Jeffrey Sachs: Das ist eine riesige Maschine.

[Es klingt, als würde Blinken die Regierung oder deren Außenpolitik leiten.]

“Nun, wer weiß schon, wer Blinken sagt, was er tun soll?

[Wer, denken Sie, sagt ihm, was er tun soll?]

Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass dies eine große Maschine ist.

Es ist eine Maschine im Wert von über einer Billion Dollar – das militärisch-industrielle System der Vereinigten Staaten.

Diese Maschine wird auf einem tief verwurzelten Kurs gehalten.

Es gibt eine Strategie, und diese Strategie ändert sich nicht, wenn ein neuer Präsident ins Amt kommt.

Sie mögen denken, dass sie darüber mitbestimmen können, aber sie haben nicht viel Einfluss.

Die Strategie der NATO-Erweiterung reicht buchstäblich bis ins Jahr 1994 zurück.

Das ist ein 30-jähriges Programm. Es ist sehr tief verwurzelt.

Präsident Putin hat einen interessanten Satz, den ich kürzlich in einem bevorstehenden Buch gelesen habe, in dem er über seine Gespräche mit US-Präsidenten spricht.

Er sagte es in einem Interview mit Ihnen: Am Morgen sagen sie (die US-Präsidenten) das eine, und am Nachmittag erklären sie das Gegenteil, weil jemand gekommen ist, um ihnen zu sagen: ‚Nein, so funktioniert das nicht.‘

In demselben Buch, geschrieben von einem Historiker, der diese ganze Zeitspanne verfolgt, wird Putin zitiert, dass der Präsident vielleicht etwas sagt, aber dann erscheinen Männer in dunklen Anzügen und blauen Krawatten und erklären dem Präsidenten, wie es wirklich ist.

Ich denke, das ist im Wesentlichen korrekt.

Es gibt einen permanenten Staat – einen permanenten Sicherheitsstaat.

Es ist großes Geschäft.

Denken Sie daran, wir haben 750 Militärbasen im Ausland, 6.000 Atomsprengköpfe und ein Militärbudget von einer Billion Dollar, auf dem Papier – ganz zu schweigen von anderen Ausgaben, die in diesem Budget nicht enthalten sind.

Das ist eine GROSSE Maschine.

Und diese Maschine ist ausdrücklich darauf ausgerichtet, laut jeder veröffentlichten Doktrin (nicht nur im Verborgenen), das zu erreichen, was das Verteidigungsministerium vor Jahrzehnten als „full-spectrum dominance“ in jedem Teil der Welt definiert hat.

„Full-spectrum dominance“ ist ein interessanter Begriff, aber er bedeutet, dass die USA die dominierende Macht in jeder Region der Welt sein werden.

Das ist eine Art verrückte Idee. Ich nenne es sogar vollkommen wahnhaft.

Wenn wir reisen, sehen wir die Welt ein bisschen symmetrischer.

Ja, die USA sind ein mächtiges Land, aber sie machen 4,1 % der Weltbevölkerung aus.

Da draußen sind weitere 95,9 %, und sie sehen sich nicht unbedingt als von uns kontrolliert in jeder Region der Welt.

Für die USA zu behaupten, wir haben „full-spectrum dominance“ in Zentralasien, an der Grenze zu Russland, oder über andere Atommächte, oder in Ostasien, wo China eine Industrie hat, die doppelt so groß ist wie die der USA, eine viermal so große Bevölkerung, Hunderte Atomwaffen, eigene Interessen und eine Zivilisation, die zehnmal älter ist als die der USA, zu sagen, wir dominieren China, nun, das scheint mir ein Rezept für einen ununterbrochenen Krieg zu sein.

Und im nuklearen Zeitalter ist es ein Rezept, um eines Tages, ob in 90 Sekunden oder wann auch immer, das absolut katastrophale, unvorstellbare Ende auszulösen.

Denn wir provozieren, wir reden nicht. Wir provozieren.

Das ist das Wichtigste, was jeder Präsident verstehen muss.”

