US-Datenbank zeigt, 648 stillende Säuglinge wurden durch die COVID-Impfung geschädigt und drei mussten sterben

Eine Analyse der Berichte in einer von der CDC und der FDA geführten Datenbank ergab 648 Fälle von Nebenwirkungen bei gestillten Säuglingen, deren Mütter den COVID-19-Impfstoff erhalten hatten, darunter drei Todesfälle.

Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Staaten, Israel und auf der ganzen Welt empfahlen die Impfstoffe von Pfizer und Moderna für schwangere und stillende Frauen, obwohl es keine klinischen Studien oder Sicherheitsstudien an Tieren für diese Bevölkerungsgruppe gab.

Die häufigsten schwerwiegenden Ereignisse, die bei der Analyse des US-Vaccine Adverse Events Reporting System festgestellt wurden, waren lebensbedrohliche Blutungen, anticholinerges Syndrom, Leberprobleme, anaphylaktischer Schock, neuroleptisches Syndrom, neurologische Nebenwirkungen wie Krämpfe oder Enzephalitis und Hypoglykämie.

Die Analyse wurde von einem Team unter der Leitung der israelischen Journalistin Ranit Feinberg von der israelischen Zeitschrift Real Time durchgeführt.

In den meisten der gemeldeten Fälle traten bei ein und demselben Baby mehrere lebensbedrohliche Nebenwirkungen auf.

In einem Fall berichtete eine Mutter, dass sie ihren fünf Monate alten Säugling 13 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer am 28. Januar 2021 verlor, nachdem sie ihn gestillt hatte.

„Ich habe innerhalb einer Stunde nach der Impfung abgepumpt. Mein 5 Monate alter Sohn wurde in der Nacht nach der Impfung gestillt und trank später die abgepumpte Milch, die ich noch am Tag der Impfung erhalten hatte“, sagte sie. „11 Tage später wurde er während seines Mittagsschlafs in der Kindertagesstätte ohne Reaktion aufgefunden.

Nach der Einlieferung ins Krankenhaus, so die Mutter, „konnten die Ärzte sein Herz nur mit großer Mühe wieder zum Schlagen bringen“.

„Die Organe waren stark geschädigt, und er hatte keine Gehirnfunktion; er erholte sich nicht mehr.

In einem anderen Bericht vom 17. März 2021 starb ein fünf Monate altes Kind nur einen Tag, nachdem seine Mutter geimpft worden war.

„Die Patientin brachte das Kind in die örtliche Notaufnahme, in dem Untersuchungen durchgeführt wurden und die Blutanalyse erhöhte Leberenzyme ergab. Der Säugling wurde ins Krankenhaus eingeliefert, aber sein Zustand verschlechterte sich weiter und er verstarb. Diagnose: TTP. Keine bekannten Allergien. Keine neuen Expositionen, abgesehen von der Impfung der Mutter am Vortag.“

TTP steht für Thrombotische Thrombozytopenische Purpura, eine seltene, lebensbedrohliche Blutkrankheit, bei der sich in kleinen Blutgefäßen im ganzen Körper Blutgerinnsel bilden, die den Blutfluss zu den Organen hemmen oder blockieren können.

Verschweigen der Wahrheit vor Frauen

Naomi Wolf, die ein Forscherteam geleitet hat, das die im Rahmen einer Klage freigegebenen Daten aus klinischen Pfizer-Impfstoffstudien durchforstet hat, erörterte die Ergebnisse der israelischen Analyse der VAERS-Daten in einem Interview am Mittwoch mit Steve Bannons War Room.

Wolf wies darauf hin, dass das Journal of the American Medical Association vor kurzem einen Brief veröffentlicht hat – der inzwischen hinter eine Paywall gestellt wurde -, in dem vor mRNA in der Muttermilch von geimpften Müttern gewarnt und ihnen geraten wird, zwei Tage nach der Impfung zu warten, bevor sie stillen.

Es sei jedoch seit mehr als einem Jahr bekannt, dass mRNA, Lipid-Nanopartikel und Polyethylenglykol in der Muttermilch von geimpften Müttern zu finden seien, sagte Wolf unter Berufung auf Erkenntnisse ihres Teams.

„Das sind kriminelle Leute“, sagte sie über die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens und der Pharmaindustrie, „die den Frauen die Wahrheit vorenthalten.“