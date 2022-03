Die Biden-Regierung stiehlt das Geld Afghanistans

Von Salman Rafi Sheikh, Analyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Nachdem die USA das Land 20 Jahre lang unter direkter Besatzung gehalten und zerstört haben – und es ihnen nicht gelungen ist, die (in Russland verbotenen) Taliban militärisch zu besiegen -, ist die Anordnung von Joe Biden, die Hälfte der etwas mehr als 7 Milliarden US-Dollar Afghanistans einfach zu beschlagnahmen, um damit die Opfer des 11. Septembers zu entschädigen, einfach nur eine Verhöhnung der „Werte“, die die USA immer zu vertreten vorgeben.

Wenn das reichste Land der Welt eines der wahrscheinlich ärmsten Länder der Welt bestiehlt, in dem Millionen von Menschen, darunter auch Kinder, hungern, stellen sich ernsthafte Fragen zu dem Krieg, den die USA zwanzig Jahre lang geführt haben. Wenn die USA die Opfer letztlich „entschädigen“ wollen, indem sie sie bezahlen – und nicht, indem sie die Täter von 9/11 besiegen -, warum sind die USA dann zwei Jahrzehnte lang in Afghanistan geblieben und haben Hunderttausende von Menschen getötet, darunter auch unschuldige Zivilisten? Abgesehen von der Tatsache, dass zu den beschlagnahmten Vermögenswerten auch jahrelange Ersparnisse der einfachen Bevölkerung Afghanistans gehören, bedeutet dies, dass die einfachen Afghanen – die buchstäblich keine Rolle bei 9/11 spielten und in Wirklichkeit zwanzig Jahre lang immens unter der US-Invasion in Afghanistan gelitten haben – für den Verlust, den die Familien der Opfer von 9/11 erlitten haben, aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen, bedeutet allein schon die Entscheidung, die Vermögenswerte Afghanistans zu beschlagnahmen, dass die Regierung von Joe Biden entschlossen ist, Afghanistan auch nach dem offiziellen Abzug aus dem Land so viel Schaden wie möglich zuzufügen. In der Praxis bedeutet dies, dass der Krieg der USA gegen Afghanistan noch nicht beendet ist.

Das Gefühl der Ungerechtigkeit wird durch die Tatsache noch verstärkt, dass keiner der 19 Flugzeugentführer, die am Morgen des 11. Septembers Flugzeuge in das World Trade Center und das Pentagon schossen, aus Afghanistan stammte oder afghanischer Herkunft war. Soll das afghanische Volk – das unendlich mehr gelitten hat als die Opfer des 11. Septembers zusammen – für ein Verbrechen büßen, das es gar nicht begangen hat oder zu dem es sich verschworen hat?

Selbst wenn die US-Regierung glaubt, dass die afghanischen Taliban die in Russland verbotene Terrororganisation Al-Qaida unterstützt haben, dürfen wir nicht vergessen, dass es die USA selbst waren, die mit denselben Taliban einen Pakt geschlossen haben, um sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Dennoch haben sie sie nicht als rechtmäßige Regierung Afghanistans anerkannt. Wie John Sifton, Asien-Direktor von Human Rights Watch, sagte: „Es stellt sich die berechtigte Frage, wie das souveräne Vermögen eines Landes dazu verwendet werden kann, die Schulden einer Organisation zu begleichen, die nicht als souveräne Regierung anerkannt ist.“

Außerdem gehört das Geld nicht den afghanischen Taliban und hat ihnen auch nie gehört. Indem die US-Regierung – und ihr Justizsystem – gewöhnliche Afghanen für die Unterstützung der Taliban für al-Qaida zahlen lässt, hat sie ihr völliges Versagen bei der Unterscheidung zwischen erklärten Terroristen und gewöhnlichen Menschen offenbart. Nach der Logik der USA ist jeder einzelne in Afghanistan lebende Mensch, von denen viele noch nicht einmal geboren waren, als sich der 11. September vor 21 Jahren ereignete, ein Terrorist – ein Unterstützer der Taliban und von al-Qaida und verantwortlich für den Verlust, den die Familien der Opfer des 11. September erlitten haben.

Diese voreingenommene Ausweitung der Verantwortung auf alle Afghanen ist eine Verhöhnung ihrer eigenen Verluste. Wie Daten des Projekts Costs of War des Watson Institute der Brown University zeigen, litten bereits 2009 mehr als zwei Drittel der Afghanen unter schweren psychischen Problemen, die durch den Krieg verursacht wurden.

Was ist mit den terroristischen Milizen, die niemandem in Afghanistan Rechenschaft schuldig sind, die die CIA in Afghanistan selbst geschaffen hat, und den Verbrechen, die sie begangen haben? Einem Bericht des Watson-Instituts aus dem Jahr 2019 zufolge,

haben die Milizen Berichten zufolge schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, darunter zahlreiche außergerichtliche Tötungen von Zivilisten. Die Unterstützung durch die CIA sorgt dafür, dass ihre Operationen im Dunkeln bleiben. Es gibt praktisch keine öffentliche Aufsicht über ihre Aktivitäten und keine Rechenschaftspflicht für schwere Menschenrechtsverletzungen.

Sollten die Afghanen die CIA – und damit auch die US-Regierung selbst – nicht für die Verbrechen verklagen, die sie in Afghanistan begangen hat?

Was ist mit dem Ausmaß an Missbrauch und Misshandlung, das das US-Militär in seinem so genannten „Krieg gegen den Terror“ Tausenden von Afghanen in seinen Geheimgefängnissen – einschließlich derer auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram – angetan hat? Einem Bericht der Open Society Foundation aus dem Jahr 2010 zufolge umfassten die „Haftbedingungen“ in den vom US-Militär betriebenen Gefängnissen systematische – und völlig unmenschliche – Foltermethoden, darunter „Aussetzung gegenüber übermäßiger Kälte“, „Aussetzung gegenüber übermäßigem Licht“, „Schlafentzug“, „Verweigerung religiöser Pflichten“, „Nacktheit bei der Ankunft“ und, unter anderem, „mangelnde Transparenz“.

Diese Methoden widersprechen, wie der Bericht weiter zeigt, genau den „Feldhandbüchern“, die das US-Militär offiziell für seine Kriegsführung verwendet. Die Misshandlungen der Gefangenen sind also nicht nur systematisch, sondern auch kriminell. Da diese Verbrechen jedoch vom US-Militär und nicht von den Afghanen begangen wurden, wird es hier keine Konsequenzen geben, und den afghanischen Opfern dieser Verbrechen wird auch nichts aus dem Geld der US-Steuerzahler angeboten.

Indem die USA den Afghanen nicht gestatten, ihr eigenes Geld für die Bewältigung der extrem schlechten wirtschaftlichen Bedingungen zu verwenden, verdammen sie Afghanistan auch nach dem formellen Abzug aus Afghanistan zu einer sehr langfristigen Abhängigkeit von ausländischer Hilfe, Unterstützung und Wohltätigkeit.

Während einige in den USA glauben, dass die Nichtrückgabe des Geldes an die afghanische Zentralbank das Taliban-Regime aushungern und zu einer Änderung seiner Herrschaftsweise zwingen wird, bleibt es dabei, dass die endgültige Last von den einfachen Afghanen zu tragen ist. Die Frage lautet daher:

Wenn im Zuge der Katastrophe, die sich über Afghanistan abzeichnet, Millionen von Menschen aufgrund fehlender Ressourcen umkommen, würde dann noch jemand in den USA vor einem Gericht Klage einreichen, um die Regierung Biden dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie Millionen von Menschen durch eine Durchführungsverordnung direkt zum Tode verurteilt hat? Das ist unwahrscheinlich, da die US-Demokratie immer als rechtschaffen und vollkommen vernünftig angesehen wird.