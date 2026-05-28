US-Regierung schlägt Alarm: Bildschirmzeit wird zur Gesundheitskrise für Kinder

Von Suzanne Burdick, Ph.D.

Das US-Gesundheitsministerium (HHS) veröffentlichte heute einen Bericht des Surgeon General, der vor den Schäden exzessiver Bildschirmnutzung bei Kindern und Jugendlichen warnt.

Der Bericht enthält ein „Toolkit, das Eltern, Schulen und Gemeinden praktische Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Kinder und Jugendlichen besser vor den zunehmenden Schäden übermäßiger Bildschirmnutzung zu schützen“, sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy kündigte die Veröffentlichung des Berichts heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Gilbert, Iowa, im Rahmen seiner „Take Back Your Health“-Tour an.

„Kinder verbringen mehr Zeit vor Bildschirmen als mit Schlafen, Bewegung, Lesen oder persönlichem Kontakt mit Familie und Freunden“, sagte Kennedy.

Er bezeichnete exzessive Bildschirmnutzung als eine der „dringendsten Gesundheitsherausforderungen für amerikanische Kinder“.

Der Bericht, der aus dem Büro des Surgeon General stammt, obwohl derzeit kein vom Senat bestätigter Kandidat im Amt ist, liefert Eltern eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse über die Auswirkungen von Bildschirmnutzung auf Kinder. Außerdem enthält er Empfehlungen für gesundes Verhalten im Umgang mit Bildschirmen.

„Das hätten wir schon vor langer Zeit für unsere Kinder tun sollen“, sagte Kennedy.

Der Posten des US-Surgeon-General ist seit Januar 2025 vakant, nachdem Präsident Donald Trump sein Amt antrat. Trump nominierte zunächst Dr. Janette Nesheiwat und später Dr. Casey Means, zog jedoch beide Nominierungen zurück.

Am 30. April nominierte Trump Dr. Nicole B. Saphier, nachdem die Kandidatur von Means monatelang im Kongress festhing. Anfang dieser Woche ernannte Kennedy Stephanie Haridopolos zur kommissarischen Surgeon General, bis der Senat einen Kandidaten bestätigt.

Gesetzgeber schlagen Gesetz vor, das Bildschirmzeitlimits für Kinder festlegen soll

Der Bericht des Surgeon General erscheint nur etwas mehr als eine Woche nach der Einführung des SMART Kids Act durch US-Gesetzgeber. Das parteiübergreifende Gesetz verpflichtet den Surgeon General dazu, auf Grundlage unabhängiger, evidenzbasierter Forschung Empfehlungen für Bildschirmzeitlimits bei Kindern zu entwickeln.

Obwohl der neue Bericht keine formellen Empfehlungen enthält, schlägt er vor, dass Familien einen „Medienplan“ erstellen könnten, der Folgendes umfasst:

keine Bildschirmzeit für Kinder unter 18 Monaten,

weniger als 1 Stunde pro Tag für Kinder unter 6 Jahren,

und maximal 2 Stunden pro Tag für Kinder zwischen 6 und 18 Jahren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war unklar, ob die Gesetzgeber mit dem heutigen Bericht zufrieden sind oder ob sie formellere Richtlinien vom Surgeon General verlangen werden.

„Bildschirme sind heutzutage überall, und wir sollten untersuchen, wie Bildschirmzeit unsere Kinder und deren Entwicklung beeinflussen kann“, sagte der Abgeordnete Chris Deluzio (Demokrat aus Pennsylvania), Sponsor des Gesetzes, in einer Pressemitteilung.

Die Abgeordnete Erin Houchin (Republikanerin aus Indiana), die das Gesetz gemeinsam mit Deluzio eingebracht hat, betonte, dass exzessive Bildschirmzeit mit psychischen Problemen und Entwicklungsrisiken in Verbindung gebracht werde.

„Eltern verdienen klare, evidenzbasierte Informationen über die Gefahren exzessiver Bildschirmzeit und darüber, wie Kinder wieder vom Bildschirm wegkommen können“, sagte Houchin.

Deluzio und Houchin reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von The Defender.

Zahlreiche Organisationen unterstützten das Gesetz, darunter die American Federation of Teachers, die American Psychological Association, Anxious Generation, Smartphone Free Childhood U.S. sowie Children and Screens: Institute of Digital Media and Child Development, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Der MAHA-Strategiebericht vom September 2025, den Kennedy als „Rezept“ der Bundesregierung zur Bekämpfung chronischer Krankheiten bei US-Jugendlichen bezeichnete, forderte ebenfalls den Surgeon General auf, eine Initiative zur „Bildung und Sensibilisierung“ über die Auswirkungen von Bildschirmen auf Kinder zu starten.

Der Surgeon General solle außerdem untersuchen, welche Maßnahmen Bundesstaaten bereits ergreifen, um die Bildschirmzeit an Schulen einzuschränken, hieß es in dem Bericht.

Der MAHA-Bericht vom Mai 2025, den Kennedy als „Diagnose“ der Epidemie chronischer Krankheiten bei amerikanischen Kindern bezeichnete, nannte steigende Bildschirmzeiten als einen Faktor für den Rückgang der körperlichen und psychischen Gesundheit von US-Kindern.

Bildschirmzeit mit schlechter Herz-Kreislauf- und Stoffwechselgesundheit sowie Schlafproblemen verbunden

Immer mehr Studien weisen auf potenziell negative Auswirkungen von Bildschirmen auf die körperliche und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hin.

Eine Studie vom August 2025 im Journal of the American Heart Association ergab beispielsweise, dass Kinder umso höhere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten aufweisen, je mehr Zeit sie vor Bildschirmen verbringen – darunter Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte und Insulinresistenz.

Die Autoren fanden heraus, dass jede zusätzliche Stunde Bildschirmzeit – einschließlich Fernsehen, Gaming sowie Nutzung von Handys, Tablets oder Computern zur Freizeitgestaltung – das allgemeine Risiko für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen im Vergleich zum Durchschnitt von Kindern gleichen Alters erhöhte.

Und laut den Autoren lag das nicht nur daran, dass Kinder mit hoher Bildschirmzeit körperlich weniger aktiv waren. Selbst unter Berücksichtigung von Bewegungsmangel und Ernährung zeigten Kinder mit höherer Bildschirmzeit stärkere Herz- und Stoffwechselsymptome.

Die Bildschirmzeit erhöhe das Risiko offenbar durch „unabhängige Mechanismen“ wie „schlechte Stressregulation und erhöhte sympathische Erregung“, schrieben die Autoren in ihrem Bericht.

Forschung hat Bildschirmnutzung außerdem mit Schlafproblemen in Verbindung gebracht.

Eine Übersichtsarbeit vom Oktober 2025 im Journal of Pediatric Health Care, die mehr als 30 Studien analysierte, ergab, dass Kinder und Jugendliche, die vor dem Schlafengehen längere Zeit Bildschirme nutzten, länger zum Einschlafen brauchten, kürzer schliefen und häufiger unter unterbrochenem Schlaf litten.

Besonders soziale Medien und Videospiele wurden mit einem erhöhten Risiko für Schlaflosigkeit und Tagesmüdigkeit in Verbindung gebracht.

Bildschirmsucht mit erhöhtem Suizidrisiko verbunden

Eine Studie vom Juni 2025 im Journal of the American Medical Association ergab, dass Kinder, die soziale Medien oder Mobiltelefone suchtartig nutzten, zwei- bis dreimal häufiger Suizidgedanken oder suizidales Verhalten meldeten als Gleichaltrige.

Allerdings sage allein die Dauer der Bildschirmzeit keine psychischen Probleme voraus, erklärte Yunyu Xiao, Ph.D., Assistenzprofessorin für Psychiatrie und Bevölkerungswissenschaften am Weill Cornell Medical College und Hauptautorin der Studie.

„Nicht die Gesamtzeit vor Bildschirmen sagt suizidbezogene Verhaltensweisen oder psychische Probleme voraus“, sagte Xiao in einem früheren Interview mit The Defender. „Entscheidend ist vielmehr die Qualität und emotionale Abhängigkeit von der Bildschirmnutzung – nicht die Quantität.“

Der MAHA-Strategiebericht forderte die National Institutes of Health dazu auf, Forschung zu psychischer Gesundheit und Sucht im Zusammenhang mit Bildschirmzeit bei Kindern und Jugendlichen zu finanzieren.

Bildschirmzeit setzt Kinder außerdem drahtloser Strahlung aus

Miriam Eckenfels, Direktorin des EMR- & Wireless-Programms von Children’s Health Defense, sagte, Bildschirmzeit setze Kinder zusätzlich elektromagnetischer Strahlung aus – mit eigenen neurologischen und verhaltensbezogenen Auswirkungen.

„Jedes für sich ist schädlich, zusammen verstärken sie sich gegenseitig“, sagte Eckenfels.

Sie verwies auf eine kürzlich peer-reviewte Studie, die zeigte, dass das Halten eines Mobiltelefons nahe am Körper einer gesunden Frau dazu führte, dass ihr Blut abnormal verklumpte – selbst wenn das Handy nur etwa 2,5 Zentimeter von der Haut entfernt war.

„Eine weitere aktuelle Studie brachte verstärkte Gefühle von Aggression, Wut und Halluzinationen bei Jugendlichen in den USA und Indien mit dem immer jüngeren Alter in Verbindung, in dem Kinder Mobiltelefone erhalten“, sagte Eckenfels.