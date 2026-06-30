US-Behörde gewährt Moderna 314 Millionen Dollar für COVID-19-Impfstoffe für Erwachsene und Kinder

Von Jon Fleetwood

Obwohl die Nachfrage laut Daten der CDC bei Erwachsenen auf nur noch 17 % und bei Kindern auf 9 % eingebrochen ist.

Das Ministerium für Gesundheit und Soziales (HHS) hat über die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) laut den in diesem Monat veröffentlichten Beschaffungsunterlagen des Bundes Aufträge im Wert von mehr als 314,2 Millionen US-Dollar an Moderna für COVID-19-Impfstoffe für Erwachsene und Kinder für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vergeben.

Die Aufträge wurden am 1. Juni über das CDC Office of Acquisition Services vergeben.

Der Vertrag über den Impfstoff für Kinder, der unter der Auftragsnummer 75D30126D21000 geführt wird, hat einen Gesamtwert von 285.044.250 US-Dollar.

Der Vertrag über Impfstoffe für Erwachsene, der unter der Vergabennummer 75D30126D21003 geführt wird, hat einen Gesamtwert von 29.183.000 US-Dollar.

Zusammen belaufen sich die beiden Aufträge auf insgesamt 314.227.250 US-Dollar.

Beide an Moderna vergebenen Aufträge wurden am 3. Juni auf SAM.gov veröffentlicht.

Sie können das HHS hier und die CDC hier kontaktieren.

Der Vertrag für Kinder liegt um fast 256 Millionen Dollar über dem Vertrag für Erwachsene, wobei der Auftragswert für Kinder fast das Zehnfache des Wertes des Vertrags für Erwachsene beträgt.

Die Beschaffungsunterlagen liefern praktisch keine Erklärung für diese Ausgaben.

Die Auftragsbeschreibungen sind leer.

Es werden keine Informationen zu den prognostizierten Dosenmengen, der erwarteten Nachfrage, Wirksamkeitsdaten, Sicherheitsaspekten oder der Begründung dafür bereitgestellt, warum in den nächsten beiden Haushaltsjahren mehr als 314 Millionen Dollar an Steuergeldern für den Kauf von COVID-19-Impfstoffen bereitgestellt werden sollen.

Die Auftragsvergaben deuten zudem darauf hin, dass die Beschaffung von COVID-19-Impfstoffen durch die Bundesregierung auch Jahre, nachdem die Behörden die Notfallphase der Pandemie für beendet erklärt und COVID-19 wiederholt als endemisches Atemwegsvirus eingestuft hatten, weiterhin eine Priorität der Regierung darstellt.

Amerikaner lehnen COVID-Impfstoffe zunehmend ab

Die Auftragsvergabe erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Gesundheitsbehörden des Bundes weiterhin für aktualisierte COVID-19-Impfstoffe werben, obwohl die Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit sinkt und eine anhaltende Debatte über das Risiko-Nutzen-Profil wiederholter Impfungen, insbesondere bei gesunden Kindern, geführt wird.

Laut Angaben der CDC sind nur 9 % der Kinder mit dem COVID-19-Impfstoff für 2025–26 auf dem neuesten Stand, was die geringe Nachfrage in der jungen Bevölkerungsgruppe unterstreicht.

Nur 3,0 % der Eltern geben an, überhaupt vorhaben, ihr Kind impfen zu lassen.

Derselbe Bericht zeigt, dass nur 17 % der Erwachsenen den COVID-19-Impfstoff für 2025–26 erhalten haben.

Eine Rasmussen-Umfrage zeigt, dass mehr als die Hälfte der Wähler der Meinung ist, COVID-19-Impfstoffe „hätten möglicherweise viele Menschen getötet“.

Die Umfrage ergab, dass 56 % der wahrscheinlichen US-Wähler es für wahrscheinlich halten, dass Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben, darunter 32 %, die dies für sehr wahrscheinlich halten.

Allein COVID-Impfstoffe wurden laut VAERS-Daten der CDC mit 1,6 Millionen unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht.