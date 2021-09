US-Gesundheitsminister: Flugreisen für Ungeimpfte sind erlaubt

Während Präsident Joe Biden die umstrittenen Impfvorschriften weiter vorantreibt, hat er sich nicht in den Flugverkehr eingemischt. Doch nach Ansicht des U.S. Surgeon General Vivek Murthy hat der Präsident seine Gründe.

In der CNN-Sendung State of the Union am Sonntag, den 12. September, sagte Murthy, dass der Flugverkehr von der Impfpolitik ausgenommen wurde, um Notfälle für ungeimpfte Menschen zu erleichtern.

„Wir wissen, dass es bei der Einführung von Impfstoffen für den Reiseverkehr wichtige Fragen der Gerechtigkeit zu klären gibt“, sagte er. Er fügte hinzu, es gehe darum, „sicherzustellen, dass Menschen, die zum Beispiel im Notfall zu einem erkrankten Verwandten reisen müssen, dies tun können, auch wenn sie nicht geimpft sind“.

Der Präsident kündigte am Donnerstag seine neue sechsteilige Strategie zur Bekämpfung der Delta-Variante an, die seit Juli dramatisch angestiegen ist. Teil der Strategie ist eine Gebühr von 14.000 Dollar für private Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter nicht impfen oder wöchentlich testen lassen.

„Wir haben die Mittel, das Virus zu bekämpfen, wenn wir uns als Land zusammenschließen und diese Mittel nutzen“, sagte er.

Es wird erwartet, dass die neue Politik weitere 80 Millionen Arbeitnehmer einbezieht, da sie auf private Organisationen mit mehr als 100 Mitarbeitern abzielt.

„Ich denke, es ist eine angemessene Reaktion, wenn wir erkennen, dass wir, wenn wir wollen, dass unsere Wirtschaft wieder anspringt, wenn wir wollen, dass unsere Schulen in Betrieb bleiben, Schritte unternehmen müssen, um sicherzustellen, dass Arbeitsplätze und Lernumgebungen sicher sind, und diese Anforderungen werden dazu beitragen“, so der Generalarzt gegenüber ABC News.

Das Impfmandat befreit 17 Millionen Beschäftigte des Gesundheitswesens und 4 Millionen Angestellte und Auftragnehmer der Bundesregierung nicht von der wöchentlichen Testmöglichkeit.

„Wir wissen, dass diese Art von Anforderungen unsere Impfraten tatsächlich verbessern“, sagte Murthy.

Die Impfungen wurden als die wirksamste Methode zur Abwehr von COVID-19 angepriesen, abgesehen von anderen unangenehmen Optionen wie Abriegelungen und Geschäftsschließungen. Aber sie bergen auch das Risiko schwerer Nebenwirkungen wie Blutgerinnsel und Herzentzündungen bei einem seltenen Anteil der Empfänger.

Als Reaktion auf die Verärgerung über den Impfstoff-Vorstoß stellte Murthy fest, dass dies eine kritische Zeit für Einigkeit sei, ein ähnlicher Aufruf wie der von Präsident Biden.

„Unser Feind ist ein Virus, nicht was anderes“, sagte Murthy. „Und wir müssen diese nächste Phase der Pandemiebekämpfung in dem Bewusstsein angehen, dass wir einander zuhören müssen, bevor wir vorschnell urteilen.

„Wir müssen uns gegenseitig bei unseren Entscheidungen und in Krisenzeiten unterstützen“, fügte er hinzu.