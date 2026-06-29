Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Ist Putin dabei, den Krieg zu beenden? (Redacted News – Deutsch)

Dieser Plan läuft längst im Hintergrund… | Tom Regenauer

Jeffrey Sachs: Das Projekt Großisrael bricht zusammen

Tucker Carlson greift Republikaner gerade mit voller Wucht an – und er ist stinksauer (Redacted DE)

Scott Ritter: Israel wird aus dem Libanon rausgeworfen!

Larry Johnson: Die USA rufen jetzt direkt im Iran an (Vances Schweiz-Enthüllung)

Larry Johnson: Von Gaza bis Ukraine – die Dominosteine fallen

Oberstleutnant Anthony Aguilar: US-Luftangriffe treffen den Süden Irans

Kriegsrausch in Europa – Tacheles # 211

Ich habe das Palantir Manifest gelesen und ja, es ist völlig abgedreht! (Corbett Report – Deutsch)

Die Wahrheit kommt ans Licht! (neue Veröffentlichungen)

AUSSER KONTROLLE | Das 3. Jahrtausend #131

„USA wollen Deutschland kannibalisieren“ – Punkt.PRERADOVIC mit Moritz Enders u . Erik Andersson

Merz-Rentenplan: Schuften bis zum Tod!

Rentenhammer 2026: Was bleibt dir am Ende noch übrig?

Rente: Was uns während der WM (mal wieder) heimlich untergejubelt wird

Nach dem Krieg ist vor dem Krieg: