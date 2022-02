US-Experte warnt, dass Frankreich und Deutschland „die Amerikaner vor den Bus werfen“ werden

Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

US-Präsident Joe Biden sagte nach seinem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er die Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Europa „beenden“ werde, wenn Moskau Truppen in die Ukraine schicke.

„Wenn Russland einmarschiert … wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben“, sagte Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz. „Wir werden dem ein Ende setzen.“

Auf die Frage, wie genau die USA dies erreichen können, konnte Biden nur murmeln: „Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, es zu tun.“

Für den amerikanischen Präsidenten war es natürlich schwierig, diese Frage zu beantworten, da sein Land nicht am Nord Stream 2-Projekt beteiligt ist und nur wenig Einfluss darauf hat – das Einzige, worauf Washington hoffen kann, ist, dass anhaltender Druck auf die europäischen Verbündeten diese dazu bringt, vor seinen Forderungen zu kapitulieren.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass Deutschland, neben Frankreich das wichtigste Land in Europa, eigene wirtschaftliche Interessen hat, die gewahrt werden müssen und nicht zu Gunsten der USA beeinträchtigt werden dürfen. Berlin hat seine Fähigkeit, die Pipeline fertig zu stellen, verteidigt, obwohl die USA das Projekt in jeder Hinsicht ablehnen. Washington hat kein Interesse an der Tatsache, dass die Nord Stream 2-Pipeline für die deutsche Wirtschaft und Industrie lebenswichtig ist.

Um Washington dennoch zu beschwichtigen, betonte Scholz vor Journalisten, dass Deutschland „absolut geschlossen“ sei und dass „wir die gleichen Schritte unternehmen werden, und sie werden sehr, sehr hart für Russland sein“.

Dies setzt allerdings voraus, dass Russland in die Ukraine einmarschieren wird, was der Kreml trotz der ständigen Warnungen und Rhetorik aus Washington nicht beabsichtigt. Sowohl Berlin als auch Paris sind sich darüber im Klaren, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschieren will und verzweifelt ein Ende der fabrizierten Krise anstrebt.

Brandon Weichert, Autor von „Winning Space: How America Remains a Superpower“ und ehemaliger Mitarbeiter des US-Kongresses, sagte diese Woche der Zeitung Express: „Paris zögert, sich zu sehr in einen russisch-amerikanischen Streit um die Ukraine zu verstricken, und zwar aus demselben Grund, aus dem Deutschland verzweifelt versucht, eine Eskalation in dem speziellen Streit um die Ukraine zu vermeiden.“

„Paris fürchtet ebenso wie Berlin die Aussicht, dass ihre eigenen Länder erneut zu Frontstaaten in einem erneuten Kalten Krieg zwischen Russland und den USA oder, was noch beängstigender ist, in einem tatsächlichen Krieg werden könnten“, fügte er hinzu.

Nach Gesprächen zwischen den Präsidenten Russlands und Frankreichs, Wladimir Putin und Emmanuel Macron, die am Freitag in Moskau stattfanden, berichtete die Financial Times unter Berufung auf französische Quellen, Russland habe sich in Richtung einer Deeskalation der Lage um die Ukraine „bewegt“.

Konkret soll es bei dem Treffen um den Abzug der russischen Truppen aus Weißrussland nach dem Ende ihrer Übungen in dem Land gegangen sein. Den Quellen zufolge wird dies zu weiteren Treffen und zur Unterzeichnung eines Abkommens über einen „strukturierten Dialog über kollektive Sicherheit“ führen.

Macron hatte bereits früher eine Umgestaltung des europäischen Sicherheitssystems vorgeschlagen, um Moskau darin einzubeziehen, aber dieses Angebot blieb unbeantwortet. Auch dieses Mal betonte der französische Staatschef, dass eine Normalisierung der internationalen Lage ohne einen Dialog mit Russland unmöglich sei.

„Wir müssen unsere europäischen Brüder schützen, indem wir ein neues Gleichgewicht vorschlagen, das in der Lage ist, ihre Souveränität und ihren Frieden zu bewahren. Dabei müssen wir Russland respektieren und die gegenwärtigen Traumata dieses großen Volkes und dieser großen Nation verstehen“, so der französische Präsident weiter.

So hat Macron, trotz einiger Differenzen mit Putin, großen Respekt vor dem russischen Führer. Genau wie sein deutscher Kollege Scholz ist Macron Realist und versteht, dass es keine realistische Perspektive ist, Moskaus Interessen und Bedenken zu ignorieren, wenn Ordnung, Stabilität und Frieden in Europa aufrechterhalten werden sollen – etwas, woran die Anglo-Allianz (USA und Großbritannien) nicht interessiert ist, da sie von einem möglichen kontinentalen Krieg nicht direkt betroffen wären.

Wie Weichert feststellte, sind Frankreich und Deutschland unter anderem auch von russischen Energielieferungen abhängig. Aus diesem Grund wollen die beiden Länder die von Biden geforderten strengen Beschränkungen nicht durchsetzen.

Nach Ansicht des ehemaligen Kongressmitarbeiters würden die beiden wichtigen Verbündeten sicherlich „die Amerikaner vor den Bus werfen, was sie auch tun werden, weil Paris glaubt, dass dies Amerikas ungewollten Einfluss auf europäische Angelegenheiten schwächen würde.“

Auf diese Weise deeskalieren die beiden europäischen Großmächte, ungeachtet der unaufhörlichen Beschwerden Polens und der baltischen Staaten, selbst eine Krise in der Ukraine, die Washington und Kiew scheinbar aus dem Nichts heraufbeschworen haben. Und obwohl die Europäer versprechen, auf jede russische Invasion in der Ukraine zu reagieren, und auf diese Weise „Einigkeit“ mit den USA demonstrieren, wissen sie genau, dass Moskau keine Pläne für eine solche Invasion hat. Aus diesem Grund ist Deutschland absolut nicht bereit, seinen Energie- und Industriebedarf zu opfern, um Washingtons feindselige antirussische Politik zu beschwichtigen.