Von Jon Fleetwood

Der Lee County Mosquito Control District teilt mit, dass mit Röntgenstrahlen sterilisierte Mücken per Drohne über einem Grundstück in Fort Myers freigesetzt wurden, was Fragen hinsichtlich der Einwilligung nach Aufklärung und der öffentlichen Sicherheit aufwirft.

Eine staatliche Behörde für Mückenbekämpfung in Florida hat bestätigt, dass etwa 800.000 Aedes aegypti-Mücken in einem Labor gezüchtet, angeblich mit Röntgenstrahlen sterilisiert und von Drohnen über einem Teil von Fort Myers, Florida, freigesetzt wurden – im Rahmen eines Experiments zur Kontrolle der Mückenpopulation, wie es die Behörden bezeichnen.

Aedes aegypti-Mücken sind als Überträger von Dengue-Fieber, Chikungunya, Zika und Gelbfieber bekannt.

Die Mücken werden mit 12 Gy pro Minute (12.000 mGy/min) bestrahlt, während eine Röntgenaufnahme des menschlichen Brustkorbs insgesamt nur 0,1 mSv abgibt – die Dosisrate für die Mücken ist also 120.000 Mal höher als die Dosis, die ein Mensch bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs erhält.

Die Aktion in Florida fand auf dem historischen Touristengelände „Edison and Ford Winter Estates“ statt, zu dem Gärten, Museen und öffentliche Spazierwege gehören, die das ganze Jahr über von Besuchern und Familien frequentiert werden.

Lokalen Berichten zufolge war die Freisetzung Teil einer laufenden Partnerschaft zwischen dem Moskito-Kontrollbezirk und dem Anwesen.

Der Lee County Mosquito Control District wurde 1958 vom Gesetzgeber des Bundesstaates Florida als unabhängiger Sonderbezirk gegründet, der hauptsächlich durch lokale Grundsteuern finanziert wird.

Das bedeutet, dass die Einwohner Floridas faktisch die Entwicklung und Ausweitung von Drohnen-gestützten Mückenfreisetzungsaktionen über bewohnten Gebieten finanzieren.

Die Mücken wurden mithilfe von Drohnentechnologie im Rahmen des sogenannten Sterile Insect Technique (SIT)-Programms freigesetzt.

Das erklärte Ziel des Programms ist es, Mückenpopulationen zu unterdrücken, indem ein Gebiet mit sterilisierten männlichen Mücken überschwemmt wird, die sich mit wilden Weibchen paaren und Eier produzieren, die angeblich nicht schlüpfen.

Behördenvertreter behaupten, es seien nur männliche Mücken freigesetzt worden, da männliche Mücken Menschen nicht stechen.

Studien zeigen jedoch, dass diese Techniken letztendlich sowohl weibliche Mücken (die sehr wohl stechen und potenziell Krankheiten übertragen) als auch Eier hervorbringen, die schlüpfen.

Ein im Juli 2024 in Science Robotics veröffentlichter Artikel bestätigt, dass das in dieser Studie getestete automatisierte System zur Geschlechtssortierung von Mücken immer noch eine weibliche Verunreinigung von etwa 0,5 % im angeblich „ausschließlich männlichen“ Ausgabestrom erzeugte.

Darüber hinaus schlüpfen laut Chen et al. 2025 im Journal of Economic Entomology immer noch 1 % der Eier, wenn Aedes aegypti-Puppen mit 50 Gy bestrahlt werden (die in Florida verwendete Gesamtsterilisationsdosis).

Diese Artikel werfen offensichtliche Fragen auf: Wie viele stechende weibliche Aedes aegypti-Mücken könnten trotz der Behauptungen, es handele sich um „ausschließlich männliche“ Tiere, tatsächlich über der Bevölkerung freigesetzt worden sein – wobei es sich möglicherweise um eine Art handelt, von der bekannt ist, dass sie Dengue, Chikungunya, Zika und Gelbfieber verbreitet – und wie viele Eier könnten trotz der Zusicherung, dass die freigesetzten Mücken wirksam sterilisiert seien, noch schlüpfen?

Die Aktion wirft bereits Fragen hinsichtlich der Einwilligung nach Aufklärung, der Umweltsicherheit, der biologischen Eindämmung und der zunehmenden Normalisierung von Programmen zur biologischen Freisetzung aus der Luft über der Zivilbevölkerung auf.

Sie können den Lee County Mosquito Control District hier, Lee County hier, das Büro des Gouverneurs hier sowie die Bundes- und Landesgesetzgeber Floridas hier kontaktieren, um Ihren Widerstand gegen die Freisetzung von im Labor gezüchteten Mücken aus der Luft über der Zivilbevölkerung ohne individuelle Einwilligung nach Aufklärung und ohne vollständig transparente, unabhängige Sicherheitsüberprüfung zum Ausdruck zu bringen.

Sehen Sie sich den Bericht der lokalen Nachrichten unten an: