US-Militär in der Krise: Hochdekorierter US-Militäroffizier tritt zurück und opfert seine Pension aus Protest gegen die Impfvorschrift

Der ehemalige Oberstleutnant Bradley Miller ist nach über 19 Jahren im Dienst der US-Armee von seinem Posten zurückgetreten und begründet dies mit dem unverantwortlichen und unrechtmäßigen MRNA-Mandat des Pentagons.

„Ich habe die Armee mit meiner Integrität und meinem Eid auf die Verfassung verlassen“, sagte Miller. Und das tat er auch.

Als hochdekorierter Offizier befehligte Miller ein Bataillon der 101. Luftlandedivision und war Absolvent der renommierten School of Advanced Military Studies (SAMS) der Armee.

Als Verteidigungsminister Lloyd Austin den Befehl zum Einsatz des mRNA-„Impfstoffs“ erteilte, widersprach Miller energisch.

Miller schreibt:

„Ich halte die Impfstoffe sowohl für unnötig als auch für gefährlich. Ich glaube, dass sie ein weitaus größeres Risiko für die individuelle und kollektive Bereitschaft darstellen als das COVID-19-Virus, vor dem sie angeblich schützen sollen. Daher glaube ich, dass die verantwortungsvollste Entscheidung, die ich für meine eigene Gesundheit und die meiner Mitmenschen treffen kann, darin besteht, die Impfungen zu verweigern. Ich habe noch nie einen von der Armee vorgeschriebenen Impfstoff verweigert und habe im Laufe der Jahre viele Impfungen erhalten.

Obwohl er nur noch wenige Monate von seiner Pension entfernt war, trat Miller aus Protest gegen das MRNA-Mandat des Pentagons zurück.

Das „Impfstoff“-Mandat des Verteidigungsministeriums, das außergerichtlich durchgesetzt wird, hat zu einer massiven Bereitschaftskrise beim US-Militär geführt, da die mRNA-Injektion nicht das hält, was sie verspricht: sicher und wirksam.

Tausende von Soldaten haben eine religiöse Ausnahmegenehmigung für das Mandat beantragt, da dies die einzige Möglichkeit war, die Anforderung anzufechten. Als Reaktion darauf hat das Militär ein digitales Instrument geschaffen, mit dem Ausnahmen massenhaft verweigert werden können.

In einem neuen Interview mit NTD News erklärte Miller, dass er aus prinzipiellen Gründen keine religiöse Ausnahmegenehmigung beantragt habe.

Er fuhr fort:

„Ich wollte für mich keine Ausnahme machen. Ich war gegen dieses Mandat zu 100%. Ich wollte, dass es komplett aufgehoben wird. Ich will immer noch, dass es komplett rückgängig gemacht wird. Ich habe zu keinem Zeitpunkt nach einer Ausnahme für mich selbst gesucht“.

Da Miller zurücktrat, hatte er keinen Anspruch auf eine Altersrente. Er erklärt, warum er diese Entscheidung trotzdem getroffen hat:

„Ja, ich habe mein Kommando aufgegeben. Ich habe meine Karriere aufgegeben. Ich habe meine Altersversorgung aufgegeben. Aber ich glaube, ich habe trotzdem gewonnen, denn nach 19 Dienstjahren habe ich die Armee mit meiner Integrität und meinem Eid auf die Verfassung verlassen.“

Oberleutnant Bradley Miller, der wegen des Impfstoffmandats zurücktrat, erklärte in seinem Rücktrittsschreiben: „Eine Fortsetzung des Dienstes käme einer unausgesprochenen Billigung dessen gleich, was ich für einen Akt medizinischen Betrugs und Fehlverhaltens halte, der an Militärangehörigen begangen wird.“

LTC Bradley Miller, who resigned over the vaccine mandate, said in his resignation letter: “Continued service would equate to an unspoken endorsement of what I consider to be an act of medical fraud and misconduct perpetrated on military service members.” https://t.co/OpHVoQJvyn