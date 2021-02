US-Medien: Wird das Schweizer Volk dem WEF im Juni einen schweren Schlag versetzen?

Nach einer landesweiten Kampagne ist es Schweizer Aktivisten gelungen, ein Referendum über die Beendigung der verheerenden Coronamaßnahmen der Regierung zu erzwingen. Ein erfolgreiches Referendum würde den Extremisten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, einen schweren Schlag versetzen, die seit Beginn der angeblichen „Pandemie“ darauf drängen, die Weltwirtschaft stillzulegen, das schreibt 21st Century Wire.

Unter anderem wendet man sich dagegen, dass die „Regierung den Menschen experimentelle Impfstoffe aufzwingt“. Das Referendum sollte im Juni abgehalten werden. Letzten Monat wurde eine Petition mit fast 90.000 Unterschriften eingereicht, fast das Doppelte der erforderlichen 50.000.

Gefährlich, unethisch und unnötig

Die Maßnahmen gegen Covid, die im vergangenen September in der Schweiz verabschiedet wurde, hat viele Schweizer Bürger verärgert. Nach Ansicht der Gruppe „Friends of the Constitution“ ist das Gesetz „gefährlich, unethisch und unnötig“.

Vorstandsmitglied Christoph Pfluger sagte der Financial Times: „Wir glauben, dass die Regierung die Pandemie nutzt, um mehr Kontrolle und weniger Demokratie einzuführen.“

Erstes und vielleicht einziges Land

„Die langfristigen Probleme, die sich aus einem solchen Ansatz ergeben, werden enorm sein. Wir sind eine Bewegung, die der Meinung ist, dass man eine Krise nicht ohne Beteiligung der Bevölkerung bewältigen kann. Man kann nicht ohne das Volk regieren“, fuhr er fort.

Pfluger sagte, dass die Schweiz das erste und vielleicht das einzige Land sein wird, das seine Bürger über die Corona-Maßnahmen abstimmen lässt. Er sagte weiter, er sei „erstaunt“ über die Menge an Unterstützung durch Freiwillige.

