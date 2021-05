US-Präsident droht den ungeimpften Bürgern

„Wenn die Ungeimpften sich impfen lassen, werden sie sich selbst und andere Ungeimpfte um sie herum schützen“

Joe Biden hat am Montag gedroht, dass diejenigen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, „am Ende den Preis dafür bezahlen werden.“

Während einer Rede über die Verteilung von Impfstoffen erklärte Biden: „Wenn die Ungeimpften sich impfen lassen, werden sie sich selbst und andere ungeimpfte Menschen um sie herum schützen. Wenn sie es nicht tun, können Staaten mit niedrigen Impfraten bald feststellen, dass diese Raten steigen – und sie können sehen, dass der Fortschritt umgekehrt wird.“

„Diejenigen, die nicht geimpft sind, werden am Ende den Preis zahlen“, fügte Biden dann noch hinzu.

PRES. BIDEN: "Those who are not vaccinated will end up paying the price." pic.twitter.com/qQ7cAyoYUW

Natürlich haben sich viele ungeimpfte Menschen von dem Virus erholt, sind also von Natur aus immun und entscheiden sich gegen einen Impfstoff, der per Definition experimentell ist.

Egal, diese Menschen sind nun offenbar eine Bedrohung.

Bidens neueste Kommentare kommen, nachdem er ein Ultimatum letzte Woche ausgegeben hat:

Die Regel ist jetzt einfach: Lassen Sie sich impfen oder tragen Sie eine Maske bis Sie es sind. Sie haben die Wahl.

