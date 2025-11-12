Brian Berletic

Was einst eine theoretische Diskussion in US-Militärjournalen über die Blockade der chinesischen Ölversorgung war, verwandelt sich nun zunehmend in eine greifbare, mehrschichtige Strategie, die darauf abzielt, Peking einzudämmen und die globale Vorherrschaft der USA zu bewahren.

Im Jahr 2018 veröffentlichte die US Naval War College Review ein Papier mit dem Titel „A Maritime Oil Blockade Against China—Tactically Tempting But Strategically Flawed“. Es war nur eines von vielen in den Jahren zuvor, welche die Details der Umsetzung einer maritimen Blockade im Rahmen einer umfassenderen Strategie der Einkreisung und Eindämmung Chinas diskutierten.

Auf den ersten Blick wirkt das Papier wie ein Hinweis darauf, dass die US-Strategen die Idee einer Blockade Chinas erwogen und dann verworfen hätten. Doch tatsächlich listete das Papier lediglich eine Reihe von Hindernissen auf, die 2018 einer solchen Strategie im Weg standen — Hindernisse, die beseitigt werden müssten, falls die Strategie in naher oder mittlerer Zukunft machbar werden soll. Genau diese Hindernisse haben US-Politikgestalter seither schrittweise beseitigt.

Neuere Papiere — u. a. in der US Naval Institute (hier und hier) — aktualisieren und verfeinern nicht nur eine aufkommende Strategie zur theoretischen Konfrontation und Eindämmung Chinas, sondern skizzieren einen sich konkret herausbildenden Aktionsplan.

Kontinuität der Agenda seit dem Kalten Krieg

Während des Kalten Krieges und seit seinem Ende verfolgten die USA ein einziges außenpolitisches Hauptziel: die Sicherung der globalen US-Hegemonie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein New York Times-Artikel aus dem Jahr 1992 mit dem Titel „U.S. Strategy Plan Calls for Insuring no Rivals Develop“ machte klar, dass die USA aktiv verhindern würden, dass irgendein Land — oder Bündnisse — die amerikanische Vormachtstellung in Frage stellen.

In den letzten Jahren bedeutete dies insbesondere, die Wiedererstarkung Russlands und den Aufstieg Chinas zu verhindern. Dazu gehört auch, beide Länder von „Konfliktbögen“ zu umgeben — entweder durch die Zerstörung von Nachbarstaaten mittels politischer Subversion oder durch deren Vereinnahmung durch die USA, sodass sie zu „Rammböcken“ gegen Russland bzw. China werden.

Die Ukraine ist das extremste Beispiel. Aber auch die Philippinen und die chinesische Provinz Taiwan werden in Washingtons Plan in ähnliche Stellvertreter verwandelt.

Darüber hinaus versuchen die USA, Staaten außerhalb ihres Einflussbereichs davon abzuhalten, sich der von Russland und China vorgeschlagenen multipolaren Weltordnung anzuschließen.

Diese Strategie von Zwang, Destabilisierung, politischer Übernahme, Stellvertreterkriegen und direkter Kriegsführung richtet sich gegen Russland und China selbst, ihre Nachbarn und zunehmend gegen Staaten weit über ihre Region hinaus.

Die USA zeigen ein klares, unerschütterliches Engagement für eine mehrschichtige Strategie der Eindämmung, des Zwangs und der Konfrontation — nicht nur zur Vorbereitung auf Konflikte, sondern zur Herstellung eines für die USA erfolgreichen Konflikts, mit dem alleinigen Ziel der Aufrechterhaltung globaler amerikanischer Hegemonie.

Stärken und Schwächen der amerikanischen Vorherrschaft

Diese Strategie wird durch die globale Militärpräsenz der USA und das internationale „Bündnisnetzwerk“ ermöglicht. Diese Vasallenstaaten beherbergen US-Militärbasen und fungieren als Verlängerung amerikanischer Militär-, Wirtschafts- und zunehmend militärisch-industrieller Macht. US-„Verbündete“ verfolgen oft amerikanische Ziele auf eigene Kosten.

Die Ukraine ist das deutlichste Beispiel: Ein Land, das durch einen US-gestützten Krieg gegen Russland seine eigene Existenz aufs Spiel setzt — wie US-Strategen in einem RAND-Papier von 2019 selbst formulierten: „extending Russia“.

Obwohl der Ukraine-Krieg oder der US-gestützte militärische Aufbau auf den Philippinen oder Taiwan eine große US-Schwäche offenbart — die unzureichende Rüstungsproduktion im Vergleich zu Russland oder China — kompensieren die USA diese Schwäche durch geopolitische Agilität.

Dies umfasst:

Das Fähigkeit, ein Zielstaat in einem Konflikt zu binden, während die USA Ressourcen über ihr weltweites Logistiknetz an andere Brennpunkte verlegen.

Die Fähigkeit, Partnerländer von Russland und China durch wirtschaftliche oder politische Mittel zu destabilisieren, gegen die russische und chinesische Gegenstrategien wenig ausrichten können.

Die nahezu vollständige Kontrolle über den globalen Informationsraum, der politische Subversion erleichtert.

Auch maritime Blockaden wären für Russland oder China schwer zu kontern.

Russische Energie als Testlauf für eine China-Blockade

Vor kurzem kündigte Frankreich die Beschlagnahme eines Schiffes an, das Teil von Russlands „Schattenflotte“ sein soll — jene Schiffe, die US-Sanktionen ignorieren und russisches Öl transportieren.

Dies ist einer der ersten Schritte hin zu einer möglichen breiteren Blockade russischer Energielieferungen — und könnte ein Test für eine zukünftige China-Blockade sein.

Anstatt eine abrupte Blockade zu starten, würden die USA den Druck schrittweise erhöhen, um Preisschocks abzufedern und die Öffentlichkeit an steigende Eingriffe zu gewöhnen.

Die Reaktion Russlands und der multipolaren Welt auf diese zunehmenden Angriffe auf die Schifffahrt wird bestimmen, ob die USA diesen Kurs ausweiten.

Die Vorbereitung der China-Blockade ist längst im Gange

Das Papier von 2018 beschreibt Chinas Abhängigkeit von Seetransporten:

China importiert den Großteil seines Öls.

Der Transport läuft fast vollständig über die Straße von Malakka und wenige andere Engpässe.

Die US-Navy kann diese Engpässe kontrollieren, und zwar außerhalb der Reichweite chinesischer Verteidigungssysteme.

Der Text zeigte auch: China wollte Engpässe umgehen, z. B. mit einer Pipeline durch Myanmar. Das Papier schlägt vor:

das Pipeline-Terminal zu blockieren,

einen „Ausschlussraum“ zu erklären,

oder das Terminal durch Luftschläge auszuschalten.

Wie reagierten die USA?

Sie griffen die Pipeline indirekt an — durch US-gestützte bewaffnete Gruppen in Myanmar.

Mehrere Angriffe auf die Pipeline-Infrastruktur erfolgten seitdem.

Das Gleiche passiert:

Gegen CPEC in Pakistan (US-gestützte Separatistenangriffe 2021, 2024, 2025)

Gegen chinesische Infrastrukturprojekte in Thailand (US-geförderte Opposition stoppt chinesische Bahnprojekte)

Der Bericht identifizierte außerdem Russland als wichtigsten Energiepartner Chinas.

→ Die USA führen deshalb einen Stellvertreterkrieg gegen Russland — um russische Energieproduktion zu zerstören und China abzuschneiden.

Der US-Plan: Blockade + Kriegsvorbereitung + Proxies

Seit 2018 haben die USA:

die Voraussetzungen für eine maritime Blockade geschaffen,

China in Myanmar, Pakistan, Thailand, Nepal und Taiwan umzingelt,

die philippinischen und japanischen Streitkräfte aufgerüstet,

Russland militärisch und wirtschaftlich angegriffen.

Während in Washington rhetorisch von einem „Rückzug“ gesprochen wird, wird Chinas Peripherie in der Realität weiter militarisiert.

Kein Akteur in Peking oder Moskau dürfe laut Berletic so naiv sein, die Worte höher zu gewichten als die Taten.

Fazit

Die USA haben die Hindernisse, die 2018 noch gegen eine Blockade Chinas sprachen, systematisch beseitigt.

Die maritime Ölblockade — oder eine breitere wirtschaftliche Abriegelung Chinas — ist keine theoretische Idee mehr, sondern eine Strategie, die bereits in der Umsetzung ist.