Zensur und Kontrolle: Wie Medien, Regierungen und soziale Netzwerke während der “COVID-Pandemie” zusammenarbeiteten (Agenda 2030)

Die COVID-19-Pandemie hat nicht nur die Weltwirtschaft und das Gesundheitswesen erschüttert, sondern auch gezeigt, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, sozialen Netzwerken und den Medien ist, wenn es darum geht, Informationen zu kontrollieren und zu zensieren.

Zensur im Auftrag der Regierung

Facebook hat kürzlich eingeräumt, dass es im Auftrag der Regierung Beiträge über COVID-19 zensiert hat. Diese Zensurmaßnahmen betrafen Inhalte, die nicht mit den offiziellen Aussagen der Gesundheitsbehörden übereinstimmten. Dies geschah angeblich, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu verhindern, jedoch wirft es ernsthafte Fragen über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Rolle von sozialen Netzwerken in der öffentlichen Debatte auf.

JUST IN – Zuckerberg bedauert die Zusammenarbeit mit der Biden-Harris-Regierung bei der Online-Zensur von Informationen aus der Covid-Ära. pic.twitter.com/vD4Ug5ebqh — Disclose.tv (@disclosetv) August 26, 2024

Auch bei 𝕏 wurde durch die sogenannten “Twitter Files” aufgedeckt, dass die US-Regierung Einfluss auf die Plattform ausübte, um bestimmte Inhalte zu zensieren. Diese Enthüllungen bestätigen, dass Regierungsbehörden aktiv daran beteiligt waren, Informationen zu unterdrücken, die nicht in das offizielle Narrativ passten.

YouTube, eine weitere gigantische Plattform, wurde ebenfalls beschuldigt, systematisch Inhalte zu löschen, die nicht den offiziellen Standpunkten der Regierungen entsprachen. Videos, die alternative Meinungen zur Pandemie oder zu den Impfungen präsentierten, wurden entfernt oder demonetarisiert, was die Diskussion über diese wichtigen Themen erheblich einschränkte.

Die COVID-19-Impfung und die verschwiegenen Nebenwirkungen

Während die Impfstoffe anfangs als der Ausweg aus der Pandemie gefeiert wurden, zeigen mittlerweile zahlreiche Studien, dass sie nicht in dem Maße wirksam waren, wie ursprünglich versprochen. Nebenwirkungen und Impfschäden, die erhebliche Ausmaße annehmen, werden oft verschwiegen oder heruntergespielt. Diese Entwicklungen werfen ein beunruhigendes Licht auf die Art und Weise, wie Gesundheitsinformationen während der Pandemie behandelt wurden.

COVID-19: Eine Krankheit mit spezifischem Risikoprofil

Es wird zunehmend anerkannt, dass COVID-19 vorwiegend ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen betroffen hat. Die durchschnittliche Altersgruppe der Verstorbenen lag bei etwa 83 Jahren. Dies entspricht weitgehend dem typischen Sterbealter, was die Frage aufwirft, ob die Pandemie-Maßnahmen in ihrem Ausmaß gerechtfertigt waren. COVID-19 ähnelte in vielerlei Hinsicht einer schweren Grippe, die jedoch in der medialen Darstellung und durch die Maßnahmen erheblich dramatisiert wurde. Bemerkenswert ist auch, wie die angeblichen Todeszahlen weltweit verzerrt wurden.

Die Rolle der Medien und die systematische Kontrolle

Eines der größten Medienhäuser in der Schweiz, Ringier, aber nicht nur, das in mehreren Ländern operiert, soll seinen Journalisten explizite Anweisungen gegeben haben, die Regierungen während der COVID-19-Krise nicht zu kritisieren. Diese Anweisung zeigt, wie stark der Einfluss der Regierungen auf die Berichterstattung war und wie wenig Raum für kritische Stimmen blieb.

Agenda 2030 und die Vision totaler Kontrolle

Diese Vorgänge passen in ein größeres Bild, das in die sogenannte Agenda 2030 eingebettet ist. Diese globale Initiative, die offiziell als Plan zur Förderung nachhaltiger Entwicklung verkauft wird, wird von Kritikern als Versuch gesehen, eine umfassende Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung zu etablieren. Die Zusammenarbeit von Regierungen, Medien und Tech-Giganten während der Pandemie könnte als ein Testlauf für die Mechanismen betrachtet werden, die zur Umsetzung dieser Agenda erforderlich sind. Ziel ist es, durch eine gezielte Kontrolle der Informationen und Meinungen die Bevölkerung in bestimmte Richtungen zu lenken und abweichende Stimmen zu unterdrücken.

Insgesamt zeichnet sich ein beunruhigendes Bild ab: Regierungen, soziale Medien und traditionelle Medienhäuser arbeiteten während der Pandemie eng zusammen, um die Kontrolle über die öffentliche Meinung zu behalten. Diese Allianz diente nicht nur dazu, Informationen zu steuern, sondern auch, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und eine einheitliche Botschaft durchzusetzen. Es wird immer deutlicher, dass es bei diesen Maßnahmen nicht nur um den Schutz der Bevölkerung ging, sondern um die langfristige Implementierung einer umfassenden Kontrolle und Überwachung im Rahmen der Agenda 2030.

