US-Intervention in Libyen: Gaddafis Ermordung als Teil eines größeren geopolitischen Plans.

Shabnam Palesa Mohamed, eine Aktivistin, Journalistin und Anwältin, beschreibt in einer aktuellen Folge von „Financial Rebellion“ der Children’s Health Defense, moderiert von Catherine Austin Fitts, wie die USA in Libyen einmarschierten und dessen Präsidenten Muammar Gaddafi ermordeten, weil das Land sowohl an einer goldgedeckten Währung als auch an der Vereinigung Afrikas arbeitete.

„Libyen arbeitete an einer goldgedeckten Währung und auch an der Vereinigung Afrikas in den Vereinigten Staaten von Afrika, was eine große Bedrohung für die Konzerne darstellte, die immer noch die Teile der Welt beherrschten, die über Mineralien und andere Ressourcen verfügten“, sagt Mohamed. „Und so entstand der Plan, den libyschen Präsidenten Muammar Gaddafi zu ermorden.“

Mohamed fügt hinzu, dass Libyen unter Gaddafi „ein Land war, in dem die Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung hatten und Geld bekamen, wenn sie heirateten, und all diese wunderbaren Dinge“. Gaddafi sei „bis zum Schluss trotzig“ geblieben.

„Das ist auch in anderen Ländern passiert“, fügt die Anwältin und Aktivistin hinzu. „Länder, die keine Zentralbank haben, die mit der Federal Reserve verbunden ist, werden auch geopolitisch bestraft, mit Wirtschaftssanktionen, Handelsbeschränkungen usw., einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese bunte Truppe, die sich in BRICS+ zusammengeschlossen hat.“

Auszug aus dem Clip:

„In einem Land, in dem die Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung hatten und Geld bekamen, wenn sie heirateten, all diese wunderbaren Dinge. Aber, wissen Sie, er war trotzig bis zum Schluss. Aber das ist auch in anderen Ländern passiert, in Ländern, die keine Zentralbank haben, die mit der Federal Reserve verbunden ist und so weiter, die auch geopolitisch bestraft werden, durch Wirtschaftssanktionen, Handelsbeschränkungen und so weiter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese bunte Truppe, die sich in BRICS+ zusammengeschlossen hat.

„Und wir haben gesehen, wie diese Länder auf dem letzten UN-Gipfel eine interessante Position eingenommen haben. Sie haben versucht, eine Klausel einzuführen, die die Einmischung in Angelegenheiten von souveräner Bedeutung, von nationaler Bedeutung einschränken sollte, und das wurde klar abgelehnt. Das war also vom Tisch.

„Es ist dasselbe Land, das letztes Jahr im September das Schweigen über die politische Erklärung der UN zu Pandemien gebrochen hat. Warum die UN eine Erklärung zu Pandemien abgibt, ist auch sehr interessant. Und trotz des Brechens des Schweigens wurden diese Länder ignoriert. Je mehr diese Länder ignoriert werden, desto mehr werden sie sagen, dass sie offensichtlich nicht innerhalb des Systems weiterarbeiten können. Sie benötigen Alternativen. Und so werden die BRICS weiter wachsen.