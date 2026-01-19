Von Jon Fleetwood

Die US-Regierung hält an ihren Bemühungen um die Entwicklung einer intranasalen, selbstreplizierenden RNA-Impfstofftechnologie fest.

Ein vom US-Militär finanziertes Forschungsprogramm hat einen intranasalen, selbstreplizierenden RNA-Impfstoff (sa-mRNA) gegen die Vogelgrippe H5N1 entwickelt, der auf chimären Virenkonstrukten basiert, die durch reverse Genetik zusammengesetzt wurden.

Die Arbeit wurde 2026 in einem Artikel in Nature Communications veröffentlicht und ausdrücklich durch einen von der US-Armee verwalteten Vertragsmechanismus für biologische Verteidigung finanziert.

Der Impfstoff soll die Zellen dazu zwingen, das H5N1-Vogelgrippe-Antigen zu produzieren und gleichzeitig virale Replikationsenzyme zu produzieren, die die selbstverstärkende RNA innerhalb der Zelle kopieren.

Die US-Regierung finanziert die Entwicklung von Vogelgrippe-Impfstoffen der nächsten Generation und gleichzeitig die Entwicklung von angeblich chimären „Frankenstein“-Vogelgrippeviren.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor entwickelten Manipulation von Krankheitserregern war.

Warum schafft die Regierung gleichzeitig das Problem der Vogelgrippe-Pandemie und die Lösung dafür, genau wie sie es vor dem Ausbruch von COVID-19 mit Coronaviren getan hat?

Was wurde entwickelt?

Die Forscher sollen einen selbstverstärkenden RNA-Impfstoff entwickelt haben, der ein Replikon-Gerüst des venezolanischen Pferdeenzephalitis-Virus (VEEV) verwendet, in das sie Influenza-Hämagglutinin-Gene (HA) aus H5N1 (und H7N9) eingefügt haben.

Das RNA-Konstrukt wurde in einen kationischen nanostrukturierten Lipidträger verpackt und für die intranasale Verabreichung als Spray entwickelt.

Dies ist keine herkömmliche mRNA.

Selbstverstärkende RNA repliziert sich in Wirtszellen und erhöht nach der Verabreichung die Antigenproduktion.

Das Konstrukt wird zwar als replikationsdefekt beschrieben (es fehlen virale Strukturgene und es kann kein sich ausbreitendes Virus bilden), dennoch handelt es sich um ein synthetisches virales System, das aus Komponenten verschiedener Viren aufgebaut ist.

Reverse Genetik & chimäres Design

Die Plattform wurde unter Verwendung der reversen Genetik hergestellt – ausgehend von Gensequenzen, deren Klonierung in Plasmide und der Erzeugung von RNA durch In-vitro-Transkription.

Praktisch bedeutet dies, dass Influenza-Genmaterial gezielt in ein VEEV-Replikon eingebaut wurde, wodurch ein chimäres virales Konstrukt entstand, das sich in den Zellen selbst amplifiziert.

Dieser Ansatz stellt eine gezielte genetische Assemblierung viraler Teile dar, um eine bestimmte biologische Wirkung zu erzielen.

Intranasale Verabreichung

Der Impfstoff wurde speziell für die intranasale (IN) Verabreichung entwickelt, eine Verabreichungsform, die laut den Autoren eine Immunantwort der Schleimhäute und der Lunge hervorruft, die intramuskuläre Impfstoffe nicht erzeugen.

Die Studie berichtet über eine Verteilung im gesamten oberen und unteren Atemtrakt, wobei ein Teil des Materials in den Magen-Darm-Trakt gelangt – ein bekanntes Merkmal der intranasalen Verabreichung.

Diese Wahl der Verabreichungsform ist wichtig, da sie ein selbstreplizierendes RNA-System direkt auf die Atemwegsschleimhaut bringt, anstatt es auf das Muskelgewebe zu beschränken.

Das Virus-Ziel: H5N1

Das primäre Antigen-Ziel ist die Vogelgrippe H5N1, die in der Veröffentlichung wiederholt als präpandemische Bedrohung dargestellt wird.

In Versuchen mit Frettchen wurden diese einer hohen intranasalen Influenza-Exposition ausgesetzt, wobei die sa-mRNA-Plattform laut Bericht vor schweren Erkrankungen schützt.

Die Studie positioniert die Plattform als schnell einsetzbar und betont ihre Skalierbarkeit, Thermostabilität und ihr Potenzial für die Bevorratung – eine Formulierung, die eher mit Pandemievorsorge als mit routinemäßigen saisonalen Impfungen übereinstimmt.

Wer hat das Projekt finanziert – und wie?

In der Veröffentlichung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Arbeit „von der US-Regierung unter der Nummer W15QKN-16-9-1002 im Rahmen einer sonstigen Transaktion gefördert wurde”.

W15QKN-16-9-1002 ist eine Vereinbarung des U.S. Army Contracting Command–New Jersey Other Transaction Agreement (OTA), die gemäß Abschnitt 815 des National Defense Authorization Act von 2016 geschlossen wurde.

Mit dem Abkommen wurde das Medical CBRN Defense Consortium (MCDC) gegründet, um die Forschung und Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen für chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Bedrohungen zu finanzieren.

Wichtige Punkte aus dem OTA selbst:

Das Abkommen wird vom U.S. Army Contracting Command im Auftrag des Verteidigungsministeriums verwaltet.

Es ermächtigt die Regierung, bestimmte Projekte, die sie für notwendig erachtet, auszuwählen, zu leiten und zu finanzieren.

Der Geltungsbereich umfasst ausdrücklich Impfstoffe, medizinische Gegenmaßnahmen und Fertigungsplattformen, die für eine schnelle Reaktion auf biologische Bedrohungen ausgelegt sind.

Der geschätzte Wert der im Rahmen der Vereinbarung vergebenen Projekte beläuft sich auf bis zu 10 Milliarden US-Dollar bei einer Laufzeit von 20 Jahren.

Die Forschung wurde durch einen militärischen Forschungs- und Entwicklungsrahmen für biologische Verteidigung unterstützt, der auf die Entwicklung einsetzbarer medizinischer Technologien ausgerichtet ist.

Fazit

Der Artikel in Nature bestätigt, dass ein vom US-Militär verwaltetes Förderprogramm die Entwicklung eines intranasalen, selbstreplizierenden sa-mRNA-Impfstoffs in Sprayform unterstützt hat, der aus chimären viralen Konstrukten mit H5N1-Influenzagenen aufgebaut ist.

Die Autoren betonen die Schnelligkeit, Skalierbarkeit und Einsatzbereitschaft.

Dies ist am besten nicht als routinemäßige Grippeimpfstoffstudie zu verstehen, sondern als Demonstration einer Plattform für die biologische Verteidigung: ein synthetisches, selbstverstärkendes Virussystem, das für den schnellen Einsatz bei Atemwegserkrankungen in einem zukünftigen Pandemieszenario entwickelt wurde.

In einer Zeit, in der Regierungen nun anerkennen, dass im Labor hergestellte Krankheitserreger globale Krisen auslösen können, finanzieren die Vereinigten Staaten gleichzeitig die Entwicklung chimärer Vogelgrippesysteme und der intranasalen selbstreplizierenden Technologien, die ihnen entgegenwirken sollen – wodurch die Grenze zwischen der Schaffung einer Pandemiegefahr und der Reaktion auf eine Pandemie in derselben militärisch geführten Pipeline zusammenbricht.