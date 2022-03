US/NATO ist im Griff eines dämonischen Todeswunsches & die ganze Welt ist bedroht

Ich will nicht übertreiben, aber ich komme langsam zu dem Schluss, dass die Nuklearverrückten, die den Neuen Kalten Krieg zwischen den USA und der NATO führen, den sie vor Jahrzehnten begonnen haben, einen Atomkrieg mit Russland anzetteln wollen.

Ihre Heuchelei und ihr nihilistischer Durst nach Tod und Zerstörung sind so extrem, dass es mir den Verstand raubt. Sie beschuldigen Russland, einen neuen Kalten Krieg begonnen zu haben, obwohl es das schon vor Jahrzehnten getan hat und seitdem bis an die Grenzen gegangen ist. Jetzt tun sie schockiert, dass Russland nach vielen Jahren der Geduld in der Ukraine zurückgeschlagen hat.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Oliver Stone seine vierteiligen Interviews mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Putin-Interviews wurden zwischen 2015, dem Jahr nach dem von den USA inszenierten Staatsstreich in der Ukraine, der Nazis an die Macht in dem an Russland grenzenden Land brachte, und 2017 geführt.

Stone wurde natürlich dafür verunglimpft, dass er es wagte, respektvoll Fragen zu stellen und Antworten von dem russischen Staatschef zu erhalten, den die amerikanischen Medien wie alle anderen mythischen Schreckgespenster immer als den neuen Hitler dargestellt haben, der die Welt erobern will, obwohl es die Vereinigten Staaten und nicht Russland sind, die über 750 Militärstützpunkte in der ganzen Welt haben und Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien angegriffen haben – die Liste ist endlos.

In seinen Putin-Interviews lässt Oliver Stone, ein Mann der Wahrheit und der Ehre, die Zuschauer einen Blick auf den wahren Wladimir Putin und die Angelegenheiten werfen, die ihn als Führer Russlands betreffen. Im Jahr 2018 habe ich über diese Interviews geschrieben:

…er [Putin] bringt Fakten vor, die für jeden, der sich mit Fakten auskennt, laut und deutlich klingen sollten.

….dass die USA einen äußeren Feind brauchen („Ich weiß das, ich spüre das.“).

Die USA haben den Staatsstreich in der Ukraine an Russlands Grenze eingefädelt.

Die USA haben Russland mit US/NATO-Truppen und -Stützpunkten umzingelt, die mit antiballistischen Raketen bewaffnet sind, die, wie Putin gegenüber Stone richtig sagt, innerhalb von Stunden in reguläre offensive Atomraketen umgewandelt werden können, die auf Russland gerichtet sind.

Dies ist eine sachliche und wahre Aussage, die jeden vernünftigen Menschen entsetzt aufschrecken lassen sollte. Welcher Amerikaner würde es tolerieren, wenn Russland über solche Raketen verfügte, die die Vereinigten Staaten von Kuba, Mexiko und Kanada aus umzingeln? Was würden CNN und die New York Times dazu sagen?

Doch dieselben Leute finden es unmöglich, die Legitimität der russischen Position zu erkennen, und greifen zu Beschimpfungen und unlogischer Rhetorik. Russland ist von Truppen und Raketen der USA und der NATO umgeben, und doch ist Russland der Aggressor.

In den Jahren seit diesen Interviews haben die USA/NATO die Schlinge um Russland immer enger gezogen und unter anderem die ukrainischen Angriffe auf den Donbass angeheizt, bei denen Tausende ums Leben kamen, während sie sich unschuldig gaben und keine Antwort erwarteten. Jetzt ist die Antwort gekommen.

Obwohl ich keine Insider-Informationen habe, habe ich das Gefühl, dass das westliche Imperium Gegenmaßnahmen plant/einleitet, die weitaus extremer sind als die viel beachteten Wirtschaftssanktionen.

Es stimmt zwar, wie viele Kommentatoren wie Ray McGovern und Pepe Escobar festgestellt haben, dass ein Paradigmenwechsel im Gange ist und die einst dominierenden US/NATO-Tyrannen nun mit der chinesisch-russischen Allianz konfrontiert sind, die einen dramatischen Wandel eingeläutet hat, doch wie in den vergangenen Jahrzehnten sind die so genannten Führer der USA ein dummer Haufen, der von unauslöschlichen Dämonen getrieben wird.

Wie McGovern sagt:

Dennoch gibt es beunruhigende Anzeichen, die von der Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland, Antony Blinken und Jake Sullivan kommen, dass hochrangige Regierungs-‚Tölpel‘ (copyright Nordkoreas Führer Kim Jong Un) im Washingtoner Sumpf es immer noch nicht kapieren.

Ich fürchte, sie tun es nicht und werden es nie tun. Das ist es, was mich erschreckt. Auch wenn es kontraintuitiv und völlig irrational erscheint, dass diese Leute in der gegenwärtigen Situation den Einsatz irgendeiner Art von Atomwaffe planen, bin ich mir da nicht so sicher.

Sie haben Russland offensichtlich dazu gedrängt, keine andere Wahl zu haben, als die Ukraine anzugreifen, und jetzt, da sie dieses Ziel erreicht haben, scheint es mir, dass sie den Einsatz erhöhen werden. Diplomatie ist nicht ihr Weg, Gewalt schon.

Pepe Escobar hat gerade geschrieben:

Das passiert, wenn ein Haufen zerlumpter Hyänen, Schakale und kleiner Nagetiere den Bären sticht: Eine neue geopolitische Ordnung entsteht in atemberaubender Geschwindigkeit. Von einer dramatischen Sitzung des russischen Sicherheitsrats über eine UN-Geschichtsstunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin und die anschließende Geburt der Zwillingsbabys – der Volksrepubliken Donezk und Luhansk – bis hin zum Appell der abtrünnigen Republiken an Putin, militärisch zu intervenieren, um die von der NATO unterstützten ukrainischen Bomben- und Granatentruppen aus dem Donbass zu vertreiben, war es ein nahtloser Prozess, der mit Warpgeschwindigkeit ablief.

Der (nukleare) Strohhalm, der dem Bären (fast) das Genick brach – und ihn zum Aufspringen zwang – war der Komiker und ukrainische Präsident Volodymy Zelensky, der von der von Russophobie getränkten Münchner Sicherheitskonferenz zurückkehrte, wo er wie ein Messias gefeiert wurde, und sagte, dass das Budapester Memorandum von 1994 revidiert und die Ukraine nuklear aufgerüstet werden solle.

Wie immer ist seine Analyse richtig, aber sie verkennt vielleicht die unsägliche Natur des Wahnsinns, der Desperados antreibt.

Wenn die Verantwortlichen für die US-Außenpolitik der Meinung sind, dass durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine eine neue geopolitische Ordnung „mit atemberaubender Geschwindigkeit“ entsteht, dann sind sie zu extremen Handlungen fähig. Und sie haben alle westlichen Mainstream-Medien hinter sich, die ihre Propaganda ununterbrochen verbreiten.

Wir bewegen uns unaufhaltsam auf einen globalen Krieg zu, der sich zu einem Atomkrieg ausweiten wird, wenn nicht schnell eine internationale Bewegung entsteht, um ihn zu stoppen. Die meisten Menschen beklagen den Gedanken an einen solchen Krieg, der alle Kriege beenden soll, weigern sich aber, die Faktoren zu analysieren, die zu diesem Krieg führen.

Es scheint so unvorstellbar, aber es geschieht Schritt für Schritt, und viele Schritte wurden bereits unternommen und weitere werden bald folgen. Es ist so offensichtlich, dass die meisten es nicht sehen können oder nicht sehen wollen.

Die Mainstream-Medien sind eindeutig Teil der Fortsetzung der Operation Mockingbird der CIA, und diejenigen, die sich noch auf sie verlassen, wenn es um die Wahrheit geht, sind unerreichbar. Wir müssen alle alternativen Mittel nutzen, um Alarm zu schlagen und sicherzustellen, dass der ultimative Albtraum niemals eintritt.

Vielleicht ist die Übertreibung der einzige Weg, dies zu tun, denn sie könnte der Wahrheit näher sein, als wir glauben wollen.