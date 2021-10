Facebook-„Whistleblower“ hat Verbindungen zu Gruppe hinter Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren, Jen Psakis ehemaliger PR-Firma

Wie bereits von Becker News vorhergesagt, hat die Facebook-„Whistleblowerin“ Frances Haugen während ihrer Aussage im Senat am Dienstag zu mehr Zensur aufgerufen.

„Ich bin heute hier, weil ich glaube, dass die Produkte von Facebook Kindern schaden, Spaltung schüren und unsere Demokratie schwächen“, sagte sie in ihrer Eröffnungsrede. „Die Führung des Unternehmens weiß, wie man Facebook und Instagram sicherer machen kann, aber sie will die notwendigen Änderungen nicht vornehmen, weil sie ihre astronomischen Gewinne über die Menschen stellt. Der Kongress muss handeln. Sie werden diese Krise nicht ohne Ihre Hilfe lösen.“

„Gestern haben wir gesehen, wie Facebook aus dem Internet genommen wurde. Ich weiß nicht, warum es abgeschaltet wurde, aber ich weiß, dass Facebook mehr als fünf Stunden lang nicht dazu benutzt wurde, Gräben zu vertiefen, Demokratien zu destabilisieren und jungen Mädchen und Frauen ein schlechtes Körpergefühl zu geben“, erklärte sie.

„Wir können soziale Medien haben, die uns gefallen und uns verbinden, ohne unsere Demokratie zu zerstören, unsere Kinder in Gefahr zu bringen und ethnische Gewalt in der Welt zu säen. Wir können es besser machen“, fügte sie hinzu.

Natürlich forderte Haugen, dass „jetzt“ gehandelt werden müsse, und beschwor den Kongress, politische Äußerungen im Internet zu regulieren, obwohl dies ein eklatanter Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz wäre.

„Der Kongress kann die Regeln, nach denen Facebook spielt, ändern und die vielen Schäden, die es jetzt verursacht, stoppen“, erklärte sie.

Haugen arbeitete nicht nur an der Zensur von Amerikanern, die die Ergebnisse der Wahl 2020 infrage stellten, sondern auch an der Verfolgung der „chinesischen Beteiligung“ auf Facebook, einschließlich der Polizeistaatstaktiken der chinesischen Regierung.

„Mein Team hat direkt daran gearbeitet, die chinesische Beteiligung auf der Plattform zu verfolgen und zum Beispiel die uigurische Bevölkerung an verschiedenen Orten der Welt zu überwachen. Man konnte die Chinesen tatsächlich ausfindig machen, wenn sie diese Art von Dingen taten“.

„Wir sahen auch die aktive Beteiligung der iranischen Regierung, die andere staatliche Akteure ausspionierte“, fügte sie hinzu.

Haugen beklagte natürlich das „nationale Sicherheitsproblem“ von Facebooks „konsequenter Unterbesetzung“ von Teams zur Spionageabwehr und Terrorismusbekämpfung.

„Ich habe starke Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, wie Facebook heute arbeitet“, sagte Haugen.

Haugens Verbindungen zum Establishment der Demokratischen Partei sind eng. Wie der National Pulse kürzlich berichtete, hat Haugen mindestens 36 Spenden an linke Kandidaten und Organisationen geleistet.

Sie hat auch Verbindungen zu der ehemaligen PR-Firma von Jen Psaki, der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Bryson Gillette, wo Psaki bis September 2020 als leitende Beraterin tätig war. Das Center for Humane Technology, eine Gruppe, die darauf drängt, dass Facebook politische Inhalte strenger reguliert, war einer von Psakis Kunden, wie aus den Ethikunterlagen hervorgeht, die The Daily Wire vorliegen.

Obwohl sie über Geld für politische Spenden verfügte, wurde Haugen im Januar 2020 wegen unbezahlter Steuern ein Pfandrecht in Höhe von 44.000 Dollar auferlegt, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht, die The Daily Wire einsehen konnte. Das Pfandrecht wurde am 17. Mai 2021 aufgehoben. Ihre Anwälte versuchen nun, 50.000 Dollar auf GoFundMe zu sammeln, Geld, von dem sie sagen, dass es zur Deckung der Gerichtskosten für die Anwälte verwendet wird, die ansonsten pro-bono arbeiten.

Bei diesen Anwälten handelt es sich um Whistleblower Aid, eine Gruppe, die von Mark Zaid gegründet wurde, der zuvor den nationalen Sicherheitsbeamten vertrat, der behauptete, Donald Trump habe den ukrainischen Präsidenten in einem Telefongespräch unangemessen gedrängt, seinerseits zu untersuchen, ob Joe Biden das Land unangemessen gedrängt habe, eine Untersuchung gegen die Firma seines Sohnes Burisma einzustellen.

Die Handlung verdichtet sich. Der Facebook-„Whistleblower“, der in Wirklichkeit kein „Whistleblower“ ist, steht über eine Lobbygruppe in Verbindung mit dem „Whistleblower“ im Zusammenhang mit Trumps Amtsenthebungsverfahren, der eigentlich kein „Whistleblower“ war. Laut einem kürzlich erschienenen Buch handelt es sich bei der letztgenannten Person um Oberstleutnant Alexander Vindman, wie er selbst zugibt.

Haugen arbeitet derzeit auch mit dem demokratischen Agenten Bill Burton und dessen Beratungsfirma Bryson Gillette zusammen.

„Die Facebook-Whistleblowerin, die sich in einem 60-Minuten-Interview geoutet hat, erhält strategische Kommunikationsberatung von einem Spitzenfunktionär der Demokraten, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Beziehung, die von einem weiteren halben Dutzend Quellen mit indirekter Kenntnis der Partnerschaft bestätigt wurde“, berichtet der Washington Free Beacon.

„Frances Haugen, die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin, die in den letzten 10 Monaten interne Dokumente an einen Top-Reporter des Wall Street Journal weitergegeben hat und ihre Identität in einer Primetime-Sendung am Sonntag enthüllte, arbeitet mit dem politischen Berater und ehemaligen stellvertretenden Pressesprecher der Obama-Regierung Bill Burton und seiner Beratungsfirma Bryson Gillette zusammen“, so der Free Beacon weiter. „Es ist unklar, wann Haugens Beziehung zu Burton und Bryson Gillette begann, wie groß ihr Kommunikationsteam ist und ob es weitere politische Mitarbeiter umfasst.“

„Aber Burton ist jetzt tief in eine entstehende Infrastruktur auf der Linken integriert, die aus Einzelpersonen und Organisationen besteht, einschließlich des gemeinnützigen Center for Humane Technology, die versuchen, Facebook zu einer aggressiveren Kontrolle politischer Inhalte zu drängen“, so der Bericht weiter.

Die Bemerkungen des Facebook-„Whistleblowers“ kommen inmitten eines Vorstoßes der Demokratischen Partei, besorgte Eltern, die die in den Schulen unterrichtete kritische Rassentheorie ablehnen, als „inländische Terroristen“ und MAGA-Touristen bei den Ausschreitungen am 6. Januar als „Aufständische“ darzustellen, obwohl das FBI keine zentral koordinierte Verschwörung gefunden hat, um die Wahlergebnisse 2020 zu kippen.