US-Botschafter Evangelikal-Zionistenpastor Mike Huckabee plädiert für ein talmudisch inspiriertes Großisrael

von Alfredo Jalife-Rahme

Tucker Carlsons Interview mit Mike Huckabee hat die Amerikaner im Allgemeinen und Trumpisten im Besonderen tief gespalten. Diese Debatte zeigt eine sich vertiefende Spaltung im Westen zwischen Zionisten und Antizionisten. Aber von welchem „Zionismus“ sprechen wir?

Auf Bitten von Präsident Trump führte sein Unterstützer Tucker Carlson (TC), der populärste Fernsehmoderator der Vereinigten Staaten, am Ben-Gurion-Flughafen in Israel ein Interview [1] mit dem US-„Botschafter“ Mike Huckabee, einem baptistischen Pastor aus Arkansas, dem Bundesstaat, in dem er als Gouverneur diente und in dem auch seine Tochter Sara Gouverneurin ist.

Der berühmte Fernsehmoderator Tucker Carlson, der mit