Ungehorsam. Es ist an der Zeit, NEIN zu allen pandemischen Maßnahmen zu sagen.

Wir müssen uns auch hinter der Gesetzgebung versammeln, die die Änderung von Gesetzen verhindert, die unsere Freiheiten schützen. Zu diesem Zweck hat Wolf die Five Freedoms Campaign ins Leben gerufen, die Sie auf ihrer Daily Clout Website finden können.

Die Kampagne konzentriert sich auf die Schaffung von Gesetzen, die die wichtigsten Freiheiten bewahren und verhindern, dass Notstandsgesetze unsere Freiheit, sich zu versammeln, zu verehren, zu protestieren und Geschäfte zu machen, beeinträchtigen. Es werden auch Gesetze ausgearbeitet, um Schulen zu öffnen, Maskenpflicht zu entfernen und die Anforderungen für Impfpässe zu beseitigen.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir letztendlich den Drang der Globalisten zum Verlust der persönlichen Freiheiten und der globalen Tyrannei stoppen werden. Es wird nicht einfach sein. Es kann Jahre dauern, und es kann viel schlimmer werden, bevor es besser wird, aber wenn wir uns vereinen, gibt es keinen Zweifel, wir werden gewinnen.

Quellen: