BlackRock-Chef Larry Fink fürchtet offenbar Sabotageakte gegen KI-Rechenzentren durch wütende Bürger.

Von Leo Hohmann

Fink gibt zu, dass er befürchtet, gewöhnliche Amerikaner könnten kostengünstige Drohnen einsetzen, um milliardenschwere KI-Rechenzentren anzugreifen und zu zerstören.

Die Amerikaner beginnen zu begreifen, dass die Tausenden von KI-Rechenzentren, die derzeit in allen 50 Bundesstaaten gebaut werden, nicht nur dazu dienen, mit China um die industrielle und militärische Vorherrschaft zu konkurrieren, wie Präsident Trump und seine Verbündeten aus der Tech-Branche immer wieder behaupten.

Wie ich und andere bereits berichtet haben, geht es im größeren Zusammenhang darum, genügend KI-Rechenleistung zu schaffen, um einen Überwachungsstaat zu errichten – ein Kontrollnetz, das rund um die Uhr in Betrieb ist und dem in China ähnelt, um die Menschen unter Kontrolle zu halten und unter der Knute ihrer Unterdrücker zu halten. Dieses Kontrollnetz wird eine biometrische digitale ID für jeden Bürger sowie digitale/programmierbare Stablecoins oder eine andere Form digitaler Währung umfassen, die schließlich die im Niedergang begriffene US-Fiatwährung ersetzen soll. Jede menschliche Bewegung und jede Finanztransaktion, egal wie groß oder klein, wird in Echtzeit verfolgt werden. Die Meinungsfreiheit wird weiter auslaufen, sobald die Menschen erkennen, dass das Aussprechen, Schreiben oder Posten von Fakten oder Kommentaren außerhalb des Mainstreams dazu führt, dass ihr Bankkonto gesperrt und euer digitales „Geld“ eingeschränkt wird.

Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum die Regierung die Kapazitäten der Bundesgefängnisse in rasendem Tempo ausbaut (siehe meinen Artikel vom 4. Februar zu diesem Thema hier. ) Sie wissen, dass die Amerikaner aufwachen und ein Teil von ihnen zurückschlagen wird, wenn sie ihre Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen an die KI verlieren. Selbst diejenigen, die ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, werden sich aus ihren Häusern verdrängt sehen, da sie sich die Kosten für Strom, Wasser und steigende Versicherungs- und Grundsteuern nicht mehr leisten können. Die KI wird den Großteil des Stroms und des Trinkwassers verschlingen, sodass wir uns um das Wenige streiten müssen, das übrig bleibt.

Der jüngste Beweis dafür, dass die globalistischen Machteliten mit Gegenreaktionen auf ihre äußerst unpopulären Pläne zur KI-Übernahme rechnen, stammt von Präsident Trumps gutem Freund Larry Fink.

Fink, der CEO der Mega-Finanzinvestitionsgesellschaft BlackRock, der auch Co-Vorsitzender des globalistischen Weltwirtschaftsforums ist, gab kürzlich in einem Interview zu, dass er befürchtet, gewöhnliche Amerikaner könnten kostengünstige Drohnen einsetzen, um milliardenschwere KI-Rechenzentren anzugreifen und zu zerstören.

Jimmy Dore widmete diesem Thema einen Beitrag in einer kürzlich ausgestrahlten Folge von The Jimmy Dore Show.

Er sieht darin einen „Beweis dafür, dass die herrschende Klasse weiß, dass eine Volksrevolte bevorsteht, und sich darauf vorbereitet.“

Er wies darauf hin, dass Trump 80 Milliarden Dollar für neue Gefängniskapazitäten bereitgestellt habe, während er es lokalen Regierungen gleichzeitig verbot, KI-Rechenzentren zu regulieren. Wie ich in meinem Artikel vom 4. Februar dargelegt habe, glaubt Dore, dass die erweiterten Kapazitäten der Bundesgefängnisse nicht, wie angekündigt, für Einwanderer gedacht sind, sondern für Amerikaner, die sich gegen den Überwachungsstaat und den durch KI verursachten massiven Arbeitsplatzverlust auflehnen.

Wie ich in meinem Artikel vom 5. Mai berichtete, unterzeichnete Trump im vergangenen Juli die Executive Order 14318, in der Rechenzentren zu „militärischen Einrichtungen“ und Teil des amerikanischen „nationalen Sicherheitsapparats“ erklärt wurden.

Wer also eines dieser Monstrositäten angreift, muss mit jahrzehntelanger Haft rechnen, wenn nicht gar mit der Hinrichtung als inländischer Terrorist, der das US-Militär angegriffen hat. Aus diesem Grund würde ich jedem meiner freiheitsliebenden amerikanischen Mitbürger raten, diese KI-Infrastruktur mit Worten, stichhaltigen Argumenten und friedlichen Aktionen anzugreifen. Ziviler Ungehorsam ist ebenfalls Teil der amerikanischen Tradition, falls jemand so etwas in die Wege leiten möchte, etwa ein Sit-in oder eine Mahnwache auf öffentlichen Wegen in der Nähe von Rechenzentrumsbaustellen oder vielleicht auf den Gehwegen vor den Häusern lokaler Amtsträger, die für die Genehmigung dieser Projekte stimmen und damit im Grunde genommen ihrer Gemeinschaft und ihren Wählern ins Gesicht spucken. Dies sind nur einige Ideen, wie man sich wehren kann, ohne auf Gewalt gegen Menschen oder Eigentum zurückzugreifen (gerne könnt ihr weitere Ideen, wie wir unsere Ablehnung dieser globalistischen Instrumente der Tyrannei zum Ausdruck bringen können, in den Leserkommentaren unter diesem Artikel hinterlassen).

Je früher diese globalistischen Widerlinge begreifen, dass wir es ernst meinen mit unserer Weigerung, uns von ihrer Technologie versklaven zu lassen, desto besser wird es uns gehen.

Tucker Carlson wird in Dores Podcast zitiert, wo er darauf hinweist, dass Larry Finks Hauptsorge „nicht darin besteht, wie KI die Menschenrechte aushöhlen oder Menschen zu Sklaven machen wird, sondern vielmehr darin, wie man Unternehmensinvestitionen vor Angriffen im Inland schützen kann – eine Sorge, die Dore als beispiellos bezeichnet, da Menschen normalerweise keine Kraftwerke bombardieren.“

Dore hebt auch den Freudschen Versprecher eines County Commissioners aus Utah hervor – der Demonstranten aufforderte, „um Himmels willen“ erwachsen zu werden – als Beweis dafür, dass die herrschende Klasse bewusst beabsichtigt, eine Hölle auf Erden zu schaffen, während sie von den Bürgern erwartet, dies stillschweigend zu akzeptieren.

Sehen Sie sich Dores Video unten an, in dem er – meiner Meinung nach zu Recht – erklärt, wie der Crony-Kapitalismus zu derselben Machtzentralisierung geführt hat, die die meisten Menschen vom Kommunismus befürchtet hatten. Larry Fink und andere Spitzenvertreter des WEF, der Trilateralen Kommission und der Bilderberg-Gruppe haben mehr Macht als der Präsident, der eigentlich nur eine Galionsfigur und ein Schauspieler ist, der sich auf Ablenkung spezialisiert hat. „Tatsächlich“, sagt Dore, „ist er (Fink) sein Chef!“ Wenn Fink sagt, wir bräuchten mehr Rechenzentren, um mehr KI-Überwachung zu ermöglichen und mehr menschliche Arbeitskräfte zu ersetzen, schreiten Trump und seine Regierung sofort zur Tat. Sie wissen, dass eine Abrechnung bevorsteht, und bereiten sich darauf vor.

Interessanterweise hatte Klaus Schwab, der vor Fink im vergangenen Jahr den Vorsitz des WEF innehatte, vor einigen Jahren vorausgesagt, dass die Globalisten mit einer „zornigeren Welt“ rechnen müssten. Sie wussten, dass wir wütend werden würden, weil sie wussten, dass ihre Politik der KI-Überwachung und des Ersatzes von Arbeitsplätzen durch KI menschenfeindlich war und sich letztendlich als äußerst unpopulär erweisen würde. Doch trotz ihrer Unbeliebtheit wussten sie auch, dass uns diese Politik ohne so etwas wie ein öffentliches Referendum oder eine Volksabstimmung aufgezwungen werden würde. Das kann nur zu Spaltung, Uneinigkeit und zivilen Unruhen führen.