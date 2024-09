US-Politik betrifft die ganze Welt

Ich dachte, ich gehe heute die Fragen und Kommentare auf meinen verschiedenen Plattformen durch und gebe einige Antworten auf die, die mir aufgefallen sind.

Caitlin Johnstone

❖

Chang schreibt auf Substack:

“Caitlin, ich habe eine Frage an dich -> Wie gehst du mit der Empörung um, die sich in dir aufbaut über dieses jenseitige Verhalten, für das es keine Worte gibt? Es fällt mir schwer, meine ständige Wut auf westliche Autoritäten (Politiker, Oligarchen, Verwaltungsangestellte, PR-Drecksäcke usw.) im Zaum zu halten”.

Innere Arbeit. Man kann sich nicht auf diesen Mist einlassen, wenn man nicht über eine große Menge an inneren Ressourcen verfügt, die für die meisten Menschen nicht ohne viel innere Arbeit zu erreichen sind. Wie das aussieht, ist von Person zu Person verschieden, aber einige beliebte Ausdrucksformen der inneren Arbeit sind Meditation, Achtsamkeit, Energiearbeit, Heilpraktiken, Therapie, Mantra-Rezitation, Selbsterforschung etc. Alles, was das eigene Bewusstsein darüber erweitert, wie man innerlich tickt, so dass man nicht nur auf Autopilot fliegt und von den unbewussten Kräften in sich herumgewirbelt wird, und was es einem ermöglicht, ein Fundament des inneren Friedens zu finden.

Es gibt riesige Ozeane tiefen Friedens in Ihnen – eigentlich ist es der tiefe Frieden, aus dem Sie gemacht sind – aber das nützt Ihnen nichts, wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind. Es bedarf einiger Arbeit. Hinterfragen Sie wirklich Ihre grundlegendsten Annahmen darüber, wer und was Sie sind, was die Welt ist, was Gedanken sind und wie Wahrnehmung letztlich zustande kommt.

Praktiken wie Achtsamkeit haben in revolutionären Kreisen einen schlechten Ruf, weil sie von der Maschine benutzt werden, um Arbeiter darauf zu trainieren, in diesem stressigen und ausbeuterischen Status quo zu funktionieren. Aber sie tun es, weil diese Methoden tatsächlich funktionieren. Wenn ihre Macht genutzt werden kann, um einen vor einem Nervenzusammenbruch zu bewahren, während man einen schrecklichen Job für einen beschissenen Lohn macht, dann kann sie auch genutzt werden, um einen gesund und stabil zu halten, während man gegen die Maschine kämpft. Und sie kann sogar eine dauerhafte Veränderung der Wahrnehmung bewirken, die zu einer besseren Lebensqualität führt, als man sich je erträumt hätte.

❖

Too Much Work schreibt über Substack:

“Caitlin, wenn Sie könnten, würden Sie in Ihrem nächsten Artikel ein paar Worte darüber verlieren, dass die USA ein Flugzeug aus Venezuela gestohlen haben.”

TMW bezieht sich auf die Nachricht, dass die US-Regierung das Dienstflugzeug des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro beschlagnahmt hat, weil es angeblich unter Verletzung von US-Sanktionen gekauft wurde.

Was mir besonders auffiel, war das Zitat eines anonymen US-Beamten gegenüber CNN, der die Geschichte öffentlich machte:

“Das ist eine Botschaft an die Spitze”, sagte ein US-Beamter gegenüber CNN. “Das Flugzeug eines ausländischen Staatschefs zu beschlagnahmen, ist in kriminellen Angelegenheiten unerhört. Wir senden hier eine klare Botschaft: Niemand steht über dem Gesetz, niemand steht über den US-Sanktionen”.

Die Tatsache, dass der anonyme Beamte die US-Wirtschaftssanktionen als “Gesetz” für andere Länder ansieht, zeigt, dass diese Irren wirklich glauben, dass ihnen der ganze Planet gehört. Sie betrachten andere Länder als ihr Eigentum und glauben daher, dass sie das Recht haben, alles Eigentum dieser Länder zu beschlagnahmen, wenn diese nicht ausreichend dem Diktat Washingtons gehorchen.

Wenn US-Beamte von einer “regelbasierten internationalen Ordnung” sprechen, meinen sie, dass die USA die Regeln aufstellen und die Befehle erteilen, und dass alle anderen sich daran zu halten haben.

❖

Mike schreibt auf 𝕏 über meinen Kommentar zur US-Politik:

“Sind Sie nicht Australier und leben in Australien?”

Über die schlimmsten Impulse der mächtigsten und zerstörerischsten Regierung der Welt zu sprechen, muss nicht gerechtfertigt werden. Es ist nicht seltsam und verdächtig, dass ich es tue, es ist seltsam und verdächtig, dass niemand sonst auf der Welt es tut.

Früher habe ich auf diese “Sie sind Australier”-Antworten immer geantwortet, dass all diese Werke von meinem amerikanischen Mann mitverfasst wurden, der ein Mitspracherecht haben sollte, wenn sein Land etwas tut. Aber nach einer Weile habe ich gemerkt, dass diese übertrieben defensive Antwort am Thema vorbeigeht, denn die Politik der USA betrifft jeden auf diesem Planeten. Ich habe das Recht, über die Dinge zu sprechen, die das globale US-Imperium in dieser Welt tut, unabhängig davon, mit wem ich gerade verheiratet bin.

Viele Amerikaner scheinen unter der Illusion zu leiden, dass sie in einem normalen Land mit einer normalen Regierung leben, sodass es ihnen erlaubt sein sollte, ihren privaten Geschäften nachzugehen, ohne von Ausländern unerwünscht beobachtet zu werden. Aber die USA sind kein normales Land mit einer normalen Regierung; sie sind das Zentrum des mächtigsten Imperiums, das je existiert hat, das seine militärische und wirtschaftliche Macht nutzt, um den Rest der Welt zu tyrannisieren und zu beherrschen. Niemand, der auf diesem Planeten lebt, kann sagen, dass ihn die Politik der USA nichts angeht.

❖

Dulce schreibt auf 𝕏 über die Art und Weise, wie die Republikaner Kamala Harris beschuldigen, eine Kommunistin zu sein:

“Harris wird eine Kommunistin genannt, weil sie die kommunistische Ideologie vertritt. Duh.”

Ich habe es schon einmal gesagt und wiederhole es: Trump-Anhänger sind die weltweit leichtgläubigsten Menschen. Sie glauben alles, buchstäblich alles, egal, wie offensichtlich idiotisch es ist, wenn es aus Trumps Gesichtsloch kommt.

❖

Noah schreibt auf Substack:

“Was würden Sie tun, um das Problem zu lösen? Wie würden Sie den Antichristen Bibi da rausholen oder ihn zu einem Friedensabkommen bewegen, das seine groteske politische Karriere beendet? Wie würden Sie die ebenso zynische Hamas, die PA und die Hisbollah beseitigen? Meinen Sie nicht, dass das geschehen muss?”

Ich bin absolut anderer Meinung, ja. Die Lösung dieser Krise hat nichts mit der Beseitigung der Hamas oder der Hisbollah zu tun. Letztlich geht es nicht einmal darum, Netanjahu loszuwerden, wenn wir über Lösungen sprechen. Wenn wir Netanjahu loswerden, wird der israelische Staat immer noch von Natur aus missbräuchlich sein, und seine Missbräuchlichkeit wird natürlich zu Widerstandsgruppen führen.

Die offensichtliche Lösung ist, dass Israel aufhört, Menschen in Gaza und im Westjordanland zu töten, die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit wiedergutmacht und die Ungerechtigkeiten der Gegenwart beendet. Dies würde wahrscheinlich die Abtretung großer Landflächen bedeuten, die Zahlung sehr hoher Reparationen durch Israel (und idealerweise durch seine reichen Verbündeten), die Abschaffung aller ungerechten Gesetze und Apartheidsysteme, eine große Anstrengung, die Gesellschaft von den Giften des antipalästinensischen Rassismus und der Islamophobie zu reinigen, das Recht der Palästinenser im Exil, in ihre Heimat zurückzukehren, und die Aushandlung eines Friedensabkommens, das so viele Vorteile bietet, dass selbst die härtesten Fraktionen der palästinensischen Gesellschaft gezwungen wären, ihm zuzustimmen.

Etwas in dieser Richtung wäre sehr effektiv, um Frieden in der Region zu schaffen. Israel wird dem nicht zustimmen, aber das liegt daran, dass Israel das Problem ist. Es ist eine Verlängerung des blutrünstigen Wahnsinns des US-Imperiums, im Grunde ein endloser Stellvertreterkrieg mit viel elektronischer Tanzmusik. Dieser Stellvertreterkrieg wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Form gegen unschuldige Menschen im Nahen Osten weitergeführt werden, bis das Imperium selbst zu Fall gebracht wird.