Von Jon Fleetwood

313 Millionen Dollar für den Bau neuer Produktionsanlagen für Grippeimpfstoffe.

Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar für medizinische Gegenmaßnahmenprogramme des Bundes vorsieht, darunter fast 313 Millionen US-Dollar, die laut Gesetzestext speziell für eine künftige Influenza-Pandemie vorgesehen sind.

H.R. 9260, eingebracht von dem Abgeordneten Robert B. Aderholt (R-AL), trägt den Titel „Departments of Labor, Health and Human Services, and Education, and Related Agencies Appropriations Act, 2027“ und würde die Programme der Bundesregierung in den Bereichen Arbeit, Gesundheit, Bildung und verwandter Behörden für das Haushaltsjahr 2027 finanzieren.

Die Forderung nach Milliarden von Steuergeldern für die Entwicklung von Medikamenten, zu deren Einnahme die Amerikaner während eines künftigen, von der Regierung ausgerufenen Notstands gezwungen werden könnten, erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das US-Militär und die National Institutes of Health Experimente zur Funktionssteigerung an Influenza-Erregern finanzieren – genau die Art von Experimenten, die angeblich zur COVID-19-Pandemie geführt haben.

Er erfolgt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem der Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) der FDA den Weg für die Zulassung des neuen mRNA-Grippeimpfstoffs von Moderna ebnet, obwohl der Impfstoff angeblich einen absoluten Nutzen von weniger als 1 % bietet.

Sie können hier Ihren Abgeordneten finden und ihm mitteilen, wie er Ihrer Meinung nach über H.R. 9260 abstimmen sollte.

Der neue Finanzierungsantrag ist in den Mittelzuweisungen für die „Administration for Strategic Preparedness and Response“ (ASPR) unter der Rubrik „Forschung, Entwicklung und Beschaffung“ aufgeführt.

Der Gesetzentwurf sieht folgende Mittelzuweisung vor:

„Zur Umsetzung von Titel III und der Untertitel A und B von Titel XXVIII des PHS-Gesetzes in Bezug auf die Forschung, Entwicklung, Lagerung, Herstellung und Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen zur Abwehr potenzieller chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Bedrohungen für die Zivilbevölkerung werden 3.312.991.000 US-Dollar bereitgestellt.“

Der Gesetzentwurf unterteilt diesen Gesamtbetrag anschließend in mehrere Kategorien.

Es werden folgende Mittel zugewiesen:

„(1) 1.060.000.000 US-Dollar, die bis zum 30. September 2028 zur Verfügung stehen, sind für Ausgaben bestimmt, die zur Unterstützung fortgeschrittener Forschung und Entwicklung … sowie für sonstige Verwaltungsausgaben der Biomedical Advanced Research and Development Authority erforderlich sind;“

Außerdem sieht er vor:

„(2) 880.000.000 US-Dollar, die bis zur vollständigen Ausschöpfung verfügbar bleiben, sind für Ausgaben bestimmt, die für die Beschaffung von Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind …“

Ein weiterer Abschnitt sieht folgende Mittelzuweisung vor:

„(3) 1.060.000.000 US-Dollar, die bis zur vollständigen Ausschöpfung verfügbar bleiben, sind für Ausgaben bestimmt, die zur Umsetzung von Abschnitt 319F-2(a) des PHS-Gesetzes erforderlich sind.“

313 Millionen Dollar für künftige Medikamente gegen eine Influenza-Pandemie und den Bau von Produktionsanlagen für Influenza-Impfstoffe

Der Gesetzentwurf sieht gesonderte Mittel vor, die speziell für eine Influenza-Pandemie bestimmt sind.

Darin heißt es:

„(4) 312.991.000 Dollar sind für Ausgaben bestimmt, die zur Vorbereitung auf eine Influenza-Pandemie oder zur Reaktion darauf erforderlich sind; davon bleiben 285.000.000 Dollar so lange verfügbar, bis sie für Maßnahmen wie die Entwicklung und den Kauf von Impfstoffen, antiviralen Medikamenten, notwendigen medizinischen Hilfsmitteln, Diagnostika und Überwachungsinstrumenten aufgebraucht sind.“

Der Gesetzentwurf ermächtigt ferner dazu, einen Teil dieser Mittel zur Unterstützung der Produktionskapazitäten des privaten Sektors einzusetzen, sofern dies vom Ministerium für Gesundheit und Soziales als notwendig erachtet wird.

Im Gesetzentwurf heißt es:

„Die gemäß diesem Absatz zugewiesenen Mittel dürfen für den Bau oder die Sanierung von Einrichtungen in privatem Besitz zur Herstellung von Pandemie-Grippeimpfstoffen und anderen biologischen Präparaten verwendet werden, wenn der Minister einen solchen Bau oder eine solche Sanierung für notwendig erachtet, um eine ausreichende Versorgung mit solchen Impfstoffen oder biologischen Präparaten sicherzustellen.“

Das Gesetz sieht außerdem vor, dass: