Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

DAS DIGITALE GEFÄNGNIS

Russlands Antwort zeigt langsam Wirkung: Jetzt müssen sich die Kriegstreiber warm anziehen

Digitale Weltkontrolle? Heiko Schöning über Gaza, Epstein, Palantir & KI

Er deckt Israels riesige Bot-Armee auf (Redacted News – Deutsch)

„Der ethische Hacker“ entlarvt satanistische Kinderschänder, die im Internet lauern | Tucker Carlson

Warum Iran auf keinen Fall nachgeben darf! // GEGENPOL

Beweise und Hypothesen zum Great Reset (The Reese Report – Deutsch)

System-Lüge aufgeflogen: Ivermectin durch VwGH rehabilitiert!

Warum die EU jetzt Jagd auf unbequeme Stimmen macht – Hannes Hofbaur

Prof. und Psychologe über Wortgewalt & Gehirnwäsche: Wie Sprache unser Denken steuert! | EDU Podcast

Barucker stellt RKI-Protokolle vor

Echt Jetzt #063 BRUCH, KEIN ÜBERGANG! Die Weltordnung zerbricht vor unseren Augen

Das verheimlichen sie verzweifelt über die Zeckeninvasion (Hustle – Deutsch)

Paul Craig Roberts: Trumps „Sedition Act“ für Israel aufgedeckt

Larry Johnson: USA und Iran geraten in der Straße von Hormus aneinander

Staatsfeindliche Tricks im Nationalrat

Ölreserven am Limit – Diesel bald 3€?! | Krall & Bubeck

Lukas Reimann: Falschmeldungen (Fake-News) des Herrn Jans durch Zahlen, Daten und Fakten widerlegt!

Wer war Jeff Bezos VOR Amazon? (Really Graceful 2020 – Deutsch)