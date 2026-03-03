Chinas Bestände an US-Staatsanleihen erreichen neuen Tiefstand

Die von China gehaltenen Bestände an US-amerikansichen Staatsanleihen gehen immer weiter zurück. Analysten konstatieren inzwischen einen Tiefstand, der zuletzt vor 18 Jahren verzeichnet worden war

Von Alex Männer

Der gnadenlose Wirtschaftskrieg zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten, der unter anderem seit 2018 vor allem im Handelsbereich ausgetragen wird und mit der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump weiter eskaliert ist, verschärft sich zunehmend.

Etwa im globalen Finanzbereich, wo die Chinesen für einen folgenreichen Rückgang bei ihren ausländischen Staatsanleihen in den USA sorgen, der die Amerikaner alarmiert haben dürfte. Laut Angabendes Branchenportal Trading Economics hat China seine Bestände an US-Staatsanleihen in den vergangenen Monaten weiter reduziert, sodass diese im Dezember auf den niedrigsten Stand seit der Zeit der