Tyler Durden

NATO-Chef Mark Rutte hielt am Donnerstag in Berlin eine bedeutende Rede, in der er die Mitglieder des Bündnisses anflehte, die gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen drastisch zu verstärken, um einem bevorstehenden Konflikt mit Russland entgegenzutreten, der „im Ausmaß des Krieges sein könnte, den unsere Großeltern und Urgroßeltern ertragen mussten.“

💥Aktuell‼️Der von den USA geführte NATO-Chef Rutte ruft Europa dazu auf, auf einen Krieg vorbereitet zu sein, „wie ihn unsere Großeltern und Urgroßeltern ertragen mussten”. pic.twitter.com/tVM7xke3zm — Don (@Donuncutschweiz) December 11, 2025

In der „Keynote-Rede“ tadelte er jene Bündnispartner, die die Dringlichkeit der ‚russischen Bedrohung‘ für Europa nicht spüren. „Wir sind Russlands nächstes Ziel. Ich fürchte, dass sich zu viele still selbstzufrieden fühlen“, sagte er. „Zu viele spüren die Dringlichkeit nicht. Und zu viele glauben, dass die Zeit auf unserer Seite ist. Das ist sie nicht. Die Zeit zum Handeln ist jetzt.“

„Der Konflikt steht vor unserer Tür. Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Und wir müssen vorbereitet sein“, fügte er hinzu und warnte vor dem nächsten Weltkrieg.

NOW – NATO Chief Rutte warns: "We need to be ready… Russia has brought war back to Europe, and we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured." pic.twitter.com/STEvo8y3Zr — Disclose.tv (@disclosetv) December 11, 2025

Er behauptete weiter, Russland könnte innerhalb von fünf Jahren bereit sein, militärische Gewalt gegen die NATO einzusetzen, zu einem Zeitpunkt, an dem der Ukrainekrieg keine Anzeichen eines Stopps zeigt. Rutte argumentierte, dass mehr als nur höhere Ausgabenschwellen umgesetzt werden sollten, und er drängte darauf, dass Bündnismitglieder zu einer „Kriegsmentalität“ übergehen müssen.

„Putin bezahlt seinen Stolz mit dem Blut seines eigenen Volkes“, sagte Rutte an anderer Stelle. „Und wenn er bereit ist, gewöhnliche Russen auf diese Weise zu opfern, was ist er dann bereit, uns anzutun?“

Natürlich anerkannte nichts davon aus Moskaus Sicht die Ursachen des Krieges, insbesondere die Frage der ständigen NATO-Erweiterung.

Rutte macht auch einen kommenden ‚Weltkrieg‘ groß, obwohl europäische Führungskräfte größtenteils den von Trump vorgeschlagenen Friedensplan abgelehnt haben, da sie die Aussicht auf territoriale Zugeständnisse im Donbas und auf der Krim für unerträglich halten. Es scheint, dass die Falken immer noch die Kontrolle über Europa haben.

Ein weiterer interessanter Moment war, als der NATO-Chef China viel Schuld zuschrieb. Er behauptete, Moskau könne den Krieg ohne Hilfe aus Peking nicht führen.

„China ist Russlands Lebensader“, behauptete er. „Ohne Chinas Unterstützung könnte Russland diesen Krieg nicht weiterführen. Etwa 80 Prozent der kritischen elektronischen Komponenten in russischen Drohnen und anderen Systemen werden in China hergestellt. Also, wenn Zivilisten in Kiew oder Charkiw sterben, ist chinesische Technologie oft in den Waffen, die sie töten.“

Aber ironischerweise könnte dasselbe für viele westliche Militärsysteme gesagt werden, selbst für solche, die vom Pentagon eingesetzt werden. Chinesische Technik ist im Grunde überall und das ist kein Geheimnis.

Ein Kommentator hatte diese scharfsinnige Beobachtung zum traurigen Zustand in Europa:

Rasende, verzweifelte Boomer, die Gesetze erlassen, um junge Menschen von freier Meinungsäußerung, Wohneigentum oder stabiler Beschäftigung auszuschließen, während sie sie auch beschimpfen, ähm, das ist genau wie der Zweite Weltkrieg, also führen wir auch die Wehrpflicht wieder ein.



Aussteigen, sich flachlegen, aufgeben – sind rationale Entscheidungen.