US-Forscher haben im Labor ein neuer tödlicher Covid-Stamm entwickelt, der an die Art von Experimenten erinnert, von denen viele befürchten, dass sie die Pandemie ausgelöst haben.

Boston University kreiert COVID-Stamm mit 80 % Mortalität bei Mäusen

Forscher der Universität Boston haben einen neuen Covid-19-Stamm entwickelt, der bei humanisierten Mäusen eine Tötungsrate von 80 % aufweist.

Um zu erforschen, was Omicron so übertragbar macht, fügten die Forscher – zum Teil finanziert durch Zuschüsse des NIH und des NIAID von Anthony Fauci – das Omikron-Spike-Protein in den ursprünglichen Stamm von Covid-19 ein. Das daraus resultierende Virus war fünfmal infektiöser als Omikron.

„Das Omikron-Spike (S)-Protein mit einer ungewöhnlich großen Anzahl von Mutationen wird als Haupttreiber dieser Phänotypen angesehen. Wir haben ein chimäres rekombinantes SARS-CoV-2 erzeugt, das für das S-Gen von Omikron im Rückgrat eines alten SARS-CoV-2-Isolats kodiert, und dieses Virus mit der natürlich zirkulierenden Omikron-Variante verglichen“, heißt es im Preprint.

How many times did virologists say they were not making chimeric SARS viruses more deadly? How many???



Latest preprint shows they made a chimeric SARS-CoV-2 w/ Omicron S gene and ancestral SARS-CoV-2 backbone that showed 80% mortality in humanised mice.

Die neue Forschungsarbeit, die noch nicht von Fachleuten begutachtet wurde, wurde von einem Team aus Boston und Florida durchgeführt.

„Während Omikron bei Mäusen eine milde, nicht tödliche Infektion hervorruft, führt das Omikron S-tragende Virus zu einer schweren Erkrankung mit einer Sterblichkeitsrate von 80 Prozent“, schreiben die Forscher und fügen hinzu, dass das Spike-Protein zwar für die Infektiosität verantwortlich ist, aber Veränderungen an anderen Teilen seiner Struktur für seine Tödlichkeit verantwortlich sind.

Die Forscher haben den Spike von Omikron mit dem ursprünglichen Wildtyp-Stamm verbunden, der zu Beginn der Pandemie in Wuhan auftauchte.

Die Forscher untersuchten, wie sich Mäuse gegen den neuen Hybridstamm im Vergleich zur ursprünglichen Omicron-Variante verhielten. –Daily Mail

Die Forscher untersuchten auch die Auswirkungen der verschiedenen Stämme auf menschliche Lungenzellen, die im Labor gezüchtet wurden – an denen sich Covid festsetzt, bevor es gesunde Zellen anweist, Kopien von sich selbst herzustellen. Sie fanden heraus, dass der modifizierte Stamm fünfmal mehr Viruspartikel produziert als der ursprüngliche Omikron-Stamm (den alle Nagetiere überlebten).

Diese Studie liefert wichtige Erkenntnisse über die Pathogenität von Omicron. Wir zeigen, dass Spike, das am häufigsten mutierte Protein in Omicron, eine unvollständige Rolle bei der Abschwächung von Omicron hat. In In-vitro-Infektionstests zeigt das Omicron-Spike-tragende Ur-SARS-CoV-2 (Omi-S) im Vergleich zu Omicron eine wesentlich höhere Replikationseffizienz. In ähnlicher Weise verursacht Omi-S in K18-hACE2-Mäusen im Gegensatz zu Omicron, das nicht tödlich ist, eine schwere Krankheit mit einer Sterblichkeit von etwa 80 %. Dies deutet darauf hin, dass Mutationen außerhalb von Spike die Hauptursache für die abgeschwächte Pathogenität von Omicron in K18-hACE2-Mäusen sind. Weitere Studien sind erforderlich, um diese Mutationen zu identifizieren und ihre Wirkmechanismen zu entschlüsseln. –Biorxiv

Den Wissenschaftlern zufolge ist es jedoch unwahrscheinlich, dass ihr chimäres Virus beim Menschen so tödlich ist wie bei den Mäusen, da die für die Tests verwendete Rasse anfälliger für schwere Covid ist.

Letztes Jahr berichteten wir, dass Wissenschaftler in Wuhan, China, 18 Monate vor der Pandemie einen Vorschlag zur Freisetzung verbesserter luftübertragener Coronaviren in die freie Wildbahn einreichten, um sie gegen Krankheiten zu impfen, die andernfalls auf den Menschen übergesprungen sein könnten, so The Telegraph unter Berufung auf durchgesickerte Förderanträge aus dem Jahr 2018.

Der Antrag wurde von dem Zoologen Peter Daszak von der US-amerikanischen EcoHealth Alliance eingereicht, der hoffte, mithilfe der Gentechnik „human-spezifische Spaltstellen“ in Fledermaus-Covid einzubauen, „die es dem Virus erleichtern würden, in menschliche Zellen einzudringen“ – eine Methode, die zufällig eine langjährige Frage der wissenschaftlichen Gemeinschaft beantworten würde, wie sich SARS-CoV-2 so entwickelt hat, dass es für Menschen so infektiös wurde.

Daszaks Vorschlag umfasste auch Pläne zur Vermischung hochriskanter natürlicher Coronavirenstämme mit infektiöseren, aber weniger tödlichen Versionen. Zu seinem „Fledermaus-Team“ gehörten Dr. Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology sowie US-Forscher von der University of North Carolina und dem US Geological Survey National Wildlife Health Center.

Die Darpa lehnte den Vertrag ab – mit den Worten: „Es ist klar, dass das von Peter Daszak vorgeschlagene Projekt die lokale Bevölkerung hätte gefährden können“, und warnte gleichzeitig davor, dass Daszak die Gefahren, die mit der Verbesserung des Virus durch Funktionserweiterungsforschung oder durch die Freisetzung eines Impfstoffs in die Luft verbunden sind, nicht vollständig bedacht hatte.