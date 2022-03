US-Plan für Exilregierung und Guerillakrieg in der Ukraine, falls Zelensky gefangen genommen oder getötet wird

Angesichts der Möglichkeit, dass russische Truppen Kiew einnehmen, haben die USA Berichten zufolge eine Exilregierung und einen Guerillakrieg in der Ukraine geplant, falls Zelensky gefangen genommen oder getötet wird.

Einem Bericht der Washington Post vom Samstag zufolge arbeiten die USA und ihre Verbündeten im Geheimen an „Notfallplänen“ für den Fall, dass die russischen Streitkräfte mit ihrer Operation in der Ukraine Erfolg haben und die bestehende Führung ins Exil treiben.

Die Möglichkeit, dass russische Truppen die ukrainische Hauptstadt Kiew einnehmen könnten, habe im US-Außenministerium eine „hektische Planung“ ausgelöst, so die Medienseite. Es wird erwartet, dass die Waffen, die die USA und ihre Verbündeten derzeit in die Ukraine liefern, während des langwierigen Aufstands eingesetzt werden, der voraussichtlich folgen wird.

Den Quellen zufolge wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij als „zentrale Kraft“ fungieren, die die Ukrainer im Kampf gegen Russland vereint.

„Wir planen jetzt alle Eventualitäten ein“, sagte ein Beamter der US-Regierung gegenüber der Washington Post und wies darauf hin, dass eine Möglichkeit darin besteht, dass Zelensky eine Exilregierung in Polen einrichtet.

Laut NBC News traf sich eine Gruppe konservativer Abgeordneter des Repräsentantenhauses am Freitag mit Robert O’Brien, dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, der sie drängte, Zelenskys Regierung zu unterstützen, unabhängig davon, wohin sie sich verlagert.

„Wir sollten sie als Exilregierung anerkennen, egal ob in Warschau oder in London“, sagte O’Brien nach dem Treffen, „und wir sollten die Ukraine als besetzte Ukraine bezeichnen“.

Laut NBC sind die Gesetzgeber in Washington der Ansicht, dass Zelenskys weitere Anwesenheit in der Ukraine einen „erheblichen Wert“ hat, einschließlich eines „politischen Vorteils“, eines „optischen Vorteils“ und eines „moralischen Vorteils“, aber nicht, wenn sein Leben in Gefahr ist.

Ein weiterer Aspekt der Strategie ist die Bewaffnung und Finanzierung eines künftigen Aufstands, den die USA als „pro-unabhängigen“ Aufstand bezeichnen. Raja Krishnamoorthi (D-Illinois) und Mike Turner (R-Ohio), beide Mitglieder des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, setzen sich derzeit für eine parteiübergreifende Gesetzgebung ein, die die Regierung Biden zwingt, eine Strategie zur Unterstützung der Aufständischen auszuarbeiten, so NBC.

„Wir müssen dafür sorgen, dass sie mit tödlicher und nicht-tödlicher Hilfe sowie mit nachrichtendienstlichen Informationen ausgestattet werden, um die Russen abzuwehren“, sagte Krishnamoorthi am Freitag gegenüber NBC News.

Der Abgeordnete Seth Moulton (D-Massachusetts), ein ehemaliger Kommandeur des Marine Corps, der im Irak diente und gerade die Ukraine besucht hat, empfiehlt, die ukrainischen Guerillakämpfer mit kleinen Gewehren, Munition und Sprengstoff auszurüsten. Der Washington Post sagte er: „Denken Sie an die Dinge, die Saboteure einsetzen würden, im Gegensatz zu einer Armee, die eine Frontalinvasion abwehrt.

Die Regierung Biden hat sich nicht offiziell zu den mutmaßlichen Vorbereitungen zur Unterstützung eines ukrainischen Aufstands geäußert. Nach Angaben der Washington Post zögern Beamte der USA und der NATO, solche Vorschläge offiziell zu unterstützen, da sie eine direkte Konfrontation mit Moskau befürchten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Samstag die heftigen Sanktionen des Westens gegen Russland wegen seines Vorgehens in der Ukraine mit einer „Kriegserklärung“ gleichgesetzt.

Bisher hat Russlands Militäraktion, die am 24. Februar begann, im Westen breite Verurteilung hervorgerufen. Die USA und ihre Verbündeten haben Moskau mit beispiellosen Sanktionen belegt, die sich gegen seine Finanzen, den Bankensektor, die Luft- und Raumfahrtindustrie richten.

Moskau behauptet, sein Einmarsch in die Ukraine diene der „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine sowie dem Schutz der Bevölkerung der Donbass-Republiken, die es kürzlich anerkannt hat. Kiew behauptet, der Einmarsch sei nicht provoziert worden und man habe nicht die Absicht, die Rebellengebiete Donezk und Lugansk mit Gewalt zurückzuerobern.