Die CDC, das US National Institute of Public Health and the Environment, hat zugegeben, dass ein Mundschutz kaum hilft die Verbreitung von Corona zu verhindern, schreibt One America News. Die Regierung steht unter zunehmendem Druck, die Pflicht zum Mundschutz in den USA abzuschaffen.

Eine neue Studie der CDC zeigt, dass Mundschutz einen vernachlässigbaren Effekt auf Covid-19 hat, der innerhalb der Fehlermarge liegt. Laut der Studie reduzierte der Mundschutz die Zahl der Neuinfektionen um 1,5 Prozent. Sie waren in den ersten 20 Tagen nach Einführung der Mundschutzpflicht zu 0,5 Prozent und nach 100 Tagen zu weniger als 2 Prozent wirksam.

Die CDC sagte, dass sie immer noch das Tragen von Mundschutz empfiehlt, obwohl das Zentrum zugab, dass es statistisch gesehen keine Rolle spielt. Einige US-Bundesstaaten gehen langsam aber sicher zur Normalität zurück, indem sie die Mundschutzpflicht abschaffen.

Mittlerweile gibt es bereits 16 US-Bundesstaaten, die keine Maskenpflicht mehr haben. In keinem der Diagramme gab es einen Unterschied, nachdem die Maßnahme abgeschafft wurde.