US-Regierung fordert von Google die Herausgabe von Suchdaten der Nutzer

nypost.com: Einem neuen Bericht zufolge ordnet die US-Bundesregierung heimlich an, dass Google und andere Suchmaschinen Daten über jeden, der nach bestimmten Begriffen sucht, mit Hilfe von „Keyword Warrants“ verfolgen und weitergeben.

In den letzten Jahren wurden nur zwei solcher Durchsuchungsbefehle veröffentlicht, aber zufällig entsiegelte Gerichtsdokumente, die Forbes erhalten hat, zeigen, dass die Regierung diese Anfragen viel häufiger gestellt hat.

Der entsiegelte Haftbefehl stammte aus einer Bundesuntersuchung aus dem Jahr 2019 in Wisconsin, wo die Ermittler nach Männern suchten, von denen sie glaubten, dass sie an Menschenhandel und sexuellem Missbrauch einer Minderjährigen beteiligt waren.

Um sie aufzuspüren, wiesen die Beamten Google an, alle Informationen über Nutzer, einschließlich Kontonamen, IP-Adressen und CookieIDs, bereitzustellen, die an 16 Tagen im Jahr den Namen des Opfers, zwei Schreibweisen des Namens ihrer Mutter und ihre Adresse gesucht hatten.

Google stellte die Daten Mitte 2020 zur Verfügung, wie Forbes berichtete. Aus dem Dokument ging jedoch nicht hervor, für wie viele Personen die Informationen an die Bundesermittler übermittelt wurden.

Der Durchsuchungsbefehl sollte geheim bleiben, und das Justizministerium erfuhr erst von der undichten Stelle, als die Zeitung um einen Kommentar bat. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, und der Durchsuchungsbefehl wurde inzwischen versiegelt.

Vor dem Fall in Wisconsin wurden nur zwei Durchsuchungsbefehle veröffentlicht.

Eine aus dem Jahr 2017 zeigt, dass ein Richter in Minnesota eine Anordnung unterzeichnete, mit der Google aufgefordert wurde, Daten über jeden Nutzer innerhalb der Stadt Edina zu liefern, der den Namen eines Betrugsopfers gesucht hat.

Die zweite, die 2020 aufgedeckt wurde, forderte Informationen über jeden, der nach der Adresse eines Brandstiftungsopfers suchte, das auch ein Zeuge in dem staatlichen Erpressungsfall gegen R. Kelly war.

Forbes ermittelte einen dritten, nicht veröffentlichten Durchsuchungsbefehl, der im Dezember letzten Jahres im Northern District of California eingereicht wurde. Der Durchsuchungsbefehl ist derzeit versiegelt und wurde nur in einer Gerichtsakte öffentlich bekannt gegeben. Die angeforderten Informationen könnten sehr umfangreich sein, da der Durchsuchungsbefehl den Titel trägt: „Antrag der Vereinigten Staaten auf einen Durchsuchungsbefehl für Google-Konten in Verbindung mit sechs Suchbegriffen und vier Suchdaten“.

Nach dem ersten Bericht wurden drei weitere Durchsuchungsbefehle für Suchbegriffe bekannt, die bei den Ermittlungen zu den Bombenanschlägen in Austin 2018 verwendet wurden.

Die Durchsuchungsbefehle scheinen sehr weit gefasst zu sein und fordern die Suchmaschinen Google, Microsoft und Yahoo auf, Informationen über Nutzer bereitzustellen, die nach verschiedenen Adressen und Begriffen im Zusammenhang mit Bomben gesucht haben, darunter „low explosives (niedrige Sprengkraft)“ und „pipe bomb (Rohrbombe)“.

Es ist unklar, wie viele Daten die Suchmaschinen den Ermittlern zur Verfügung gestellt haben.

Die weitreichenden Anordnungen wurden von Datenschutzexperten kritisiert, da sie die Befürchtung aufkommen lassen, dass unschuldige Nutzer in eine strafrechtliche Untersuchung verwickelt werden könnten, wobei ein Experte behauptete, die Durchsuchungsbefehle bedrohten den ersten Verfassungszusatz.

„Die Durchsuchung der Google-Suchverlaufsdatenbank ermöglicht es der Polizei, Personen allein auf der Grundlage dessen zu identifizieren, woran sie – aus welchem Grund auch immer – zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit gedacht haben könnten. Dies ist eine virtuelle Rasterfahndung nach den Interessen, Überzeugungen, Meinungen, Werten und Freundschaften der Öffentlichkeit, ähnlich dem Gedankenlesen mit Hilfe der Google-Zeitmaschine“, so Jennifer Granick, Beraterin für Überwachung und Cybersicherheit bei der American Civil Liberties Union (ACLU).

„Diese nie dagewesene Technik bedroht die Interessen des Ersten Verfassungszusatzes und wird unweigerlich unschuldige Menschen erfassen, vor allem, wenn die Suchbegriffe nicht eindeutig und der Zeitrahmen nicht präzise sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Polizei dies derzeit im Geheimen tut, was die Praxis von der öffentlichen Debatte und Regulierung abschirmt.

Google verteidigte die Weitergabe der Informationen mit den Worten: „Wie bei allen Anfragen der Strafverfolgungsbehörden haben wir einen strengen Prozess, der darauf ausgelegt ist, die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen und gleichzeitig die wichtige Arbeit der Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen.“