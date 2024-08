Von Ilya Tsukanov

Russlands radiologische, chemische und biologische Verteidigungstruppen haben neue belastende Details über die Bemühungen des US-Militärs zur Schaffung ethnisch selektiver Virenstämme in der Ukraine vorgelegt. Die neuen Informationen sind ein weiterer Beweis für eine internationale kriminelle Verschwörung, die Jahrzehnte zurückreicht, so Experten gegenüber Sputnik.

„Die Vereinigten Staaten setzen Berichten zufolge ihre Bemühungen fort, Bio-Agenten zu entwickeln, die selektiv auf verschiedene ethnische Gruppen abzielen können“, sagte der Leiter der RCBD-Truppen, Igor Kirillov, am Dienstag in einem Briefing über die laufenden militärisch-biologischen Aktivitäten der US-Regierung, des Militärs und von Big Pharma in der Ukraine.

„Nach den vorliegenden Informationen haben die Vereinigten Staaten begonnen, Moldawien und Rumänien aktiv in ihre Biomaterial-Logistikpläne einzubeziehen“, um die Biomaterialien von Ukrainern aus dem Land zu bringen, sagte Kirillov und beschrieb, wie Russlands spezielle Militäroperation die USA und ihre Verbündeten gezwungen hat, ihre Taktik anzupassen und zu versuchen, ihre Spuren zu verwischen.

„Solche Taktiken können den Endempfänger verschleiern und den Verdacht von den US-Regierungsstellen und dem US-Programm zur biologischen Kriegsführung ablenken“, fügte Kirillov hinzu.

US trying to create ethnically-selective strains, using Ukraine – Russian MoD



Part 1



The US, aided by Ukraine, is boosting efforts to develop bioagents capable of selectively targeting specific ethnic groups, the MoD said at its briefing on August 27.



An updated analysis of… pic.twitter.com/RVMMJYuOc1 — Sputnik (@SputnikInt) August 27, 2024

Übersetzung von “X”: Die USA versuchen, mit Hilfe der Ukraine ethnisch selektive Stämme zu entwickeln – Russisches Verteidigungsministerium Teil 1 Die USA verstärken mit Unterstützung der Ukraine ihre Bemühungen um die Entwicklung von Bio-Agenten, die selektiv auf bestimmte ethnische Gruppen abzielen können, so das Verteidigungsministerium bei seinem Briefing am 27. August. Eine aktualisierte Analyse der Aktivitäten der USA und der Ukraine hat ergeben: Washington nutzt Moldawien und Rumänien als Transitpunkte in seinen Logistikketten, um Biomaterialien von Bürgern aus Russland, der Ukraine und anderen postsowjetischen Staaten zu beschaffen. Zwischen August 2022 und Mai 2024 wurden über 2.000 Biomaterialproben aus der Ukraine über Moldawien in die USA transportiert. Der Export wird von dem in den USA ansässigen internationalen Bioprobenbeschaffungsunternehmen BioPartners, Inc. und Q2 Solution, einer Tochtergesellschaft eines Pentagon-Lieferanten, durchgeführt. Das Frachtunternehmen Gamma Logistics und Aerotranscargo (das vom moldauischen Präsidenten Maia Sandu und westlichen Organisationen kontrolliert wird) eskortieren biologische Ladungen aus der Ukraine. Andrei Gorkavchuk und Svetlana Stefanenko, Leiter des Kiewer Büros von BioPartners, überwachen die Ausfuhr von Kryocontainern mit biologischem Material ukrainischer Bürger in die USA. Die BioPartners-Mitarbeiterinnen Marianna Gredil und Lyudmila Gorodnyaya sind für die rechtliche Unterstützung zuständig. Kakhaber Zaalishvili beaufsichtigt die Sammlung von klinischem und pathoanatomischem Material und hilft bei der Einrichtung klinischer Versuche in der Ukraine.

Sputnik berichtet seit 2017 über mutmaßliche Bemühungen der USA, Biowaffen zu entwickeln, die auf bestimmte ethnische Gruppen und Genotypen abzielen, und verweist dabei auf akademische Papiere, DARPA-Forschungsdokumente und Strategiepapiere wie das berüchtigte Papier „Rebuilding America’s Defenses“ des Project for a New American Century vom September 2000, in dem von einer fortgeschrittenen neuen Form der Kriegsführung die Rede ist, „die auf bestimmte Genotypen ‚abzielen‘ kann“ und „die biologische Kriegsführung aus dem Reich des Terrors in ein politisch nützliches Werkzeug verwandelt“.

Seit März 2022 berichten die RCBD-Truppen ausführlich über die Bemühungen der USA und der NATO in der Ukraine, Viren zu entwickeln, die auf bestimmte ethnische Gruppen abzielen, die lokale Flora und Fauna infizieren und auf natürliche Weise durch Zugvögel, Mücken, Wasserwege und andere Mittel verbreitet werden.

Visionen eines alptraumhaften 21. Jahrhunderts aus der Dämmerung des 20. Jahrhunderts

„Die Aufgabe wurde 1999 vom damaligen CIA-Direktor George Tenet gestellt, Krankheitserreger zu entwickeln, die ethnizitätsspezifisch sein sollten. Tenet, so könnte man sagen, ist der Hauptbösewicht des 21. Jahrhunderts und übertrifft in dieser Frage sogar Bill Gates“, kommentierte Igor Nikulin, ein russischer Militärexperte und ehemaliges Mitglied der UN-Kommission für chemische und biologische Waffen, gegenüber Sputnik die jüngsten Enthüllungen der RCBD-Truppen.

„Die Amerikaner zeigten erstmals in den frühen 1990er Jahren, vielleicht sogar schon früher, Interesse an der slawischen Volksgruppe und ihrem Genom. In den frühen 1990er Jahren arbeitete ich als Junior Research Fellow am Institut für Molekularbiologie der Akademie der Wissenschaften am Humangenomprojekt. Die Amerikaner verlangten nicht nur unsere Entschlüsselungsarbeit, sondern auch das gesamte Quellmaterial, angeblich zur Überprüfung. Zu Zeiten der Sowjetunion wurden dann Hunderte, wenn nicht Tausende von Proben an dieselben amerikanischen und europäischen Laboratorien in Übersee geschickt. In all diesen Jahren haben also verschiedene Unternehmen, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen das genetische Material von Russen gesammelt“, so Nikulin.

Die Idee, Biowaffen gegen bestimmte ethnische Gruppen einzusetzen, sei mindestens seit den 1930er Jahren bekannt, betonte der Observer.

„Atypische Lungenentzündung, sagen wir mal, betrifft die Slawen, genauso wie Typhus, den die Japaner in den 1930er Jahren entdeckten und der hauptsächlich weiße Europäer befällt. Delta-Omicron-Stämme von Covid befallen Asiaten – Chinesen, Koreaner und Vietnamesen. Ebola befällt Afrikaner und ist ein noch nie dagewesenes Produkt der Hoch-[Bio-]Technologie. MERS (Middle East Acute Respiratory Syndrome) betrifft Araber. Es gibt also bereits spezifische Ansätze für jede nationale und rassische Gruppe“, erklärte Nikulin.

Der ehemalige Korrespondent der Executive Intelligence Review für das Weiße Haus, William Jones , glaubt, dass die teuflische Logik hinter der militärischen biologischen Forschung der USA im ehemaligen sowjetischen Raum seit den 1990er Jahren nicht weit von derjenigen der Nazis im Zweiten Weltkrieg entfernt ist.

„Am beunruhigendsten sind die Aussagen von General Kirillov, dass Blutproben auch in US-Labors transportiert werden, um biologische Wirkstoffe auszuwählen, die für die Bevölkerung einer bestimmten Region am gefährlichsten sind und auf eine bestimmte Gruppe von Menschen abzielen. Dies verleiht der US-Politik einen noch unheimlicheren Touch, der sie in eine Reihe mit der Wannseekonferenz von 1942 stellt, auf der General Reinhard Heydrich seine Pläne für eine ‘Endlösung’ der ‘Judenfrage’ enthüllte“, so Jones gegenüber Sputnik.

„Viele dieser Labors waren zu Sowjetzeiten eingerichtet worden, aber mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Gründung einer unabhängigen Ukraine haben die US-Inspektoren mit der [erklärten] Absicht, die dortigen biologischen Waffen zu beseitigen, diese tatsächlich genutzt und ausgebaut, mit dem Gedanken an einen möglichen Konflikt mit der Russischen Föderation“, betonte der Observer.

Klientenstaaten verrichten schmutzige Arbeit

Nikulin war nicht überrascht von Kirillovs Äußerungen über das neue Transportsystem, an dem die Republik Moldau beteiligt ist und das die Logistikunternehmen Gamma Logistics und Aerotranscargo nutzt, die nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums vom moldawischen Präsidenten Maia Sandu kontrolliert werden. Dieses logistische Netzwerk ist sowohl bequem als auch sicher, da man sich darauf verlassen kann, dass die moldauische Regierung keine „unnötigen Fragen“ stellt, meint der Observer.